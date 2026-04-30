Orange Cap and Purple Cap ची रेस आता अधिक चुरशीची! ३ फलंदाजांनी केला ४०० चा आकडा पार

आयपीएल २०२६ मधील ऑरेंज आणि पर्पल कॅपसाठीची शर्यत अत्यंत चुरशीची झाली आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही कॅप्स सध्या सनरायझर्स हैदराबादच्या खेळाडूंकडे आहेत. ऑरेंज कॅपसाठी चुरस

Updated On: Apr 30, 2026 | 02:45 PM
३ धुरंधर ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • ऑरेंज कॅपची लढाई आता अधिक रंजक 
  • तीन जण आहेत शर्यतीत
  • ऑरेंज आणि पर्पल दोन्ही कॅप सनरायझर्सकडे 
आयपीएल ही संघांमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठीची एक चुरशीची लढत असली तरी, फलंदाजांमध्येही तीव्र स्पर्धा आहे. IPL 2026 च्या या हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूला दिला जाणारा ऑरेंज कॅप कोण जिंकेल, हे सांगणे अजूनही कठीण आहे. विशेष म्हणजे, सध्या हा किताब अभिषेक शर्माकडे असला तरी, या हंगामात आधीच तीन फलंदाजांनी ४०० धावा पूर्ण केल्या आहेत. याचा अर्थ ही लढाई तीव्र आणि अधिकाधिक रोमांचक होत आहे. दररोज हे समीकरण बदलताना दिसत आहे. काही वेळा तर एकाच दिवशी हे समीकरण बदलत आहे. यावर्षी धावांचा अक्षरशः पाऊस पडत असल्याचे दिसून येत आहे आणि ऑरेंज कॅपसाठी चुरशीची लढाई असल्याचंही दिसतंय. 

अभिषेक शर्माने ४२५ धावा करून ऑरेंज कॅप पटकावली

या हंगामात अभिषेक शर्मा आयपीएलमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने नऊ सामन्यांमध्ये ४२५ धावा केल्या आहेत. तो ५२.१२ च्या सरासरीने आणि २०९.३६ च्या स्ट्राइक रेटने धावा करत आहे. त्याने आतापर्यंत ४० चौकार आणि ३१ षटकार मारले आहेत. तथापि, सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळणाऱ्या हेनरिक क्लासेननेही नऊ सामन्यांमध्ये ४१४ धावा केल्या आहेत. त्याने ३२ चौकार आणि १८ षटकार मारले आहेत. ४०० धावा पूर्ण करणारा तिसरा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आहे. त्याने अवघ्या नऊ सामन्यांमध्ये ४०० धावांचा टप्पा गाठला आहे. त्याच्या नावावर ३४ चौकार आणि ३७ षटकार आहेत.

KL राहुल आणि विराट कोहली फार मागे नाहीत

या पहिल्या तीन फलंदाजांनंतर, केएल राहुलने आठ सामन्यांमध्ये ३५८ धावा केल्या आहेत. विराट कोहलीने आठ सामन्यांमध्ये ३५१ धावा केल्या आहेत. एकूणच, सर्व संघांनी सात ते नऊ सामने खेळले आहेत. येत्या काही दिवसांत ही स्पर्धा आणखी रोमांचक होईल. कोणताही फलंदाज मोठ्या खेळीने कधीही आघाडी घेऊ शकतो.

इशान मलिंगाने पर्पल कॅपची शर्यत जिंकली

दरम्यान, पर्पल कॅपच्या बाबतीतही सनरायझर्स हैदराबादचे वर्चस्व आहे. इशान मलिंगाने नऊ सामन्यांमध्ये १५ बळी घेऊन अव्वल स्थान पटकावले आहे. भुवनेश्वर कुमार, जोफ्रा आर्चर आणि अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी १४ बळी घेतले आहेत. प्रिन्स यादव आणि कागिसो रबाडा यांच्या नावावर प्रत्येकी १३ बळी आहेत. येथेही एक रोमांचक लढत सुरू आहे. कोणताही खेळाडू कोणत्याही क्षणी पुढे येऊ शकतो.

