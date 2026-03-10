T20 World Cup Final: अर्शदीप सिंहला आक्रमकता नडली! डॅरिल मिचेलला चेंडू मारल्याप्रकरणी ICC चा मोठा दणका; नेमकं काय घडलं?

India pacer fined for breaching the ICC Code of Conduct during the #T20WorldCup Final.https://t.co/NbnGMkIbzE — ICC (@ICC) March 10, 2026
आयसीसीने अर्शदीप सिंहला त्यांच्या आचारसंहितेच्या ‘कलम २.९’ चे उल्लंघन केल्याबद्दल सामन्याच्या मानधनातील (Match Fee) १५ टक्के दंड ठोठावला आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान कोणत्याही खेळाडूच्या दिशेने किंवा त्याच्या जवळ चुकीच्या किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू किंवा इतर वस्तू फेकण्याशी संबंधित आहे. या आर्थिक दंडाव्यतिरिक्त, अर्शदीपच्या शिस्तविषयक रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट (Demerit Point) देखील जोडण्यात आला आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला गेला. अहमदाबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत २५० पेक्षा जास्त धावा केल्या. त्यानंतर, जेव्हा न्यूझीलंड फलंदाजीसाठी आला तेव्हा विकेट लवकर पडू लागल्या.
हा वाद न्यूझीलंडच्या डावातील ११ व्या षटकात पाहायला मिळाला. या षटकात डॅरिल मिचेलने अर्शदीपच्या चेंडूंवर दोन षटकार ठोकले होते, ज्यामुळे अर्शदीप दबावाखाली होता. षटकातील पाचव्या चेंडूवर मिचेलने सरळ शॉट खेळला आणि चेंडू अर्शदीपच्या हातात विसावला. ‘फॉलो-थ्रू’मध्ये अर्शदीपने तो चेंडू तडकाफडकी यष्टींच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो थेट मिचेलच्या मांडीला जाऊन लागला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे मिचेल संतापला आणि आक्रमक पवित्रा घेत अर्शदीपच्या दिशेने जाऊ लागला. यावेळी दोन्ही खेळाडूंमध्ये शाब्दिक चकमक होण्याची चिन्हे होती, मात्र भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पंचांनी मध्यस्थी करत प्रकरण शांत केले.
हे षटक संपल्यानंतर अर्शदीप सिंहने स्पोर्ट्समन स्पिरिट दाखवत डॅरिल मिचेलची भेट घेतली आणि आपली चूक मान्य करत माफी मागितली. खेळाडूंमधील तणाव निवळला असला, तरी आयसीसीच्या मॅच रेफरींनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली. मैदानावरील पंचांनी केलेल्या तक्रारीनंतर अर्शदीपने आपली चूक मान्य केली, ज्यामुळे या प्रकरणाची अधिकृत सुनावणी करण्याची गरज भासली नाही.
