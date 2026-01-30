Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ 4th T20I : भारतासाठी ठरतोय मिशेल सॅन्टनर खलनायक! 5 वेळा ब्लु जर्सीकडून  हिसकावून घेतला विजय 

न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर भारताविरुद्ध आपल्या चेंडूने नेहमी कहर करत असतो. त्याने आपल्या गोलंदाजीने भारताच्या वाट्याचे ५ विजय हिसकावून घेतले आहेत.

Updated On: Jan 30, 2026 | 04:21 PM
IND vs NZ 4th T20I: Mitchell Santner is proving to be the villain for India! He has snatched victory from the Men in Blue 5 times.

मिशेल सँटनर(फोटो-सोशल मीडिया)

निहार रंजन सक्सेना/नवराष्ट्र : न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनरने स्वतःला सर्वात लहान फॉर्मेटमध्ये कदाचित सर्वोत्तम फिंगर स्पिनर म्हणून स्थापित केले आहे. हवेत त्याची धूर्तता आणि मैदानाबाहेर फलंदाजांना फसवण्याची क्षमता यामुळे हा डावखुरा फिरकी गोलंदाज सर्वात हुशार गोलंदाजांपैकी एक बनतो. सँटनरचा एकूण टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एक मजबूत रेकॉर्ड आहे. त्याने १२६ सामन्यांमध्ये २३.०८ च्या सरासरीने आणि ७.१९ च्या १३४ इकॉनॉमीने १३४ विकेट्स घेतल्या आहेत. भारतीय फलंदाजांना विशेषतः अनेकदा त्रास दिला आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 4th T20I : ‘सुधारित मानसिकतेमुळे अर्धशतकी खेळी…’, चौथ्या सामन्यात स्फोटक खेळी करणाऱ्या शिवम दुबेने केला मोठा खुलासा

सँटनरच्याविरुद्ध २५ सामन्यांमध्ये २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. विशेषतः मिशेलने टी२० मध्ये पाच वेळा गोलंदाजी करताना टीम इंडियाला त्रास दिला आहे हे लक्षात घेता. २०२१ च्या टी२० वर्ल्डकपमध्ये एक दुर्मिळ, प्रभावी विकेटलेस स्पेल टी२० सामन्यात विकेटलेस स्पेलचे कौतुक होणे क्वचितच घडते, परंतु २०२१ च्या टी२० विश्वचषकात मिशेल सँटनरचे भारताविरुद्धचे चार किफायतशीर षटक हे असेच एक दुर्मिळ उदाहरण होते. भारताला बाद होण्याचा धोका होता. डावखुरा फिरकी गोलंदाजाने भारतीय फलंदाजांना रोखले आणि त्याच्या चार षटकांमध्ये फक्त १५ धावा दिल्या. सँटनरच्या उत्कृष्ट लाईन आणि लेंथचा सामना कोणताही भारतीय फलंदाज करू शकला नाही, कारण त्याने चारपेक्षा कमी इकॉनॉमी रेटने गोलंदाजी केली.

२०१९ मधील खेळ बदलणारा षटक

न्यूझीलंड अनेकदा फिरकीपटूंसाठी एक दुःस्वप्न ठरले आहे, कारण मैदाने आदशपिक्षा कमी आहेत. तरीही मिचेल सँटनरने २०१९ मधील मालिकेतील पहिल्या सामन्यात खेळ बदलणाऱ्या षटकाने भारतीय फलंदाजांना रोखण्याचे उत्कृष्ट काम केले. फलंदाजाने २१९ धावा काढल्यानंतर, न्यूझीलंडने सहाव्या षटकात भारताची धावसंख्या ५१/२ अशी केली होती. त्यानंतर सँटनरने आठव्या षटकात दोन विकेट घेत सामना उलटवला. या षटकात भारतीय फलंदाजांवर दबाव आला आणि ते १३९ धावांवर सर्वबाद झाले आणि सामना ८० धावांनी गमावला. सँटनरने त्याच्या चार षटकांमध्ये २/२४ अशी प्रभावी आकडेवारी दिली.

२०२३ मध्ये भारतीय चाहत्यांना आश्चर्यचकित करणारी कामगिरी

२०२३ मध्ये रायपूर येथे झालेल्या न्यूझीलंडच्या पहिल्या टी२० मालिकेतील सामन्यात त्याने हे दाखवून दिले. फलंदाजीने १७६ धावा काढल्यानंतर, किवी संघ जलद विकेट्ससाठी उत्सुक होता, जेकब डफी आणि मायकेल ब्रेसवेल यांनी पहिल्या तीन षटकात दोन विकेट्स घेतल्या. तथापि, सँटनरने निर्णायक धक्का दिला. त्याने धावांचा पाठलाग करताना चौथ्या षटकात इन फॉर्म शुभमन गिलला बाद केले, ज्यामुळे भारताची धावसंख्या १५/३ झाली. सेंटनर डावात नंतर परतला आणि दीपक हुडाला १० धावांवर बाद करून न्यूझीलंडला २१ धावांनी संस्मरणीय विजय मिळवून दिला.

हेही वाचा : MI vs GG, WPL 2026 : आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायट्स यांच्यात अस्तित्वाची लढाई! दोन्ही संघाचे प्लेऑफवर असेल लक्ष्य

Published On: Jan 30, 2026 | 04:21 PM

