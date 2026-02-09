Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ranga is back ! फहाद फासिलने ‘Aavesham 2’ची केली घोषणा, चाहते उत्सुक; कधी होणार चित्रपट रिलीज?

ॲक्शन-कॉमेडी चित्रपटात फहद फासिल रंगा या भूमिकेत पुन्हा परतला आहे. फहदने एका इव्हेंटमध्ये 'अवेशम 2' ची घोषणा केली आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे, आता हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:37 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • फहाद फासिल रंगाच्या भूमिकेत परतणार
  • ‘Aavesham 2’ची केली घोषणा
  • चित्रपट कधी होणार रिलीज?
 

फहादने एका इव्हेंटमध्ये ‘अवेशम 2’ ची घोषणा केली आहे, या कार्यक्रमादरम्यान, दाक्षिणात्य अभिनेता फहाद फासिलच्या ‘आवेशम २’ चित्रपटाची घोषणा अभिनेत्याने स्वतः केली. पहिल्या चित्रपटाच्या यशानंतर, चाहते त्याच्या सिक्वेलची आतुरतेने वाट पाहत होते. आणि आता हा अ‍ॅक्शन-कॉमेडी चित्रपटाची रिलीज डेट स्वतः फहादने जाहीर केली आहे. २०२७ किंवा २०२८ मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

अभिनेता फहाद फासिलने “सूरिया ४७” चित्रपटाच्या एका भव्य कार्यक्रमात त्याच्या आगामी ‘आवेशम २’ चित्रपटाची घोषणा केली. त्याने सांगितले की हा चित्रपट २०२७ किंवा २०२८ मध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. ‘आवेशम’ चित्रपटाच्या यशानंतर चाहते त्याच्या सिक्वेलसाठी खूप उत्सुक आहेत. ‘आवेशम’ हा चित्रपट २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना दिसत आहे.

Bigg Boss Marathi 6: मोठा धक्का! बिग बॉसच्या घरातून Omkar Raut बाहेर

‘आवेशम’ चित्रपटाला मिळाला भरभरून प्रतिसाद

‘आवेशम’ हा एक अ‍ॅक्शन-कॉमेडी चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये फहाद फासिलने रंगा नावाच्या गुंडाची भूमिका केली होती. त्याची भूमिका शक्तिशाली आणि मजेदार आहे. चित्रपटात हिप्स्टर, मिथुन जय शंकर यांसारख्या कलाकारांच्याही भूमिका होत्या. दिग्दर्शक जिथू माधवन यांनी हा चित्रपट अत्यंत प्रभावीपणे सादर केला. चित्रपटाला चाहत्यांचा देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला, समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली आणि बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कामगिरी केली. जगभरात या चित्रपटाने १५५-१५६ कोटींपेक्षा जास्त आणि भारतात १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. सुशीन श्यामचे संगीत आणि नृत्याचे मूव्ह देखील व्हायरल झाले. चाहते अजूनही रंगाच्या संवाद आणि शैलीबद्दल बोलतात. हा २०२४ मधील सर्वात यशस्वी चित्रपटांपैकी एक ठरला.

 

‘आवेशम २’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

‘आवेशम २’चे चाहते त्याच्या आगामी सिक्वेलची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रंगाचे पात्र पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकताना दिसणार आहे. काही वृत्तांनुसार चित्रपटाचे प्री-प्रॉडक्शनचे काम सुरू असल्याचे समजले आहे. साजिन गोपू यांनीही सिक्वेलबद्दल चाहत्यांना संकेत दिले आहेत. आता सर्वांना या चित्रपटाची नवीन कथा काय असेल? याची उत्सुकता आहे. रंगा पुन्हा एकदा अ‍ॅक्शन आणि कॉमेडीचा धमाका घेऊन परतणार आहे.

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिजली गिराने…राखी है आई’, बिग बॉसच्या घरात येणार “एंटरटेन्मेंटची त्सुनामी! पहिली Wild Card Entry

चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

‘आवेशम २’ चे शूटिंग २०२७ किंवा २०२८ मध्ये सुरू होऊ शकते, त्यामुळे रिलीज देखील त्याच सुमारास होणार आहे. असे फहाद फासिल यांनी सांगितले. परंतु या चित्रपटाबद्दल अद्याप कोणतीही अचूक तारीख ठरलेली नाही, परंतु लवकरच अधिकृत घोषणा होणार असल्याची अपेक्षित आहे. चाहत्यांना चित्रपटासाठी थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागणार आहे. पहिल्या चित्रपटाप्रमाणेच हा चित्रपटही ब्लॉकबस्टर होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 08:37 AM

Feb 09, 2026 | 08:37 AM
