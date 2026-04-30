Orange Cap and Purple Cap ची रेस आता अधिक चुरशीची! ३ फलंदाजांनी केला ४०० चा आकडा पार

अभिषेक शर्माने ४२५ धावा करून ऑरेंज कॅप पटकावली
या हंगामात अभिषेक शर्मा आयपीएलमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने नऊ सामन्यांमध्ये ४२५ धावा केल्या आहेत. तो ५२.१२ च्या सरासरीने आणि २०९.३६ च्या स्ट्राइक रेटने धावा करत आहे. त्याने आतापर्यंत ४० चौकार आणि ३१ षटकार मारले आहेत. तथापि, सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळणाऱ्या हेनरिक क्लासेननेही नऊ सामन्यांमध्ये ४१४ धावा केल्या आहेत. त्याने ३२ चौकार आणि १८ षटकार मारले आहेत. ४०० धावा पूर्ण करणारा तिसरा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आहे. त्याने अवघ्या नऊ सामन्यांमध्ये ४०० धावांचा टप्पा गाठला आहे. त्याच्या नावावर ३४ चौकार आणि ३७ षटकार आहेत.
KL राहुल आणि विराट कोहली फार मागे नाहीत
या पहिल्या तीन फलंदाजांनंतर, केएल राहुलने आठ सामन्यांमध्ये ३५८ धावा केल्या आहेत. विराट कोहलीने आठ सामन्यांमध्ये ३५१ धावा केल्या आहेत. एकूणच, सर्व संघांनी सात ते नऊ सामने खेळले आहेत. येत्या काही दिवसांत ही स्पर्धा आणखी रोमांचक होईल. कोणताही फलंदाज मोठ्या खेळीने कधीही आघाडी घेऊ शकतो.
इशान मलिंगाने पर्पल कॅपची शर्यत जिंकली
दरम्यान, पर्पल कॅपच्या बाबतीतही सनरायझर्स हैदराबादचे वर्चस्व आहे. इशान मलिंगाने नऊ सामन्यांमध्ये १५ बळी घेऊन अव्वल स्थान पटकावले आहे. भुवनेश्वर कुमार, जोफ्रा आर्चर आणि अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी १४ बळी घेतले आहेत. प्रिन्स यादव आणि कागिसो रबाडा यांच्या नावावर प्रत्येकी १३ बळी आहेत. येथेही एक रोमांचक लढत सुरू आहे. कोणताही खेळाडू कोणत्याही क्षणी पुढे येऊ शकतो.
