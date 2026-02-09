Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

वाळूजमध्ये बेकायदेशीर पिस्तूल पाहताना चुकून सुटलेल्या गोळीने तरुण गंभीर जखमी झाला. मित्राने गोळीबाराची खोटी कहाणी सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला; पोलिसांनी आरोपीला अटक करून पिस्तूल व जिवंत काडतुसे जप्त केली.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:27 AM
  • वाळूज परिसरात पिस्तूल हाताळताना चुकून गोळी सुटली
  • मित्राच्या मांडीत घुसली गोळी,उपचार सुरु
  • सुरुवातीला खोटा गोळीबाराचा बनाव केला
  • सखोल चौकशीत सत्य उघड
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज परिसरात क्षणभराच्या निष्काळजीपणातून घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बेकायदेशीर पिस्तूल हाताळताना चुकून सुटलेल्या गोळीमुळे एका तरुणाला गंभीर दुखापत झाली असून या प्रकरणाने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तीकडून गोळीबार झाल्याची बनावट कथा सांगून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र पोलिसांच्या सखोल चौकशीनंतर संपूर्ण सत्य उघडकीस आले.

काय घडलं नेमकं?

या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव महेश दत्तात्रय पवार (वय 23, रा. बजाजनगर, वाळूज एमआयडीसी परिसर) असे आहे. तर त्याच्यावर गोळी झाडणाऱ्या तरुणाचे नाव अझहर शफी सय्यद (वय 40, रा. अन्सार कॉलनी, सरोज स्कूलशेजारी, पडेगाव) असे आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. त्याच्याकडून पिस्तूल आणि ३ जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.

मस्तीत लागली गोळी

अझहरचा मृत भाऊ इम्रान सय्यद याने आणलेले पिस्तूल व त्यातील 4 राऊंड तो सोबत घेऊन फिरत होता. वाळूज येथील शिवराई फाटा परिसरात, सपना हॉटेलशेजारील मोकळ्या जागेत तो आणि महेश बसले होते. त्यावेळी पिस्तूल पाहत असताना चुकून गोळी सुटली. ही गोळी महेशच्या उजव्या पायाच्या मांडीत घुसली. हे घडताच अझहर घाबरला त्यानेच महेशला घाटी रुग्णालयात दाखल केले.

पोलिसांची दिशाभूल

तिथे डॉक्टरांनी महेशवर उपचाराला सुरुवात केली आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. डॉक्टरांनी विचारपूस करताच त्याने तिथे सुरुवातील खोटी कथा सांगितले. त्याने सांगितले कि दोघेही रात्री सव्वा अकराच्या सुमारास लिंबेजळगाव टोलनाका ते वाळूजदरम्यान ढोरेगाव फाट्याजवळून मोटारसायकलने जात असताना अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केला आणि त्यात मित्राला गोळी लागली.

पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस रुग्णालयात दाखल झाले. मात्र अझहरने सांगितलेले कारण याच्यावर पोलिसांना संशय आला. डॉक्टरांनी जखमी जबाब देण्याच्या स्थितीत असल्याचे सांगितल्यानंतर पोलिसांनी महेश व अझहर यांची चौकशी केली. मात्र, दोघांकडूनही विसंगत व उडवाउडवीची उत्तरे मिळत होती. पोलिसांना हा खोटा बनाव लक्षात आला. अझहरला वाळूज पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. त्यांनी अझहरची सखोल चौकशी केली. तेव्हा सगळं उघडकीस आले. त्याने घडलेल्या घटनेची कबुली दिली.

पिस्तूल आणि जीवन काडतुसे जप्त

पोलिसांनी अझहरच्या पडेगाव येथील घराची झडती घेतली. घराबाहेरील निळ्या ड्रममध्ये सुमारे 30 हजार रुपयांचे गावठी पिस्तूल आणि त्यातील 3 हजार रुपये किमतीची 3 जिवंत काडतुसे मिळून आली. ती सर्व शस्त्रे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. पोलीस या घटनेची सखोल तपासणी करत असून बेकायदेशीर शस्त्र खरेदी-विक्रीचे मोठे रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज परिसरात.

  • Que: गोळी कशी सुटली?

    Ans: बेकायदेशीर पिस्तूल पाहताना चुकून ट्रिगर दाबल्याने.

  • Que: आरोपीने सुरुवातीला काय सांगितले?

    Ans: अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केल्याची खोटी माहिती दिली.

Published On: Feb 09, 2026 | 08:27 AM

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

