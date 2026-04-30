Who is Salil Arora: वडिलांनी घर चालविण्यासाठी सोडले क्रिकेट, मुलगा गाजवतोय मैदान; कोण आहे सलील अरोरा?

मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने २४४ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले आणि विजय मिळवला. अखेरीस २३ वर्षीय सलील अरोरानेही आपली छाप सोडली. सनरायझर्सचे हे नवीन वादळ कोण आहे?

Updated On: Apr 30, 2026 | 12:52 PM
सलील अरोरा कोण आहे (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • सनरायझर्स हैदराबादचा सलील अरोरा आहे कोण
  • वडिलांनी अर्धवट सोडलं क्रिकेटचं स्वप्नं मुलाने केलं पूर्ण 
  • सलील अरोराना आणली विजयश्री खेचून 
जसप्रीत बुमराह सध्या जगातील सर्वात घातक गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो. अगदी अनुभवी फलंदाजसुद्धा त्याच्याविरुद्ध सावधपणे खेळतात. त्यामुळेच बुमराहवर वर्चस्व गाजवणारा फलंदाज क्वचितच दिसतो. मात्र, आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाला सनरायझर्स हैदराबादने त्याला धूळ चारली. बुमराहने चार षटकांत ५४ धावा दिल्या आणि एकही बळी घेण्यात तो अपयशी ठरला. याच काळात, सनरायझर्सच्या सलील अरोराने यॉर्करवर नो लुक सिक्स मारून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. चला जाणून घेऊया, सनरायझर्सचे हे २३ वर्षीय नवीन वादळ कोण आहे.

सनरायझर्सचे नवीन वादळ, सलील अरोरा कोण आहे?

यष्टीरक्षक फलंदाज सलील अरोरा पंजाबमधील अमृतसरचा रहिवासी आहे. ७ नोव्हेंबर २००२ रोजी जन्मलेल्या सलीलच्या वडिलांचा अमृतसरमध्ये एक छोटा व्यवसाय आहे. त्याचे वडील, राकेश अरोरा, हे देखील एक माजी क्रिकेटपटू आहेत. त्याचे वडील जिल्हा स्तरावर क्रिकेट खेळत होते, पण कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांनी क्रिकेट अर्धवट सोडून व्यवसाय स्वीकारला. मात्र, त्यांच्यातील क्रिकेटपटू जिवंत राहिला. त्यामुळे जेव्हा सलीलचा जन्म झाला, तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलाला क्रिकेटपटू बनवण्याचा निर्णय घेतला.

वडिलांचे अपूर्ण स्वप्न करतोय पूर्ण 

सलील आता आपल्या वडिलांचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करत आहे. त्याला क्रिकेटपटू बनवण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी खूप संघर्ष केला आणि सलीलचे यश हे त्याच्या वडिलांच्या त्यागाचे फळ मानले जाते. सलील हा पंजाबच्या उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे. गेल्या वर्षी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अवघ्या ३९ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून खळबळ माजवल्यानंतर सलील पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आला. 

सलीलने ४५ चेंडूंमध्ये ११ षटकार आणि ९ चौकारांसह १२५ धावा केल्या. याच खेळीनंतर सनरायझर्स हैदराबादने त्याची दखल घेतली. आयपीएल २०२६ मध्ये, सलील ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीवर आला होता आणि सनरायझर्स हैदराबादने त्याला १.५० कोटी रुपयांना विकत घेतले. मुंबई इंडियन्सनेही लिलावात सलीलसाठी मोठी बोली लावली.

सलीलने बुमराहच्या गोलंदाजीवर मारली नो लुक सिक्स 

मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात, सलील अरोराने सनरायझर्ससाठी १० चेंडूंमध्ये ३० धावांची धडाकेबाज खेळी करून खळबळ उडवून दिली. या खेळीत सलीलने तीन षटकार आणि दोन चौकार मारले. त्याने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर एक शानदार न बघता षटकारही मारला. बुमराहच्या गोलंदाजीवर एखाद्या फलंदाजाने असा न बघता षटकार मारणे दुर्मिळ आहे.

इतकेच नाही, तर डावाच्या १९व्या षटकात सलील अरोराने मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला अक्षरशः धुवून काढले आणि त्याच षटकात त्याने संघासाठी विजयी फटका मारला. हार्दिकच्या त्या षटकात सलीलने दोन षटकार आणि एक चौकार ठोकून सनरायझर्सला आठ चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकून दिला. यामुळेच सलीलचे नाव चर्चेत आले आहे. बुमराहला अशा पद्धतीने सिक्स मारणे खरं तर कठीण आहे. त्यामुळे सलीलचे सगळीकडे कौतुक होत आहे. 

Published On: Apr 30, 2026 | 12:52 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

