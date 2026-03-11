Nashik Crime: फेसबुकवरून मैत्री, क्रिप्टो गुंतवणुकीचे आमिष; नाशिकच्या तरुणाकडून 53 लाख लंपास

कशी केली फसवणूक ?
या प्रकरणातील तरुणीने फेसबुक फ्रोफाईल आणि वेगवेगळ्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून पंचवटीतील एका तरुणाशी संपर्क साधला. त्यांनतर संभाषणातून तिने तरुणाचा विश्वास संपादन करून त्याला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. मैत्रीचे रूपांतर झाल्यावर तिने ‘क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंग’मध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळेल, असे आमिष दाखवले.त्यांनतर तिने दिलेल्या युनिटी स्मॉल फायनान्सच्या खात्यांवर आणि विविध UPI आयडीवर तरुणाने 53 लाख रुपये पाठवले. गुंतवणुकीस एका बनावट प्लॅटफॉर्मवर ही रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या स्वरूपात वाढल्याचे तरुणाला भासवण्यात आले.
Crime News: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची धडक कारवाई! १२ कोटींचे ड्रग्ज आणि लाखांचे सोने जप्त; ५ प्रवाशांना बेड्या
मात्र जेव्हा तरुणाने आपली रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला, तेवहा तरुणीने पुन्हा ३४ लाख रुपये भरण्याची मागणी केली. तरुणाने याला नकार दिला. तेव्हा तरुणीने अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ पाठवून तरुणाला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. ५३ लाख रुपये हडप केल्यानंतर तिने तरुणाला शिवीगाळ करून जीवे करण्याचीही धमकी दिली. तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे त्याला समजले.
तरुणाने नाशिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अज्ञात हॅकर तरुणीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरु केला आहे. संशयित तरुणीने वापरलेले बँक खाते आणि व्हॉट्सॲप नंबर पोलिसांच्या रडारवर आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.
नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार
नाशिकमधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिला डॉक्टरने पतीच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव डॉक्टर मनीषा निलेश जेजुरकर असे आहे. या नाशिक शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. आत्महत्या करण्याऱ्या डॉक्टरचे पती डॉक्टर निलेश जेजुरकर आहे. ते शहरातील प्रसिद्ध मनोविकारतज्ज्ञ आहेत. दोघेही दाम्पत्य नाशिकच्या जिल्ह्या रुग्णलयात कार्यरत असून या दोघांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून वाद सुरु होते. आणि याच वादातून डॉक्टर मनीषा यांनी आत्महत्या केली असे माहेरच्या नातेवाईकांनी निलेश जेजुरकर यांच्यावर केले आहे.
डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?
Ans: नाशिकच्या पंचवटी परिसरात ही सायबर फसवणुकीची घटना घडली.
Ans: क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या बहाण्याने तब्बल 53 लाख रुपये उकळण्यात आले.
Ans: तरुणाच्या तक्रारीवरून सायबर पोलिसांनी अज्ञात तरुणीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तांत्रिक तपास सुरू केला आहे.