  • Arshdeep Gets A Big Slap From Icc For Hitting Daryl Mitchell With The Ball

T20 World Cup Final: अर्शदीप सिंहला आक्रमकता नडली! डॅरिल मिचेलला चेंडू मारल्याप्रकरणी ICC चा मोठा दणका; नेमकं काय घडलं?

भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह याला मैदानावरील आक्रमकता महागात पडली आहे. न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिचेलला चुकीच्या पद्धतीने चेंडू मारल्याप्रकरणी ICC ने अर्शदीपवर मोठी दंडात्मक कारवाई केली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:09 PM
अर्शदीप सिंहला आक्रमकता नडली! (Photo Credit- X)

  • फायनलमध्ये अर्शदीप सिंहला आक्रमकता नडली!
  • डॅरिल मिचेलला चेंडू मारल्याप्रकरणी ICC चा मोठा दणका
  • जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
Arshdeep Singh ICC Penalty: भारतीय क्रिकेट संघाने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक (T20 World Cup 2026) शानदार कामगिरीने जिंकला आहे. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवल्यानंतर टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी जल्लोष साजरा केला. यानंतर, बीसीसीआयने सर्व खेळाडूंना बक्षिसे जाहीर केली आहेत. दरम्यान, भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) याला मैदानावरील आक्रमकता महागात पडली आहे. न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिचेलला चुकीच्या पद्धतीने चेंडू मारल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) अर्शदीपवर मोठी दंडात्मक कारवाई केली आहे. आयसीसीने त्याला आचारसंहितेच्या पहिल्या स्तरावरील (Level 1) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे.

मॅच फीमध्ये १५ टक्के कपात आणि डिमेरिट पॉइंट

आयसीसीने अर्शदीप सिंहला त्यांच्या आचारसंहितेच्या ‘कलम २.९’ चे उल्लंघन केल्याबद्दल सामन्याच्या मानधनातील (Match Fee) १५ टक्के दंड ठोठावला आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान कोणत्याही खेळाडूच्या दिशेने किंवा त्याच्या जवळ चुकीच्या किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू किंवा इतर वस्तू फेकण्याशी संबंधित आहे. या आर्थिक दंडाव्यतिरिक्त, अर्शदीपच्या शिस्तविषयक रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट (Demerit Point) देखील जोडण्यात आला आहे.

पुढील पाच वर्षांत 8 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या जातील… कधी आणि कुठे खेळल्या जातील टूर्नामेंट? पहा संपूर्ण यादी

मैदानात नेमकं काय घडलं?

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला गेला. अहमदाबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत २५० पेक्षा जास्त धावा केल्या. त्यानंतर, जेव्हा न्यूझीलंड फलंदाजीसाठी आला तेव्हा विकेट लवकर पडू लागल्या.

हा वाद न्यूझीलंडच्या डावातील ११ व्या षटकात पाहायला मिळाला. या षटकात डॅरिल मिचेलने अर्शदीपच्या चेंडूंवर दोन षटकार ठोकले होते, ज्यामुळे अर्शदीप दबावाखाली होता. षटकातील पाचव्या चेंडूवर मिचेलने सरळ शॉट खेळला आणि चेंडू अर्शदीपच्या हातात विसावला. ‘फॉलो-थ्रू’मध्ये अर्शदीपने तो चेंडू तडकाफडकी यष्टींच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो थेट मिचेलच्या मांडीला जाऊन लागला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे मिचेल संतापला आणि आक्रमक पवित्रा घेत अर्शदीपच्या दिशेने जाऊ लागला. यावेळी दोन्ही खेळाडूंमध्ये शाब्दिक चकमक होण्याची चिन्हे होती, मात्र भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पंचांनी मध्यस्थी करत प्रकरण शांत केले.

अर्शदीपने मागितली माफी, पण आयसीसीची कडक भूमिका

हे षटक संपल्यानंतर अर्शदीप सिंहने स्पोर्ट्समन स्पिरिट दाखवत डॅरिल मिचेलची भेट घेतली आणि आपली चूक मान्य करत माफी मागितली. खेळाडूंमधील तणाव निवळला असला, तरी आयसीसीच्या मॅच रेफरींनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली. मैदानावरील पंचांनी केलेल्या तक्रारीनंतर अर्शदीपने आपली चूक मान्य केली, ज्यामुळे या प्रकरणाची अधिकृत सुनावणी करण्याची गरज भासली नाही.

BCCI ने T20 World Cup 2026 विजेत्या संघासाठी बक्षीस रक्कमेची केली घोषणा, खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव!

Published On: Mar 10, 2026 | 05:09 PM

