T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडचा मोठा डाव! ‘या’ वेगवान गोलंदाजाला दिली ताफ्यात जागा 

Ben Sears has been included in the New Zealand squad : टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका संयुक्त आयोजक देश आहेत. स्पर्धा सुरू होण्यास आठ दिवस शिल्लक असताना, सर्व संघांनी त्यांची तयारी जवळजवळ पूर्ण केली आहे. अशातच, न्यूझीलंडने टी२० विश्वचषकासाठी आणखी एक खेळाडू बेन सियर्सला आपल्या संघात स्थान देण्यात आले आहे.
वेगवान गोलंदाज बेन सियर्सला प्रवासी राखीव खेळाडू म्हणून न्यूझीलंड संघात समाविष्ट केले गेले आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटने शुक्रवारी याबाबत घोषणा केली आहे. सियर्स रविवारी मुंबईत टी२० विश्वचषक संघात सामील होणार आहे. सियर्स न्यूझीलंडच्या घरगुती सुपर स्मॅश स्पर्धेत वेलिंग्टनसाठी चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटकडून सांगण्यात आले आहे की, “सियर्स काइल जेमीसनची जागा घेतील, ज्याला गेल्या आठवड्यात अॅडम मिल्नेला हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे संघातून बाहेर ठेवण्यात आले होते. मिल्नेला SA20 मध्ये गोलंदाजी करताना दुखापत झाली होती आणि त्यानंतरच्या स्कॅनमध्ये दुखापतीची तीव्रता दिसून आली.”
मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी सियर्सचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, सियर्सने हॅमस्ट्रिंग दुखापतीतून चांगले पुनरागमन केले असून तो घरच्या उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला खेळू शकला नव्हता. वॉल्टर म्हणाले की, “बेनने स्वतःला मैदानावर परत आणण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत आणि त्याला पुन्हा खेळताना आणि चांगली कामगिरी करताना पाहणे खूप छान आहे. तो संपूर्ण सुपर स्मॅश मोहिमेत फायरबर्ड्ससोबत खेळला, जिथे तो राउंड-रॉबिन टप्प्यात त्याच्या नऊ सामन्यांमध्ये १५ बळींसह स्पर्धेचा संयुक्त-दुसरा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता. बेन भारतात आमच्यासोबत असणे आणि विश्वचषकात कोणी जखमी झाल्यास प्रभाव पाडण्यास तयार असणे खूप चांगली बाब असणार आहे.”
न्यूझीलंडला अफगाणिस्तान, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि युएईसह गट डी मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. किवी संघाचा पहिला सामना ८ फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध होईल.
मिशेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोधी. राखीव खेळाडू: बेन सियर्स.