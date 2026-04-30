GT Vs RCB Live: गुजरातचा ‘टायटॅनिक’ बुडणार की बंगळुरूचा विजयरथ रोखला जाणार? पहा Playing 11

शुभमन गिल अन् विराट कोहलीच्या कामगिरीकडे लक्ष
पराभवाचा बदला घेण्यासाठी गुजरात सज्ज
टायटन्सच्या होम ग्राऊंडवर होणार सामना
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Live Updates: आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध आरसीबीमध्ये सामना रंगणार आहे. विराट कोहली आणि कर्णधार शुभमन गिलच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. आरसीबी आणि गुजरात सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. दोन्ही संघातील प्लेइंग 11 आणि हेड टू हेड रेकॉर्डबाबत (IPL 2026) जाणून घेऊयात.
आज चाहत्यांसाठी पर्वणी मिळणार आहे, गुजरात आणि आरसीबी आमनेसामने आले आहेत. गेल्या सामन्यात आरसीबीने गुजरातचा पराभव केला होता, त्यामुळे आजच्या सामन्यात शुभमन गिलचा संघ मायदेशात त्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.
काय आहे हेड टू हेड रेकॉर्ड?
आरसीबी आणि गुजरात टायटन्सचा संघ आतापर्यंत 7 वेळेस आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये आरसीबीने 4 तर गुजरातने 3 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे आरसीबीचे पारडे जड दिसून येत आहे. गेल्या सामन्यात देखील गुजरात टायटन्सचा पराभव झाला होता. आजचा सामना आरसीबीने जिंकल्यास ते पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानी झेप घेतील. तर गुजरातच्या संघाला टॉप 4 मध्ये जाण्यासाठी आजचा सामना जिंकणे महत्वाचे असणार आहे.
काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमची खेळपट्टी चर्चेचा विषय ठरला आहे. येथील पीच सपाट असल्याने बॉल बॅटवर व्यवस्थित येतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये फलंदाजांना मदत मिळू शकते. नवीन बॉल असल्याने वेगवान गोलंदाजांना स्विंग करण्यासाठी मदत मिळेल.सामन्याच्या दुसऱ्या डावात स्पिनर्सना मदत मिळू शकते. या ठिकाणी थोडा टर्न त्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या डावात दव पडू शकते. त्यामुळे गोलंदाजी करणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतला जाऊ शकतो. या खेळपट्टीवर सुरुवातीला चेंडू थोडा स्विंग होतो, त्यामुळे मोहम्मद शमी आणि मोहम्मद सिराज यांच्या स्पेलवर सामन्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.आरसीबीचाकडून फॉर्ममध्ये असलेला विराट कोहली ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – विराट कोहली, जॅकब बेथेल , देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हॅझलवूड, रसिक सलाम डार , सुयश शर्मा.
गुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा