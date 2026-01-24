Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Under 19 World Cup 2026 India Enters The Super Six Stage With A 7 Wicket Victory Against New Zealand

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

आज आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषकातील २४ व्या सामन्यात भारतीय १९ वर्षांखालील संघाने न्यूझीलंड १९ वर्षांखालील संघाचा ७ विकेट्सने पराभव करून सुपर-६ मध्ये प्रवेश केला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:54 PM
Under-19 World Cup 2026: India is the 'BOSS'! Entry into Super-6 with three consecutive wins; New Zealand thrashed by 7 wickets.

भारतीय संघाने न्यूझीलंडचा ७ विकेट्सने उडवला धुव्वा(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India Under-19 vs New Zealand Under-19 : आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषकातील २४ वा सामना भारतीय १९ वर्षांखालील आणि न्यूझीलंड १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात भारतीय संघाने ७ विकेट्सने बाजी मारली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या या विजयासह भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील विश्वचषकातील सलग तिसरा विजय नोंदवत सुपर-६ मध्ये प्रवेश केला आहे.

बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात पावसामुळे टॉस उशिरा झाला होता.  ज्यामुळे प्रत्येकी १३ षटके कमी कारवाई लागली होती. टॉस जिंकल्यानंतर भारतीय संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार आयुष म्हात्रेचा निर्णय भारतीय गोलंदाजांनी सार्थकी ठरवला. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने सर्व विकेट्स गमावून १३५ धावा उभ्या केल्या.

हेही वाचा : तो आला रे! ‘माही मार रहा है’, ऐकायला तयार रहा! IPL 2026 साठी MS DHONI चा सराव सुरू; VIRAL VIDEO

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडने १० षटकांत पाच विकेट्स गमावल्या. आर्यन मान फक्त ५ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर ह्युगो बोघ टिकू शकला नाही आणि तो ४ धावांवर माघारी गेला.  त्यानंतर कर्णधार टॉम जोन्स २ धावा, स्नेहित रेड्डी १० धावा,  मार्को विल्यम्स १ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर जेकब कॉटर आणि जसकरण संधू यांनी डाव सावरत ३७ धावांची भागीदारी रचली. जसकरणही १८ धावा करून बाद झाला. . त्यानंतर जेकब कॉटर २३ धावांवर माघारी गेला. सेल्विन संजयन २८ धावा, फ्लिन मोरे १ धावा, मेसन क्लार्क ४ धावांवर बाद झाले तर कॅलम सॅमसन एका टोकावर ३७ धावा काढून नाबाद राहिला. परिणामी न्यूझीलंड संघ १३५ धावांवर सर्वबाद झाला. भारतीय अंडर-१९ संघाकडून अम्ब्रिसने सर्वाधिक ४ बळी घेतले. हेनिल पटेलने ३, खिलन पटेलने १, मोहम्मद अनान आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचे खिसे होणार रिकामे! T-20 विश्वचषकातून माघारीने गमवावे लागतील तब्बल ‘इतके’ कोटी; वाचा सविस्तर

भारतीय संघाने ७ विकेट्सने जिंकला सामना

छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. आरोन जॉर्ज ७ धावांवर माघारी गेला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे यांनी ७६ धावांची भागीदारी करत डाव सावरला. केली.  वैभव सूर्यवंशी  ४० धावा काढून बाद झाला. त्याने २ चौकार आणि ३ षटकार मारले. त्यानंतर आयुष म्हात्रेने ५३ धावांचे महत्वपूर्ण योगदान देऊन बाद झाला. त्याने आपल्या खेळी दरम्यान २ चौकार आणि ६ षटकार लगावले. त्यानंतर विहान मल्होत्राने १७ आणि वेदांत त्रिवेदीने १३ धावा करून संघाच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. न्यूझीलंडकडून मेसन क्लार्कने, जसकरणने आणि सेल्विन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

Web Title: Under 19 world cup 2026 india enters the super six stage with a 7 wicket victory against new zealand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 09:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत
1

U19 World Cup Points Table : 11 संघ सुपर 6 साठी तयार 1 जागा शिल्लक! पाकिस्तानला अखेर यश, बांगलादेश अडचणीत

IND vs NZ U19 : वैभव सूर्यवंशी या दिवशी खेळणार! जाणून घ्या प्लेइंग 11, हेड टू हेड आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग
2

IND vs NZ U19 : वैभव सूर्यवंशी या दिवशी खेळणार! जाणून घ्या प्लेइंग 11, हेड टू हेड आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Jan 24, 2026 | 09:52 PM
Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? ‘या’ मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? ‘या’ मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

Jan 24, 2026 | 09:48 PM
‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

‘या’ शहरांमध्ये नागरिकांचे वर्षातील 100 तास फक्त ट्रॅफिकमध्येच जातात वाया, मुंबईचा क्रमांक पाहून धक्का बसेल

Jan 24, 2026 | 09:37 PM
Kolhapur ZP Elecection : निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत; राधानगरी तालुक्यात राजकीय वातावरण शिगेला

Kolhapur ZP Elecection : निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत; राधानगरी तालुक्यात राजकीय वातावरण शिगेला

Jan 24, 2026 | 09:30 PM
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला; ‘या’ तारखेला होणार नाव जाहीर

पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला; ‘या’ तारखेला होणार नाव जाहीर

Jan 24, 2026 | 09:30 PM
Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Khed Panchayat Samiti Election: गट–गणांत तिरंगी–चौरंगी लढती, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

Jan 24, 2026 | 09:30 PM
DC vs RCB, WPL 2026 : बलाढ्य RCB चे दिल्लीसमोर लोटांगण; जेमीमाह आर्मीसमोर 110 धावांचे लक्ष्य 

DC vs RCB, WPL 2026 : बलाढ्य RCB चे दिल्लीसमोर लोटांगण; जेमीमाह आर्मीसमोर 110 धावांचे लक्ष्य 

Jan 24, 2026 | 09:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM