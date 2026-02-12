ओम बिरला कोणच्या दबावाखाली करतायेत काम? विरोधकांचा अविश्वासाचा प्रस्ताव करणार घाव

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्हाला वाटतं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला महिला शक्तीला घाबरतात आणि भितात. ते ५६ इंचाच्या छाती असलेल्या पंतप्रधान मोदींचे संरक्षक कवच बनले आहेत. बिर्ला म्हणाले की त्यांनी स्वतः पंतप्रधानांना लोकसभेत प्रवेश करण्यास मनाई केली होती कारण विरोधी महिला खासदार त्यांचे काही अनुचित करू शकले असते.”
यावर मी म्हणालो, “हे सर्व कल्पनारम्य आहे. आजपर्यंत, एखाद्या महिला खासदाराने पंतप्रधानांना किंवा मंत्र्याला स्पर्श केल्याचे एकही उदाहरण नाही. जर एखाद्या महिला खासदाराने निषेध केला आणि सभापतींसमोरील ‘वेल’ पोहोचले तर हे काही नवीन नाही. संसदेच्या इतिहासात, विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या जागांवरून घोषणाबाजी करत असंख्य वेळा तिथे पोहोचले आहेत. बिर्ला पंतप्रधानांसोबत काहीतरी अप्रिय किंवा अनुचित घडण्याची कल्पना कशी करू शकतात? हे फक्त त्यांच्या लोकप्रियतेच्या बळावर निवडून आलेल्या महिला खासदारांना दोष देत आहे. जबाबदार महिला खासदार पंतप्रधानांवर हल्ला करतील असा विचार करणे हास्यास्पद आहे. संसदीय इतिहासात यापूर्वी कधीही एखाद्या सभापतीने महिला खासदारांवर असा हास्यास्पद आरोप केला नव्हता. महिला पंतप्रधानांसाठी धोका निर्माण करतात ही कल्पनाच अविश्वसनीय आहे.”
शेजारी म्हणाले, “निशाणेबाज, प्रियांका गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षांवर महिला खासदारांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की त्यांच्यावर दबाव होता, ज्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे विधान केले. काँग्रेस त्यांच्या मित्रपक्षांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा करत आहे आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत आहे. यासाठी नोटीस देखील काढण्यात आली आहे. यामध्ये समाजवादी पक्ष (सपा), राजद आणि द्रमुकसह अनेक पक्षांनी काँग्रेसला आश्वासन दिले आहे की ते या मुद्द्यावर त्यांना पाठिंबा देतील. अविश्वास प्रस्तावासाठी खासदारांकडून स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जात आहेत.
प्रियांका म्हणतात की पंतप्रधान मोदींमध्ये लोकसभेत येऊन जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची हिंमत नव्हती. सभापतींवर प्रचंड दबाव आहे. सरकारने त्यांना हे विधान करण्यास भाग पाडले. प्रियांका म्हणाल्या की त्यांच्यासह काँग्रेसमध्ये ११ महिला खासदार आहेत, ज्या सर्व गंभीर महिला आहेत. असे नाही की कोणतीही महिला खासदार पंतप्रधानांना जाऊन काहीही बोलेल.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
