शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

लघवी ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी वारंवार लघवी होणे किंवा शिंक-खोकला-हसताना लघवी गळणे हा त्रासदायक अनुभव ठरू शकतो. लघवी बऱ्याचदा आपल्या आतील शरीराचे आरोग्य दर्शवत असते.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • सतत लघवी होणे गंभीर आजार नसले तरी याचा दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो.
  • लाज किंवा संकोचामुळे अनेकजण डॉक्टरांकडे जात नाहीत, त्यामुळे समस्या वाढू शकते.
  • चला यामागची मूळ कारणे आणि उपाय जाणून घेऊया.
लघवी ही एक सामान्य घटना असली तरी वारंवार लघवी होणे आपल्यासाठी त्रासदायक ठरते. वारंवार लघवी होणे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. हे आजाराचे किंवा जीवनशैलीतील बदलांचे लक्षण असू शकते. ते थंड हवामानामुळे देखील होऊ शकते. जर तुम्ही वारंवार लघवी करण्यासाठी जागे होत असाल तर तुम्ही डाॅक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा. आजकाल सोशल मिडियावर आरोग्य हा जास्त चर्चेचा विषय नाही. जर कुणाला जास्त वेळा लघवी येत असेल तर याचा अर्थ असा नाही की, त्याला मधुमेह किंवा मूत्रपिंडाचा त्रास आहे. कधीकधी, हे ऋतूतील बदलांमुळे होते.

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

हा त्रास वैद्यकीय भाषेत Stress Urinary Incontinence (SUI) म्हणून ओळखला जातो. शिंक, खोकला, हसणे, उडी मारणे किंवा वजन उचलताना पोटावर अचानक दाब वाढतो. त्यावेळी मूत्राशयावर नियंत्रण ठेवणारे स्नायू (Pelvic Floor Muscles) कमकुवत असतील, तर लघवी येऊ लागते.

सतत लघवी होण्याची कारणे

  • पेल्विक फ्लोअर स्नायू कमकुवत होणे
  • गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतरचे बदल (विशेषतः महिलांमध्ये)
  • वाढते वय आणि हार्मोनल बदल
  • लठ्ठपणा किंवा पोटावरील अतिरिक्त दाब
  • दीर्घकाळचा खोकला, बद्धकोष्ठता किंवा जड वजन उचलणे
  • प्रोस्टेट शस्त्रक्रियेनंतर पुरुषांमध्येही हा त्रास होऊ शकतो
हा धोकादायक आजार आहे का?

सतत लघवी होणे फार मोठी गोष्ट नसली तरी याचा जीवनमानावर मोठा परिणाम होत असतो. अनेकजण लाजेमुळे डॉक्टरांकडे जात नाहीत आणि म्हणूनच 99% लोकांना याची योग्य माहिती नसते.

कधी डॉक्टरांकडे जायचं?

  • लघवी गळती वारंवार होत असेल.
  • दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होत असेल.
  • वेदना, जळजळ किंवा रक्त येत असेल.
लघवी वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात हे घटक

आपल्या आहारात अनेक अशा पदार्थांचा समावेश होतो जे लघवीचे प्रमाण वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. यात चहा, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आणि अल्कोहोल यांचा समावेश होतो. तथापि, काही नैसर्गिकरित्या आढळणारे डाययुरेटिक पदार्थ आहेत, जसे की सेलेरी, टोमॅटो, कोबी आणि कांदे. फळांमध्ये टरबूज, अननस, द्राक्षे आणि बेरी यांचे सेवन देखील लघवीचे प्रमाण वाढवते.

खोकला, शिंक किंवा हसत असल्यास लघवी येण्याची कारणे

ही समस्या पुरुष आणि महिला दोघांनाही होऊ शकते, परंतु महिलांमध्ये ती अधिक सामान्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वारंवार गर्भधारणा, ज्यामुळे पेल्विक फ्लोअर स्नायू कमकुवत होतात, ज्यामुळे लघवी नियंत्रित करणे कठीण होते. खोकला, शिंकणे आणि अगदी मोठ्याने हसणे यासह लघवी गळती होऊ शकते.

दररोज किती पाणी प्यायला हवे?

  • हिवाळ्यात १.५-२.५ लिटर पाणी
  • उन्हाळ्यात २-३ लिटर पाणी
  • दररोज १ ते १.५ लिटर पाणी
सकाळी उपाशी पोटी तूप खाण्याचा सल्ला का दिला जातो? नियमित सेवन केल्यास शरीराला होतील भरभरून फायदे, राहाल कायमच निरोगी

लघवीच्या रंगावरून समजते आरोग्य

  • फिकट पिवळा रंग दर्शवतो की तुमचे शरीर चांगल्या प्रकारे हायड्रेट आहे.
  • गडद पिवळा रंग डिहायड्रेशन दर्शवितो. हे कावीळचे लक्षण देखील असू शकते. म्हणून, जास्त पाणी पिणे महत्वाचे आहे.
  • नारंगी रंग यकृताच्या आणि पित्त नलिकेच्या समस्या दर्शवतो.
  • गुलाबी किंवा लाल रंग मूत्रमार्गाच्या संसर्गाची शक्यता दर्शवते.
  • फेसयुक्त मल हे यूटीआयचे लक्षण असू शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 08:15 PM

