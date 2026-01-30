T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…

Sri Lanka’s statement on T20 World Cup venue dispute : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि आयसीसी यांच्यातील वाद हा बराच चर्चेचा विषय होता. त्यांच्यात जवळपास तीन आठवडे स्थळावरून वाद सुरू होता. बांगलादेशने त्यांचे विश्वचषक सामने भारताबाहेर हलवण्याची मागणी केली. भारत त्यांच्या गट टप्प्यातील चार सामने आयोजित करणार होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव, बांगलादेशने त्यांचे सामने श्रीलंकेत आयोजित करण्याची मागणी केली. मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून काढून टाकल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. आता, बांगलादेश टी-२० विश्वचषकाचा भाग नाही.
आयसीसीने बांगलादेशची मागणी फेटाळून लावली आणि अंतिम निर्णय घेण्यासाठी त्यांना २४ तासांचा वेळ दिला. बांगलादेश त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिला, परिणामी त्यांना २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातून वगळण्यात आले. अनेक अहवालांमध्ये असे सुचवण्यात आले आहे की पाकिस्तान देखील या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकू शकतो किंवा बांगलादेशच्या समर्थनार्थ भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार देऊ शकतो.
भारतासोबत टी-२० विश्वचषक सह-यजमानपद भूषवत असूनही, श्रीलंका या वादात पूर्णपणे गप्प आहे. बांगलादेश क्रिकेट सचिव बंदुला दिसानायके यांनी अखेर या वादाबद्दल एएफपीशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “आम्ही भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील वादावर भाष्य करत नाही कारण सर्व देशांचे आमच्याशी चांगले संबंध आहेत.” दिसानायके यांनी असेही सांगितले की ते भविष्यात वेगवेगळ्या संघांमधील सामने आयोजित करण्यास तयार आहेत.
🚨 BREAKING 🚨 ICC has officially replaced Bangladesh with Scotland at the ICC men’s T20 World Cup 2026 Scotland will be placed in Group C alongside Italy, Nepal, West Indies and England pic.twitter.com/Yi3qNm2TTc — Cricbuzz (@cricbuzz) January 24, 2026
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातून बांगलादेशला वगळल्यानंतर, आयसीसीने ताबडतोब त्यांच्या जागी संघाची घोषणा केली. स्कॉटलंड आता या प्रमुख स्पर्धेचा भाग असेल. त्यांनी टी२० विश्वचषकासाठी यशस्वीरित्या पात्रता मिळवली होती परंतु त्यांना वरचे स्थान मिळाले होते. म्हणूनच त्यांना बांगलादेशच्या जागी प्रमुख स्पर्धेत प्रवेश देण्यात आला.