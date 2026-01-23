Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Australian Open 2026 Jannik Sinner Enters The Third Round Novak Djokovic Also Secures A Victory

Australian Open 2026 : यानिक सिन्नरची तिसऱ्या फेरीत रॉयल एंट्री! नोवाक जोकोविचचा 399 वा विजय

दिग्गज टेनिसपटू नोवाक जोकोविचने सरळ सेटमध्ये विजय मिळवत ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत एंट्री केली आहे. तर दोन वेळा गतविजेता यानिक सिन्नरने देखील आगेकूच कायम राखली आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 02:10 PM
Australian Open 2026: Jannik Sinner makes a grand entry into the third round! Novak Djokovic secures his 399th victory.

जॅनिक सिनर आणि नोव्हाक जोकोविच(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Australian Open 2026 : दिग्गज टेनिसपटू नोवाक जोकोविचने आपली प्रभावी कामगिरी सुरू ठेवत सरळ सेटमध्ये विजय मिळवत ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला, तर दोन वेळा गतविजेता यानिक सिन्नरनेही आगेकूच केली. जोकोविचने चालू स्पर्धेत पहिल्यांदाच आपली सर्व्हिस गमावली. पण नंतर कोणतीही चूक केली नाही, दुसऱ्या फेरीत फ्रान्सिस्को मेस्ट्रेलीचा ६-३, ६-२, ६-२ असा पराभव केला. जोकोविचचा हा ३९९ वा ग्रँड स्लॅम एकेरीचा विजय आहे.

हेही वाचा : सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

विक्रमी २४ वेळा ग्रँड स्लॅम विजेत्याला ४०० विजय मिळवणारा पहिला खेळाडू बनण्यासाठी आता फक्त एका विजयाची आवश्यकता आहे. त्यानंतर लगेचच, सिन्नरने दोन तासांपेक्षा कमी वेळात जेम्स डकवर्थवर ६-१, ६-४, ६-२ असा विजय मिळवत सलग तिसऱ्या ऑस्ट्रेलियन ओपन(TENNIS) जेतेपदासाठी आपला प्रयत्न सुरू ठेवला. तिसऱ्या सेटच्या सहाव्या गेममध्ये जोकोविचने आपली सर्व्हिस गमावली. परंतु पुढच्या गेममध्ये मेस्ट्रेलीची सर्व्हिस तोडून ५-२ अशी आघाडी घेतली. नंतर जोकोविचने सलग आठ गुण मिळवत सामना जिंकला. तो मेलबर्न पार्क येथे त्याचे ११ वे ग्रँड स्लॅम जेतेपद आणि एकूण २५ वे जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. पुरुष एकेरीत, आठव्या मानांकित बेन शेल्टनने ऑस्ट्रेलियन पात्रता फेरीत पोहोचलेल्या डेन स्वीनीवर ६-३, ६-२, ६-२ असा विजय मिळवला, तर पाचव्या मानांकित लोरेन्झो मुसेट्टीने इटालियन सहकारी लोरेन्झो सोनेगोचा ६-३, ६-३, ६-४ असा पराभव केला.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 पूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, हा स्टार वेगवान गोलंदाज बाहेर; कोणाचे नशीब चमकणार?

इगा, कीज, स्वीअतेक यांचीही आगेकूच

महिला गटात, इगा स्विअतेकने मेरी बोझकोवाचा ६-२, ६-३ असा पराभव केला, तर मार्गारेट कोर्ट अरेना येथे रात्री खेळल्या गेलेल्या सामन्यात नाओमी ओसाकाने सोराना सिस्ट्रियाचा ६-३,४-६, ६-२ असा पराभव केला. महिला गटात, गतविजेत्या मॅडिसन कीजला दुसऱ्या सेटमध्ये कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागला. पण शेवटी तिने अमेरिकन खेळाडू अॅश्लिन कुगरचा ६-१, ७-५ असा पराभव करून तिसरी फेरी गाठली. पहिल्या सेटमध्ये जोरदार खेळ केल्यानंतर, नवव्या मानांकित कीज दुसऱ्या सेटमध्ये ५-२ ने मागे पडली, परंतु जॉन केन अरेना येथे तिने उल्लेखनीय पुनरागमन कामगिरी दाखवली आणि सलग पाच गुण मिळवून विजय निश्चित केला. ती म्हणाली, मला वाटते की, मी खरोखर चांगली सुरुवात केली आणि अॅश्लिनने थोडी संथ सुरुवात केली. अमेरिकन खेळाडूंमधील दुसऱ्या सामन्यात, सहाव्या मानांकित जेसिका पेगुलाने मॅककार्टनी केसलरचा ६-०, ६-२ असा पराभव केला, अमांडा अनिसिमोव्हाने कॅटेरिना सिनियाकोवाचा ६-१, ६-४ असा पराभव केला.

Web Title: Australian open 2026 jannik sinner enters the third round novak djokovic also secures a victory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय
1

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट

Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट

Jan 23, 2026 | 02:11 PM
Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र

Jan 23, 2026 | 02:11 PM
Australian Open 2026 : यानिक सिन्नरची तिसऱ्या फेरीत रॉयल एंट्री! नोवाक जोकोविचचा 399 वा विजय

Australian Open 2026 : यानिक सिन्नरची तिसऱ्या फेरीत रॉयल एंट्री! नोवाक जोकोविचचा 399 वा विजय

Jan 23, 2026 | 02:10 PM
Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपूर्वी पुन्हा मोठे बदल; भाजपच्या बड्या नेत्याचे सूचक विधान

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपूर्वी पुन्हा मोठे बदल; भाजपच्या बड्या नेत्याचे सूचक विधान

Jan 23, 2026 | 02:04 PM
18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

Jan 23, 2026 | 01:59 PM
India-Bangladesh Rift: ‘आधी स्वतःच्या अल्पसंख्याकांकडे पाहा!’ बांगलादेशचा भारताला जहरी सल्ला; हिंदूंच्या हत्येवर झटकले हात

India-Bangladesh Rift: ‘आधी स्वतःच्या अल्पसंख्याकांकडे पाहा!’ बांगलादेशचा भारताला जहरी सल्ला; हिंदूंच्या हत्येवर झटकले हात

Jan 23, 2026 | 01:56 PM
नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

Jan 23, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM