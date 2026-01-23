Australian Open 2026 : यानिक सिन्नरची तिसऱ्या फेरीत रॉयल एंट्री! नोवाक जोकोविचचा 399 वा विजय

Australian Open 2026 : दिग्गज टेनिसपटू नोवाक जोकोविचने आपली प्रभावी कामगिरी सुरू ठेवत सरळ सेटमध्ये विजय मिळवत ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला, तर दोन वेळा गतविजेता यानिक सिन्नरनेही आगेकूच केली. जोकोविचने चालू स्पर्धेत पहिल्यांदाच आपली सर्व्हिस गमावली. पण नंतर कोणतीही चूक केली नाही, दुसऱ्या फेरीत फ्रान्सिस्को मेस्ट्रेलीचा ६-३, ६-२, ६-२ असा पराभव केला. जोकोविचचा हा ३९९ वा ग्रँड स्लॅम एकेरीचा विजय आहे.
विक्रमी २४ वेळा ग्रँड स्लॅम विजेत्याला ४०० विजय मिळवणारा पहिला खेळाडू बनण्यासाठी आता फक्त एका विजयाची आवश्यकता आहे. त्यानंतर लगेचच, सिन्नरने दोन तासांपेक्षा कमी वेळात जेम्स डकवर्थवर ६-१, ६-४, ६-२ असा विजय मिळवत सलग तिसऱ्या ऑस्ट्रेलियन ओपन(TENNIS) जेतेपदासाठी आपला प्रयत्न सुरू ठेवला. तिसऱ्या सेटच्या सहाव्या गेममध्ये जोकोविचने आपली सर्व्हिस गमावली. परंतु पुढच्या गेममध्ये मेस्ट्रेलीची सर्व्हिस तोडून ५-२ अशी आघाडी घेतली. नंतर जोकोविचने सलग आठ गुण मिळवत सामना जिंकला. तो मेलबर्न पार्क येथे त्याचे ११ वे ग्रँड स्लॅम जेतेपद आणि एकूण २५ वे जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. पुरुष एकेरीत, आठव्या मानांकित बेन शेल्टनने ऑस्ट्रेलियन पात्रता फेरीत पोहोचलेल्या डेन स्वीनीवर ६-३, ६-२, ६-२ असा विजय मिळवला, तर पाचव्या मानांकित लोरेन्झो मुसेट्टीने इटालियन सहकारी लोरेन्झो सोनेगोचा ६-३, ६-३, ६-४ असा पराभव केला.
महिला गटात, इगा स्विअतेकने मेरी बोझकोवाचा ६-२, ६-३ असा पराभव केला, तर मार्गारेट कोर्ट अरेना येथे रात्री खेळल्या गेलेल्या सामन्यात नाओमी ओसाकाने सोराना सिस्ट्रियाचा ६-३,४-६, ६-२ असा पराभव केला. महिला गटात, गतविजेत्या मॅडिसन कीजला दुसऱ्या सेटमध्ये कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागला. पण शेवटी तिने अमेरिकन खेळाडू अॅश्लिन कुगरचा ६-१, ७-५ असा पराभव करून तिसरी फेरी गाठली. पहिल्या सेटमध्ये जोरदार खेळ केल्यानंतर, नवव्या मानांकित कीज दुसऱ्या सेटमध्ये ५-२ ने मागे पडली, परंतु जॉन केन अरेना येथे तिने उल्लेखनीय पुनरागमन कामगिरी दाखवली आणि सलग पाच गुण मिळवून विजय निश्चित केला. ती म्हणाली, मला वाटते की, मी खरोखर चांगली सुरुवात केली आणि अॅश्लिनने थोडी संथ सुरुवात केली. अमेरिकन खेळाडूंमधील दुसऱ्या सामन्यात, सहाव्या मानांकित जेसिका पेगुलाने मॅककार्टनी केसलरचा ६-०, ६-२ असा पराभव केला, अमांडा अनिसिमोव्हाने कॅटेरिना सिनियाकोवाचा ६-१, ६-४ असा पराभव केला.