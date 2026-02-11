Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bangladesh Courruption : युनूस सरकारचे वाभाडे! मंत्र्यांच्या संपत्तीत कोटींची वाढ, धक्कादायक आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ

Bangladesh Corruption Report : बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचा भ्रष्ट्राचाराचा खेळ उघड झाला आहे. यामुले देशभरात खळबळ उडाली आहे. अहवालानुसार, सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 11:23 PM
Muhammad Yunus

Bangladesh Elections : युनूस सरकारचे वाभाडे! मंत्र्यांच्या संपत्तीत कोटींची वाढ, धक्कादायक आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचा भ्रष्ट्राचाराचा मोठा खुलासा
  • सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या संपत्तीत वाढ
  • धक्कादायत आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ
Bangladesh Corruption Report : ढाका : बांगलादेशातील (Bangladesh) निवडणुकीच्या एक दिवस आधी मोठी खळबळ उडाली आहे. बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus)  यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारवर गंभीर लुटमारीचा आरोप झाला आहे. गेल्या २४ तासांत दोन वेगवनेगळ्या अहवालांमुळे बांगलादेशचे राजकीय वातावरण तापले आहे. या अहवालानुसार, देशात भ्रष्टाचारात वाढ होत असल्याचे उघड झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये अंतरिम सरकारच्या मंत्र्यांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे.

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

बांगलादेशातील भ्रष्टाराचा आलेख

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, बांगलादेशात भ्रष्टाचारात युनूस सरकार आघाडीवर आहे. युनूस यांच्या सत्तेत आल्यानंतर देश भ्रष्ट यादीत १४व्या स्थानावरुन १३व्या स्थानी आला आहे. या अहवालानुसार, भारतात मात्र भ्रष्टाचारात घट झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. मात्र बांगलादेश भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत खोलवर गेला आहे.

अंतरिम सरकारमधील मंत्र्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ

धक्कादायक म्हणजे युनूस सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, सरकारमधील मंत्री आणि सल्लागारांची संपत्ती लक्षणीयरित्या वाढली आहे. या अहवालानुसार, १८ सरकारी मंत्र्यांच्या संपत्तीत सरासरी ६% वाढ झाली आहे. तर मोहम्मद युनूस यांच्या संपत्तीत १६.१ दशलक्षहून टकांहून अधिक वाढ झाली आहे. तसेच सल्लागार आदिलुर रहमान यांचीही संपत्ती लक्षणीयरित्या वाढली आहे. अहवालात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, रहमान यांची संपत्ती ९८ लाख टक्यांवरुन थेट २.५२ कोटी टक्क्यावर गेली आहे. आणखी एका मंत्र्याच्या संपत्तीत १.५ कोटी टक्यांची वाढ झाली आहे.

सध्या या अहवालामुळे युनूस सरकार अडचणीत आले आहे. बांगलादेशात विरोधांनी युनूस सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुकीपूर्वी हा अहवाला प्रसिद्ध झाल्याने बांगलादेशात अधिकच खळबळ उडाली आहे. सरकारच्या सुधारणा आणि पारदर्शकतेच्या आश्वासनांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

बांगलादेशातील अस्थिरता

याच वेळी दुसरीकडे बांगलादेशातील हिंसाचार अजूनही थंड झालेला नाही. बांगलादेश नॅशनल पार्टी(BNP) आणि जमात-ए-इस्लामीमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार लढत सुरु असून प्रचंड अस्थिर वातावरण आहे. नुकतेच दोन्ही पक्षांमध्ये पैसे वाटपावरुन झडप झाली होती. BNP ने जमातवर लोकांना पैसे वाटून मत मागितल्याचा आरोप केला आहे. यावरुन दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली होती. यामध्ये एका नेत्याला डोळ्याला गंभीर दुखापतही झाली आहे.

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

Published On: Feb 11, 2026 | 11:23 PM

Feb 11, 2026 | 11:23 PM
