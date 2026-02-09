T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होईल का? आयसीसीने पाकिस्तानसोबत घेतली बैठक, बांगलादेशचे अध्यक्षही उपस्थित

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसीन नक्वी यांनी रविवारी लाहोरमध्ये बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम आणि आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा यांची भेट घेतली. भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याच्या प्रस्तावावर निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. ही बैठक गद्दाफी स्टेडियमवर झाली, ज्याचे फोटो पीसीबीने प्रसिद्ध केले आहेत. ख्वाजा पीसीबी अधिकाऱ्यांशी चर्चेसाठी लाहोरमध्ये पोहोचले आहेत आणि १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावरील पेच सोडवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सामना होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आयसीसीमध्ये सिंगापूरचे प्रतिनिधित्व करणारे ख्वाजा हे जागतिक प्रशासकीय मंडळातील एक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत आणि त्यांना असोसिएट सदस्य संचालक म्हणून मंडळावर मतदानाचा अधिकार आहे. पीसीबीच्या जवळच्या सूत्रांनी पुष्टी केली की आयसीसी बोर्डाने ख्वाजाला वादग्रस्त मुद्द्यावर मध्यस्थ म्हणून नामांकित केले आहे. “तो (ख्वाजा) गेल्या काही काळापासून मोहसिन नक्वी यांच्याशी चर्चा करत आहे आणि आज संध्याकाळी होणाऱ्या व्हर्च्युअल बैठकीपूर्वी पीसीबी प्रमुख आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे (BCB) अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांच्याशी बोलण्यासाठी आज लाहोरला येत आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले.
अमिनुल आधीच लाहोरमध्ये आहे आणि टी-२० विश्वचषकात बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला खेळवल्यानंतर पीसीबी आणि आयसीसी यांच्यातील वाद सुरू झाला होता, कारण सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात खेळण्यास नकार देणाऱ्या स्कॉटलंडने या संघाची निवड केली होती. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलिकडेच म्हटले होते की, बांगलादेशशी एकता दाखवण्यासाठी पाकिस्तानने भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या सरकारच्या निर्देशावर नक्वी यांनी फारसे भाष्य केले नाही परंतु एका विश्वासार्ह सूत्राने सांगितले की श्रीलंका क्रिकेटने (एसएलसी) पीसीबीला बहिष्कार संपवण्याचे आवाहन करणारा ईमेल पाठवल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. आयसीसीचे सीईओ संजोग गुप्ता हे देखील एसएलसी अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांना भेटण्यासाठी कोलंबोला गेले आहेत, ज्यांनी विश्वचषकात भारताविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी नक्वी यांना ईमेल पाठवला होता.
“फोर्स मॅजेअर” कलम कसे लागू केले जाऊ शकते याबद्दल आयसीसीने आधीच पाकिस्तानकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. पीसीबीने त्यांच्या सरकारवर जबाबदारी टाकून परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, भारताविरुद्ध टी-२० विश्वचषक सामना खेळण्यास संघाच्या नकाराचे समर्थन करण्यासाठी पाकिस्तानने या कलमाचा वापर केला. पण आता आशेचा किरण आहे कारण पीसीबीने आयसीसीशी चर्चेसाठी संपर्क साधला आहे, असे आयसीसीच्या एका संचालकाने सांगितले ज्याला विश्वास आहे की हा मोठा सामना अखेर होईल.
एकतर्फी कारवाईपेक्षा खेळाचे हित प्राधान्य असले पाहिजे या दृष्टिकोनातून, आयसीसी सध्या बोर्डाशी सुव्यवस्थित पद्धतीने संभाव्य तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करत आहे. सर्व भागधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे एसएलसीने पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा इशारा दिला आहे. बांगलादेशने माघार घेण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) सूचनेनुसार कोलकाता नाईट रायडर्स संघातून त्यांचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला सोडण्यात आले.