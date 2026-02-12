Railway ने नागपूरला जाताय? मध्य रेल्वेने घेतला 'हा' महत्वाचा निर्णय; वाचा सविस्तर...

प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार
पुणे–नागपूर दरम्यान सुपरफास्ट विशेष गाड्या धावणार
फेब्रुवारी महिन्यात चालवल्या जाणार गाड्या
पुणे: प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने पुणे–नागपूर दरम्यान सुपरफास्ट विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण सहा फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले असून फेब्रुवारी महिन्यात या गाड्या धावणार आहेत. त्यामुळे विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
चार फेऱ्यांची विशेष गाडी
ट्रेन क्रमांक 01467 सुपरफास्ट विशेष १३ आणि २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुणे येथून दुपारी ३.५० वाजता सुटेल व नागपूर येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.३० वाजता पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात 01468 ही गाडी १४ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी नागपूरहून सकाळी ८.०० वाजता सुटून पुण्यात रात्री ११.३० वाजता येईल. या गाडीची संरचना अशी आहे : २ वातानुकूलित द्वितीय, ४ वातानुकूलित तृतीय, ८ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय, १ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि १ जनरेटर व्हॅन.
दोन फेऱ्यांची अतिरिक्त सेवा
ट्रेन क्रमांक 01419 सुपरफास्ट विशेष १८ फेब्रुवारी रोजी पुण्याहून दुपारी ३.५० वाजता सुटेल व नागपूर येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.३० वाजता पोहोचेल. 01420 ही परतीची गाडी १९ फेब्रुवारी रोजी नागपूरहून सकाळी ८.०० वाजता सुटून पुण्यात रात्री ११.३० वाजता दाखल होईल.
या गाडीमध्ये १ प्रथम वातानुकूलित, १ वातानुकूलित द्वितीय, २ वातानुकूलित तृतीय, ५ शयनयान, ६ सामान्य द्वितीय आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड ब्रेक व्हॅन अशी रचना असणार आहे.
महत्त्वाचे थांबे
या विशेष गाड्या उरुळी, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा या स्थानकांवर थांबतील.
