Indian Hockey : 2025 हे वर्ष भारतीय हॉकीसाठी वाईटच! पुरुष संघाचा आशिया कप जेतेपदावर कब्जा, तर महिला संघ अपयशी 

मागील वर्षी झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्यानंतर, २०२५ हे वर्ष भारतीय हॉकीसाठी समाधानकारक राहिले नाही. तसेच यायावर्षी महिला आणि पुरुष हॉकी संघाची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 03:56 PM
Indian Hockey: 2025 was a mixed year for Indian hockey! The men's team clinched the Asia Cup title, while the women's team was unsuccessful.

२०२५ हे वर्ष भारतीय हॉकीसाठी वाईटच(फोटो-सोशल मीडिया)

2025 is a bad year for Indian hockey : मागील वर्षी ऑलिंपिक कांस्यपदक जिंकल्यानंतर, २०२५ हे वर्ष भारतीय हॉकीसाठी निराशाजनकच राहिले आहे. पुरुष संघाने जवळजवळ एक दशकानंतर आशिया कप जेतेपदावर  नाव कोरले असले तरी, महिला संघाची सततची घसरण चिंतेचे कारण राहिले आहे. हे भारतीय हॉकीचे शतकोत्तर वर्ष देखील आहे, परंतु २०२५ मध्ये आठ वेळा ऑलिंपिक चॅम्पियन संघासाठी काहीही असामान्य असे काही दिसले नाही. या वर्षी भारतीय हॉकीसाठी सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे राजगीर येथे झालेल्या आशिया कपमध्ये पुरुष संघाचा विजय, जिथे आठ वर्षांनंतर त्यांनी पुढील वर्षी १४ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये होणाऱ्या FIH विश्वचषकात स्थान मिळवले.

भारतीय संघाने पुन्हा एकदा उपखंडात वर्चस्व गाजवले, १५ गोल केले तर फक्त दोन गोल केले. अंतिम सामन्यात, भारताने दिलप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग आणि अमित रोहिदास यांच्या गोलसह गतविजेत्या दक्षिण कोरियाचा ४-१ असा पराभव केला. याआधी, FIH प्रो लीगमध्ये त्यांची कामगिरी निराशाजनक होती. हरमनप्रीत सिंगचा संघ नऊ संघांपैकी आठव्या स्थानावर राहिला, रेलीगेशनपासून थोडक्यात बचावला.

युरोपियन टप्प्यात सलग ७ सामने गमावले

घरच्या टप्प्यात भुवनेश्वरमध्ये पाच सामने जिंकल्यानंतर, युरोपियन टप्प्यात सलग सात सामने गमावले. भारताच्या युवा संघाने अझलन शाह कपमध्ये रौप्य पदक जिंकले. सहा वर्षांनी ही स्पर्धा खेळणाऱ्या भारताला अंतिम फेरीत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या बेल्जियमकडून एका गोलने पराभव पत्करावा लागला. तथापि, नवीन कर्णधार आणि बचावपटू संजयसह, हरमनप्रीत आणि मनप्रीत सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंशिवाय तरुण संघ पुढे गेला.

पुरुषांच्या ज्युनियर संघाने या महिन्यात चेन्नई येथे झालेल्या ज्युनियर हॉकी विश्वचषकात नऊ वर्षांच्या खेळाडूसाठी कांस्यपदक जिंकले. कांस्यपदकाच्या सामन्यात अर्जेंटिनाकडून दोन गोलने पिछाडीवर पडल्यानंतर भारताने ४-२ असा विजय मिळवला. भारत आता पुढील वर्षी विश्वचषक जिंकण्यावर, तसेच जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकण्यावर आणि २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये थेट प्रवेश मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

Published On: Dec 27, 2025 | 03:55 PM

