Uranium Enrichment: अमेरिकेचा रशियावरही नाही विश्वास; इराणचे 440 kg युरेनियम ठेवायला तयार झाले पुतीन पण ट्रम्प म्हटले….

Trump Putin phone call Iran uranium : जागतिक राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींनी जागतिक शांततेचे आणि युद्धाचे गणितच बदलून टाकले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी एक महत्त्वपूर्ण दूरध्वनी संवाद साधला. बुधवारी (२९ एप्रिल) झालेल्या या चर्चेमध्ये पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावानुसार, इराणकडे असलेले ४४० किलोग्रॅम संवर्धित युरेनियम रशियाकडे सोपवण्याची सूचना होती. परंतु, ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपली आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका कायम ठेवली आहे.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) ताज्या अहवालानुसार, इराणकडे सध्या ६० टक्के संवर्धित केलेले सुमारे ४४० किलोग्रॅम युरेनियम उपलब्ध आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर या युरेनियमचे आणखी संवर्धन केले, तर त्यातून सहजपणे ११ अणुबॉम्ब तयार केले जाऊ शकतात. इराणच्या या अण्वस्त्र क्षमतेमुळे अमेरिकेच्या आणि जागतिक सुरक्षेला अत्यंत मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुतिन यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या भेटीनंतर ट्रम्प यांच्याशी हा संवाद साधला. पुतिन यांचा असा दावा होता की, जर हे युरेनियम रशियाकडे ठेवले, तर अण्वस्त्रांचा प्रश्न कायमचा सुटू शकतो.
परंतु ट्रम्प यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत पुतिन यांना सांगितले की, अमेरिका रशियावर किंवा इतर कोणत्याही मध्यस्थावर अवलंबून राहू शकत नाही. ट्रम्प यांनी ठणकावून सांगितले की, हे युरेनियम केवळ रशियाकडे नव्हे, तर इराणला अमेरिकेच्याच ताब्यात द्यावे लागेल. अमेरिकेच्या प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की, युरेनियम पूर्णपणे ताब्यात आल्याशिवाय या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही.
इराण आणि अमेरिका यांच्यात २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षात आतापर्यंत अनेक उलथापालथ झाली आहे. तब्बल ३९ दिवसांच्या भीषण युद्धानंतर ८ एप्रिल रोजी तात्पुरता युद्धविराम लागू करण्यात आला होता, जो नंतर ट्रम्प यांनी अनिश्चित काळासाठी वाढवला. मात्र, इराणकडून सतत अटी घालण्यात येत आहेत. इराणला त्यांचा अणुकार्यक्रम चालू ठेवायचा आहे, तर अमेरिका त्यास कडाडून विरोध करत आहे.
Trump Rejects Iran’s offer, says blockade Stays until nuclear deal; Instead talks to Putin to discuss west asia and Rus-Ukr warhttps://t.co/xUrds8QN3J — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 29, 2026
ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, इराणचे नौदल, हवाई दल, क्षेपणास्त्र निर्मिती करणाऱ्या ९० टक्के सुविधा आणि रडार प्रणाली अमेरिकेने नष्ट केली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेचे वर्चस्व अबाधित आहे. ट्रम्प यांनी पुतिन यांना इशारा दिला आहे की, इराणवर आणखी हल्ले न करणे दोन्ही देशांसाठी हिताचे ठरेल, मात्र जर अण्वस्त्र निर्मितीचा प्रयत्न झाला, तर अमेरिका कोणतीही दया दाखवणार नाही.
या दूरध्वनी संभाषणात केवळ इराणचाच मुद्दा नव्हता, तर युक्रेन युद्धाचाही विषय मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेला. ट्रम्प यांनी पुतिन यांना युक्रेनमधील युद्ध लवकर थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. ९ मे रोजी रशियामध्ये ‘विजय दिन’ (Victory Day) साजरा केला जाणार आहे, त्यापूर्वी पुतिन युद्धविरामाची घोषणा करू शकतात, अशी चर्चा जागतिक वर्तुळात सुरू आहे. एकंदरीत, सर्वच जागतिक नेत्यांचे लक्ष या विषयावर केंद्रित झाले असून, हा वाद कसा संपेल आणि युरेनियमच्या साठ्याचे पुढे काय होईल, यावर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.
