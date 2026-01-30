Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026: बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल ‘GST’ अंतर्गत येण्याची शक्यता; सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणल्याने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळेल.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:42 PM
बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल 'GST' अंतर्गत येण्याची शक्यता (photo Credit- X)

बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल 'GST' अंतर्गत येण्याची शक्यता (photo Credit- X)

  • पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार!
  • लवकरच जीएसटीच्या कक्षेत येणार इंधन
  • सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सामान्य माणसाला खूप अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) अंतर्गत आणण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणल्याने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळेल. सध्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९५ ते ₹१०५ पर्यंत आहे, तर डिझेलचे दर ₹८८ ते ₹९६ पर्यंत आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलवर अनेक कर

पेट्रोलियम उत्पादनांवर सध्या विविध कर आकारले जातात, ज्यात उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये फरक व्हॅटमुळे आहे. प्रत्येक राज्यात व्हॅटचे दर वेगवेगळे असतात. जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर व्हॅट रद्द केला जाईल. तथापि, पेट्रोलियम उत्पादनांसह काही वस्तू अद्याप जीएसटी अंतर्गत आणल्या गेलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर व्हॅट आकारला जातो.

वेगवेगळ्या शहरांमधील किमतीतील फरक दूर केला जाईल

जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याची घोषणा केली तर देशभरात किंमती एकसारख्या होऊ शकतात. जीएसटी प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात लागू करण्यात आली. सुरुवातीला पेट्रोल आणि डिझेलला त्याच्या व्याप्तीतून वगळण्यात आले होते. तथापि, नंतर त्यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याची योजना होती.

Budget 2026: रेल्वे प्रवास स्वस्त होणार! ३००० रुपयांचे तिकीट आता १५०० रुपयांना मिळणार? कसं ते जाणून घ्या…

जीएसटी अंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होतील.

जीएसटीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, इतर अनेक कर काढून टाकले जातात. यामुळे उत्पादने आणि सेवांच्या किमती कमी होतात. तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू होणारा जीएसटी स्लॅब स्पष्ट नाही. सध्या, तीन जीएसटी स्लॅब आहेत: ५%, १८% आणि ४०%.

सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये चार घटक समाविष्ट आहेत:

मूलभूत किंमत: यामध्ये इंधनाचा उत्पादन खर्च आणि वाहतूक खर्च समाविष्ट आहे.

डीलरचे कमिशन: डीलरचे कमिशन दुसऱ्या क्रमांकावर येते.

एक्साइज ड्युटी: केंद्र सरकार इंधनावर एक्साइज ड्युटी आकारते.

व्हॅट: राज्य सरकारे इंधनावर व्हॅट आकारतात. राज्यांमध्ये व्हॅट दर वेगवेगळे असतात.

सामान्य माणसाला मोठा दिलासा

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जीएसटी लागू झाल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट आणि उत्पादन शुल्क काढून टाकले जाईल. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये लक्षणीय घट होईल. याचा फायदा सामान्य माणसाला होईल. लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्च देखील कमी होतील, ज्यामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होतील. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. तथापि, यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे. काही राज्य सरकारांचा असा विश्वास आहे की इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने त्यांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो.

Budget 2026: इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट किती कमी ? यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती होऊ शकते तरतूद?

Published On: Jan 30, 2026 | 08:42 PM

Budget 2026: बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल ‘GST’ अंतर्गत येण्याची शक्यता; सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा

Budget 2026: बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल ‘GST’ अंतर्गत येण्याची शक्यता; सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा

Jan 30, 2026 | 08:42 PM
मन धावतंया… राधिका भिडे झळकणार मराठी मालिकेत! चाहत्यांना उत्सुकता, ‘या’ तारखेला एपिसोड होणार प्रदर्शित

मन धावतंया… राधिका भिडे झळकणार मराठी मालिकेत! चाहत्यांना उत्सुकता, ‘या’ तारखेला एपिसोड होणार प्रदर्शित

Jan 30, 2026 | 08:38 PM
Educonclave 3.0 : पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी ‘शेतीसुरक्षा’ वर नवकल्पनांचे सादरीकरण! शाळेमधील विद्यार्थांनी संशोधनातून शोधले उपाय

Educonclave 3.0 : पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी ‘शेतीसुरक्षा’ वर नवकल्पनांचे सादरीकरण! शाळेमधील विद्यार्थांनी संशोधनातून शोधले उपाय

Jan 30, 2026 | 08:18 PM
शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

Jan 30, 2026 | 08:15 PM
सोशल मीडियाची वाढत चाललेली सवय ; डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात भारतीय तरुण

सोशल मीडियाची वाढत चाललेली सवय ; डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात भारतीय तरुण

Jan 30, 2026 | 08:12 PM
आता कमळी येणार महाजनांच्या घरी! अखेर तो दिवस आला, प्रेक्षकांनो! तयारीला लागा

आता कमळी येणार महाजनांच्या घरी! अखेर तो दिवस आला, प्रेक्षकांनो! तयारीला लागा

Jan 30, 2026 | 08:10 PM
मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या महिलेवर कुत्र्याचा जीवघेणा हल्ला, एक-दोन नव्हे तर तब्बल…; घटनेचा धक्कादायक Video व्हायरल

Jan 30, 2026 | 08:06 PM

