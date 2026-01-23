Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Virat Kohli’s wishes on Saina Nehwal’s retirement : भारताची दिग्गज बॅडमिंटनपटू आणि देशातील या खेळातील सर्वात लोकप्रिय व्यक्ति सायना नेहवालने अलीकडेच बॅडमिंटनमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. गुडघ्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या गंभीर समस्येमुळे आणि त्यातून बरे न झाल्यामुळे तिने निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियाऐवजी पॉडकास्टवर सांगितले की, सायना म्हणाली की तिच्या गुडघ्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, ज्यामुळे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण घेणे अशक्य झाले आहे. दरम्यान, दिग्गज क्रिकेटपटू विराट कोहलीने सायना नेहवालच्या निवृत्तीबद्दल तिचे अभिनंदन केले आणि तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Congratulations @NSaina on a legendary career that put Indian badminton on the world stage. Wishing you a happy, fulfilling and well-deserved retirement. India is proud. 🇮🇳🏸 — Virat Kohli (@imVkohli) January 23, 2026
भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून लिहिले की, “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनला पोहचवणाऱ्या सायना नेहवालच्या उज्ज्वल कारकिर्दीबद्दल अभिनंदन. तुम्हाला आनंदी, समाधानकारक आणि अर्थपूर्ण निवृत्तीच्या शुभेच्छा. भारताला तुमचा अभिमान आहे.”
सायना नेहवालने तिच्या निवृत्तीच्या निर्णयामागील कारण सांगितले की, तिच्या गुडघ्यांमधील कार्टिलेज पूर्णपणे खराब झाले होते आणि ती संधिवाताने देखील ग्रस्त होती. तिने हे देखील स्पष्ट केले की जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी दररोज ८ ते ९ तास कठोर प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता होती. परंतु तिची प्रकृती अशी होती की फक्त एक किंवा दोन तासांच्या सरावानंतर तिचे गुडघे सुजायचे. सायना म्हणाली की, “मी माझ्या पालकांना आणि प्रशिक्षकांना स्पष्टपणे सांगितले होते की तिला हे सुरू ठेवणे कठीण जात आहे.”
२०१६ च्या रिओ ऑलिंपिक दरम्यान झालेल्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे सायनाच्या कारकिर्दीला एक वेगेले वळण आले होते. या दुखापतीमुळे तिच्या कामगिरीवर परिणाम झाला होता, परंतु तिने हार न मानता ती खेळत राहिली. २०१७ च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्यपदक आणि २०१८ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून तिने उल्लेखनीय पुनरागमन केले होते. तथापि, गुडघ्याच्या वारंवार होणाऱ्या समस्यांनी शेवटी तिच्या कारकिर्दीवर परिणाम झाला, अखेर, भारताची दिग्गज बॅडमिंटनपटू आणि देशातील या खेळातील सर्वात लोकप्रिय व्यक्ति सायना नेहवालने बॅडमिंटनमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला.