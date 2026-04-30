Who is Salil Arora: वडिलांनी घर चालविण्यासाठी सोडले क्रिकेट, मुलगा गाजवतोय मैदान; कोण आहे सलील अरोरा?

सनरायझर्सचे नवीन वादळ, सलील अरोरा कोण आहे?
यष्टीरक्षक फलंदाज सलील अरोरा पंजाबमधील अमृतसरचा रहिवासी आहे. ७ नोव्हेंबर २००२ रोजी जन्मलेल्या सलीलच्या वडिलांचा अमृतसरमध्ये एक छोटा व्यवसाय आहे. त्याचे वडील, राकेश अरोरा, हे देखील एक माजी क्रिकेटपटू आहेत. त्याचे वडील जिल्हा स्तरावर क्रिकेट खेळत होते, पण कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांनी क्रिकेट अर्धवट सोडून व्यवसाय स्वीकारला. मात्र, त्यांच्यातील क्रिकेटपटू जिवंत राहिला. त्यामुळे जेव्हा सलीलचा जन्म झाला, तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलाला क्रिकेटपटू बनवण्याचा निर्णय घेतला.
वडिलांचे अपूर्ण स्वप्न करतोय पूर्ण
सलील आता आपल्या वडिलांचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करत आहे. त्याला क्रिकेटपटू बनवण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी खूप संघर्ष केला आणि सलीलचे यश हे त्याच्या वडिलांच्या त्यागाचे फळ मानले जाते. सलील हा पंजाबच्या उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे. गेल्या वर्षी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अवघ्या ३९ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून खळबळ माजवल्यानंतर सलील पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आला.
सलीलने ४५ चेंडूंमध्ये ११ षटकार आणि ९ चौकारांसह १२५ धावा केल्या. याच खेळीनंतर सनरायझर्स हैदराबादने त्याची दखल घेतली. आयपीएल २०२६ मध्ये, सलील ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीवर आला होता आणि सनरायझर्स हैदराबादने त्याला १.५० कोटी रुपयांना विकत घेतले. मुंबई इंडियन्सनेही लिलावात सलीलसाठी मोठी बोली लावली.
सलीलने बुमराहच्या गोलंदाजीवर मारली नो लुक सिक्स
मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात, सलील अरोराने सनरायझर्ससाठी १० चेंडूंमध्ये ३० धावांची धडाकेबाज खेळी करून खळबळ उडवून दिली. या खेळीत सलीलने तीन षटकार आणि दोन चौकार मारले. त्याने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर एक शानदार न बघता षटकारही मारला. बुमराहच्या गोलंदाजीवर एखाद्या फलंदाजाने असा न बघता षटकार मारणे दुर्मिळ आहे.
इतकेच नाही, तर डावाच्या १९व्या षटकात सलील अरोराने मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला अक्षरशः धुवून काढले आणि त्याच षटकात त्याने संघासाठी विजयी फटका मारला. हार्दिकच्या त्या षटकात सलीलने दोन षटकार आणि एक चौकार ठोकून सनरायझर्सला आठ चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकून दिला. यामुळेच सलीलचे नाव चर्चेत आले आहे. बुमराहला अशा पद्धतीने सिक्स मारणे खरं तर कठीण आहे. त्यामुळे सलीलचे सगळीकडे कौतुक होत आहे.
