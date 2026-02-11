ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर मोठा उलटफेर! वेस्ट इंडिजने इंग्लंडला 30 धावांनी चारली धूळ 

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज १५ वा सामना मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात टॉस गमावणाऱ्या वेस्ट इंडिज संघाने प्रथम फलंदाजी करत शेरफेन रदरफोर्डच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ६ गडी गमावून इंग्लंडसमोर १९७ धावांचे लक्ष्य उभे केले. परंतु, इंग्लंड संघ १९ षटकात १६६ धावा करून गारद झाला. परिणामी संघाला ३० धावांनी पराभव पत्करावा लागला.
धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या इंग्लंड संघाची सुरवात चांगली झाली. फिलिप साल्ट आणि जोस बटलर या सलामी जोडीने चौथ्याच षटकात ३८ धावांची भागीदारी रचली. त्यानंतर फिलिप साल्ट १४ चेंडूत ३० धावा करून बाद झाला. त्यानंतर जोस बटलर देखील जास्त वेळ मैदानात टिकू शकला नाही. तो २१ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर जेकब बेथेलने थोडा संघर्ष करत डाव सवरण्याचा प्रयत्न केला. तो २३ चेंडूत ३३ धावा करून बाद झाला. या एकहिलते त्याने ४ चौकार आणि १ षटकार ठोकला. त्यानंतर कर्णधार हॅरी ब्रूक देखील काही खास करू शकला नाही. तो १७ धावा करून बाद झाला. सॅम करन एक बाजूने झुंज देत असताना इतर फलंदाजांकडून त्याला चांगली साथ मिळाली नाही. विल जॅक्स २ धावा आणि जेमी ओव्हरटन 5 धावा करून बाद झाले तर जोफ्रा आर्चर ६ धावा करून धाव बाद झाला तर लियाम डॉसन देखील १ धावेवर धावबाद झाला. आदिल रशीद ० धावा काढून बाद झाला आणि सॅम करन ४३ धावांवर नाबाद राहिला. वेस्ट इंडिजकडून गुडाकेश मोतीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तर रोस्टन चेसने ३ विकेट्स घेतल्या. रोमारियो शेफर्ड आणि तर अकिल होसेन, शमर जोसेफ प्रत्येकी १ विकेट घेतली.
ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य
वेस्ट इंडिजचा डाव
मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियवर खेळला जात असलेल्या सामन्यात इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर वेस्ट इंडिज संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. वेस्ट इंडिज संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. पहिल्याच ओव्हरमध्ये संघाला ब्रँडन किंगच्या रूपाने पहिला झटका बसला. तर त्याच्या पुढच्या ओव्हरमध्ये कर्णधार शाई होप भोपळा न फोडताच बाद झाला. ८ धावसंख्येवर वेस्ट इंडिजने आपले दोन्ही सलामीवीर गमावले.
शिमरॉन हेटमायर आणि रोस्टन चेस दोघांनी डाव सावरला. या दोघांनी ४७ धावांची भागीदारी रचली. शिमरॉन हेटमायर २३ धावा करून बाद झाला. तर त्यानंतर रोस्टन चेस देखील ३४ धावा करून माघारी गेला. परंतु, तेव्हा शेरफेन रदरफोर्डचे वादळ मैदानावर आले त्याने शानदार फटकेबाजी करायला सुरुवात केली. तो ४२ चेंडूत ७६ धावांची खेळी करून नाबाद राहिला. त्याने या खेळीत २ चौकार आणि ७ षटकार मारले. तसेच होल्डरने १७ चेंडूत १ चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने ३३ धावांची महत्वपूर्ण खेळी केली आणि संघाला १९६ पर्यंत पोहचवले. आदिल रशीद आणि जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तर सॅम करन आणि जोफ्रा आर्चर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.
IND vs NAM, T20 World Cup Live Streaming : भारत विरुद्ध नामिबिया सामना कधी, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहाल? वाचा सविस्तर
दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे
वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ
इंग्लंड प्लेइंग इलेव्हन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बॅंटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद