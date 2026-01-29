Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Pak T20 World Cup 2026 Sri Lanka On High Alert Security For The India Pakistan Match

IND VS PAK, T20 World Cup 2026 : भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी श्रीलंकेने आखला बिग-प्लॅन! हाय-अलर्ट सुरक्षेचा अभेद्य किल्ला सज्ज 

टी २० विश्वचषक २०२६ चा हायहोल्टेज सामना १५ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यासाठी श्रीलंकेकडून सुरक्षा व्यवस्था सज्ज करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:45 PM
IND VS PAK, T20 World Cup 2026: Sri Lanka has devised a big plan for the India-Pakistan match! An impenetrable fortress of high-alert security is ready.

भारत वि पाकिस्तान( फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND VS PAK, T20 World Cup 2026: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी २० विश्वचषक २०२६ चा हायहोल्टेज सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर रंगणार आहे. श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी या सामन्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था केल्याची बातमी समोर येत आहे. अधिकाऱ्यांकडून एएफपीला सांगण्यात आले की, स्पर्धेत सर्व संघांच्या सुरक्षेसाठी एलिट सशस्त्र तुकड्या तैनात करण्यात येणार आहेत. विशेष लक्ष भारत-पाकिस्तान सामन्यांवर केंद्रित करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ : शिवम दुबे की हार्दिक पंड्या? टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरा ‘धुरंधर’ कोण? काय सांगते आकडेवारी?

श्रीलंका सह-यजमान देश

श्रीलंका भारतासोबत टी-२० विश्वचषक सह-यजमान आहे. ही स्पर्धा ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये सर्व संघ किमान एकदा एकमेकांशी भिडणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये ग्रुप ए मध्ये एकमेकांसमोर उभे टाकणार आहेत. श्रीलंकेकडून या सामन्यासाठी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

भारत-पाकिस्तान सामन्यावर असणार विशेष लक्ष्य

श्रीलंकेचे क्रीडामंत्री सुनील कुमारा गमागे यांनी सांगितले की “भारत-पाकिस्तान सामन्यावर विशेष देखरेख  ठेवण्यात येणार आहे.” पोलिस आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “सामान्यतः राष्ट्रप्रमुखांचे संरक्षण करणाऱ्या एलिट कमांडो युनिट्स संघांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात येणार आहे.”

एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले की,”खेळाडूंना विमानतळापासून परत येईपर्यंत सशस्त्र रक्षकांनी संरक्षण देण्यात येणार आहे. पाकिस्तानने राजकीय कारणांमुळे भारतात सामने खेळण्यास नकार दर्शवला होता. ज्यामुळे आयसीसीने सामने श्रीलंकेतील तटस्थ ठिकाणी हलवले.

 बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंड स्पर्धेत सहभागी

सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने देखील भारतात सामने खेळणे टाळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आयसीसीने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. त्यानंतर बांगलादेशने स्पर्धेतूनच माघार घेतली आणि त्यांच्या जागी आयसीसीने स्कॉटलंडचा समावेश करण्यात केला आहे.

श्रीलंकेने तटस्थ भूमिका राखली

क्रिकेट सचिव बंदुला दिसानायके यांच्याकडून सांगण्यात आले की, श्रीलंका भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील वादात अडकण्यास तयार नाही. त्यांनी सांगितले की, गरज पडल्यास भविष्यात श्रीलंका कोणत्याही देशाच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यास तयार असणार नाही.

हेही वाचा : ICC Rankings : विशाखापट्टणममध्ये सूर्या आर्मीचा विजयी रथ थांबला! भारत-न्यूझीलंडची ICC Rankings किती? वाचा सविस्तर

स्टेडियम अपग्रेड आणि तयारी

श्रीलंकेनेही टी-२० विश्वचषकाचा वापर हा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्थळांना अपग्रेड करण्याची संधी म्हणून केला आहे. कोलंबोच्या दोन स्टेडियमपैकी एक, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब येथे नवीन फ्लडलाइट्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन सुनिश्चित करणे आणि खेळाडू आणि प्रेक्षकांना चांगला अनुभव देणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.

Web Title: Ind vs pak t20 world cup 2026 sri lanka on high alert security for the india pakistan match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 08:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 आधी या स्टार खेळाडूला केले सस्पेंड! आयसीसीने या मोठ्या कारणासाठी केली कारवाई
1

T20 World Cup 2026 आधी या स्टार खेळाडूला केले सस्पेंड! आयसीसीने या मोठ्या कारणासाठी केली कारवाई

T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर! भारतीय संघासमोर ‘या’ तारखेला दक्षिण आफ्रिकेचे असणार आव्हान 
2

T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर! भारतीय संघासमोर ‘या’ तारखेला दक्षिण आफ्रिकेचे असणार आव्हान 

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव
3

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण
4

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND VS PAK, T20 World Cup 2026 : भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी श्रीलंकेने आखला बिग-प्लॅन! हाय-अलर्ट सुरक्षेचा अभेद्य किल्ला सज्ज 

IND VS PAK, T20 World Cup 2026 : भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी श्रीलंकेने आखला बिग-प्लॅन! हाय-अलर्ट सुरक्षेचा अभेद्य किल्ला सज्ज 

Jan 29, 2026 | 08:41 PM
Corpse Flower: ‘हे’ आहे जगातील अत्यंत दुर्मिळ फूल; ज्याचा प्रेताच्या वासाशी ‘असा’ संबंध, रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा

Corpse Flower: ‘हे’ आहे जगातील अत्यंत दुर्मिळ फूल; ज्याचा प्रेताच्या वासाशी ‘असा’ संबंध, रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा

Jan 29, 2026 | 08:30 PM
Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

Jan 29, 2026 | 08:29 PM
TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

Jan 29, 2026 | 08:27 PM
अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम

अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम

Jan 29, 2026 | 08:21 PM
Indian Railways News: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी २० वर्षांची ‘ही’ खास परंपरा बंद; काय आहे कारण?

Indian Railways News: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी २० वर्षांची ‘ही’ खास परंपरा बंद; काय आहे कारण?

Jan 29, 2026 | 08:16 PM
Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

Jan 29, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM