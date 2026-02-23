Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Zimbabwe Won The Toss And Bowling First Against West Indies T20 World Cup Super 8 Matches

ZIM vs WI T20 World CUP: सुपर 8 मध्ये जबरदस्त सामना; वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे करणार प्रथम गोलंदाजी

सध्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू आहे. या आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक स्पर्धेतील सुपर 8 चे सामने कालपासून सुरू झाले आहेत. आज या स्पर्धेत वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे असा सामना होणार आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:24 PM
ZIM vs WI T20 World CUP: सुपर 8 मध्ये जबरदस्त सामना; वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे करणार प्रथम गोलंदाजी
वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे  सामना
झिम्बाब्वेने टॉस जिंकून घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
सुपर 8 मध्ये आज होणार रंगतदार सामना

T20 World Cup 2026: सध्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू आहे. या आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक स्पर्धेतील सुपर 8 चे सामने कालपासून सुरू झाले आहेत. आज या स्पर्धेत वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे असा सामना होणार आहे. आज संध्याकाळी 7 वाजता सामन्याला सुरुवात झाली आहे. झिम्बाब्वेने टॉस जिंकला आहे. झिम्बाब्वे संघाने टॉस जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक-एक बदल केला. झिम्बाब्वेने वेलिंग्टन मसाकद्दाऐवजी रिचर्ड नगारावाला संघात स्थान दिले. वेस्ट इंडिजने रोस्टन चेसऐवजी रोमारियो शेफर्डला संघात स्थान दिले.

सुपर 8 मध्ये जबरदस्त सामना

सुपर ८ फेरीत वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील हा पहिला सामना आहे, जो गट १ चा भाग आहे. दोन्ही संघ स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित आहेत आणि सोमवारी त्यांची विजयी मालिका सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. दोन वेळा विजेत्या वेस्ट इंडिजला झिम्बाब्वेपासून सावध राहावे लागेल, कारण त्यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका सारख्या संघांना पराभूत केले होते. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये वेस्ट इंडिजने तीन जिंकले आहेत आणि झिम्बाब्वेने एक जिंकला आहे.

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

झिम्बाब्वेला कमी लेखणे मोठी चूक

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाला सुरुवात झाली तेव्हा झिम्बाब्वेला कमी लेखण्यात आले असले तरी, संघाच्या कामगिरीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की ते कोणत्याही दिवशी कोणत्याही संघाला हरवू शकतात. झिम्बाब्वे एकही सामना न गमावता या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका सारख्या बलाढ्य मानल्या जाणाऱ्या संघांना पराभूत केले आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजलाही सावध राहण्याची गरज आहे.

झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजचे पूर्ण संघ

झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.

वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.

IND VS SA T20 World Cup: अक्षर पटेलला संघात स्थान का नाही? कोच म्हणाले, “पॉवरप्लेमध्ये उपयुक्त…”

Published On: Feb 23, 2026 | 06:43 PM

