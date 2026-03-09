Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

सुरुवातीचे सामने गमावल्यानंतरही, संजूने सलग तीन सामन्यांमध्ये अविश्वसनीय खेळी केल्या आणि स्पर्धेत संघाचा सर्वात मोठा गेम-चेंजर म्हणून उदयास आला. त्याने वेस्ट इंडिजविरूद्ध सामन्यामध्ये कमालीची खेळी खेळली.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:47 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

क्रिकेट हा एक सांघिक खेळ आहे, परंतु भारताच्या तिसऱ्या टी-२० विश्वचषक विजेतेपदाचे श्रेय जर एखाद्या खेळाडूला द्यायचे असेल तर तो संजू सॅमसन आहे. सुरुवातीचे सामने गमावल्यानंतरही, संजूने सलग तीन सामन्यांमध्ये अविश्वसनीय खेळी केल्या आणि स्पर्धेत संघाचा सर्वात मोठा गेम-चेंजर म्हणून उदयास आला. जर संजूने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात नाबाद ९७ आणि उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध ८९ धावा केल्या नसत्या तर भारत अंतिम फेरीत पोहोचला नसता. अंतिम फेरीत, संजूने पुन्हा एकदा ८९ धावांची खेळी करत संघाला २५५ धावांच्या विशाल लक्ष्यापर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

संजू सॅमसन हा भारताच्या विजयाचा ‘मास्टरमाइंड’ 

संजू सॅमसन हा नेहमीच भारतीय क्रिकेटमध्ये एक अत्यंत प्रतिभावान खेळाडू मानला जातो, परंतु त्याची कारकीर्द चढ-उतार आणि प्रतिक्षेने भरलेली आहे. टीम इंडियामध्ये बराच काळ ये-जा केल्यानंतर, तो अखेर त्याच्या यशापर्यंत पोहोचला आहे. संजू सॅमसनची फलंदाजीची शैली नेहमीच वेगळी राहिली आहे. रोहित शर्माप्रमाणेच, त्याच्याकडेही निर्दोष वेळेसह लांब षटकार मारण्याची क्षमता आहे.

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

संजू सॅमसनचे दमदार पुनरागमन

वयाच्या १७ व्या वर्षी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या संजूने सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली नाही, परंतु पुढच्याच हंगामात त्याने दोन शतके आणि एक अर्धशतक झळकावून आपली प्रतिभा सिद्ध केली. त्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सने त्याला आयपीएलमध्ये संधी दिली. त्यावेळी संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी त्याला भविष्यातील भारतीय स्टार म्हणून वर्णन केले. आयपीएलमधील त्याच्या प्रभावी कामगिरीनंतर, संजूला २०१५ च्या झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी भारतीय संघात बोलावण्यात आले, परंतु त्याचे पदार्पण विशेष प्रभावी नव्हते.

यानंतर, त्याला संघात परतण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पहावी लागली. देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही, तो जास्त काळ संघात आपले स्थान पक्के करू शकला नाही. तो २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी संघाचा भाग होता, परंतु बहुतेक वेळ बेंचवर घालवला.

यानंतर, जेव्हा त्याला खेळण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्याने आपली क्षमता उत्कृष्टपणे दाखवून दिली, फक्त पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तीन शतके झळकावली. तथापि, संघ संयोजनामुळे त्याला सातत्यपूर्ण संधी मिळू शकल्या नाहीत. अलीकडेच, अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्म आणि संघाच्या पराभवानंतर त्याला अंतिम अकरा संघात संधी देण्यात आली तेव्हा संजूने दोन्ही हातांनी ती संधी मिळवली. त्याच्या मॅचविनिंग इनिंगने भारताच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Published On: Mar 09, 2026 | 02:47 PM

