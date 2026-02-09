Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी हा संघ करणार पदार्पण! आज होणार तीन रोमांचक सामने, जाणून घ्या तपशील

सर्वांचे लक्ष स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवसावर असेल. तिसऱ्या दिवशी एक संघ टी२० विश्वचषकात पदार्पण करेल. ९ फेब्रुवारी रोजी गट अ चे कोणतेही सामने खेळले जाणार नाहीत. संघ गुणतालिकेत आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी खेळतील.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:51 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

T20 World Cup 2026 Day 3 Schedule : टी२० विश्वचषक २०२६ ची सुरुवात आधीच धमाकेदार झाली आहे. ही स्पर्धा सुरू होऊन फक्त दोन दिवस झाले आहेत आणि आतापर्यंत खेळलेले सहा सामने प्रभावी ठरले आहेत. विश्वचषकात काही लहान संघाने मोठ्या संघासमोर कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली. सर्वांचे लक्ष स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवसावर असेल. तिसऱ्या दिवशी एक संघ टी२० विश्वचषकात पदार्पण करेल. ९ फेब्रुवारी रोजी गट अ चे कोणतेही सामने खेळले जाणार नाहीत. 

गट ब, क आणि ड मधील संघ गुणतालिकेत आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी खेळतील. तिसऱ्या दिवशी कोणते सामने खेळले जातील ते आम्ही तुम्हाला सांगतो. इटली यावर्षीच्या टी-२० विश्वचषकात पहिल्यांदाच खेळणार आहे. हा त्यांचा पहिलाच टी-२० विश्वचषक असेल. संघाचा कर्णधार वेन मॅडसेनला त्याच्या खेळाडूंकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. इटलीचा सामना स्कॉटलंडशी होईल, ज्याने आपला पहिला सामना गमावला होता. या सामन्यात स्कॉटलंड विजयाचे खाते उघडण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर सकाळी ११ वाजता सुरू होईल.

T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होईल का? आयसीसीने पाकिस्तानसोबत घेतली बैठक, बांगलादेशचे अध्यक्षही उपस्थित

९ फेब्रुवारी रोजी ग्रुप बी मध्ये झिम्बाब्वे आणि ओमान यांच्यात सामना होईल. हा सामना श्रीलंकेतील कोलंबो येथे खेळला जाईल. हा सामना दुपारी ३:०० वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांसाठी टी२० विश्वचषकातील हा पहिला सामना असेल. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखाली झिम्बाब्वे मजबूत दिसत आहे, तर ओमानचा कर्णधार जतिंदर सिंग देखील संघाला नवीन उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न करेल.

दक्षिण आफ्रिका टी-२० विश्वचषकातील आपला पहिला सामना कॅनडाविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. दक्षिण आफ्रिका विजयाने सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल, तर कॅनडा इतर असोसिएट संघांप्रमाणे कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल.

सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? 

टी20 विश्वचषक 2026 च्या तिसऱ्या दिनाचे सर्व सामने क्रिकेट चाहते हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकतात. तर या तीनही सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहाॅटस्टारवर क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.

Feb 09, 2026 | 08:51 AM

