गौतम गंभीरने कोणावर केली टीका? जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत भारतीय संघात ही गोष्ट साजरी…

मुख्य प्रशिक्षक म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात वैयक्तिक कामगिरी साजरी केली जाणार नाही. या तत्त्वाची नवीनतम झलक रविवारी येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत करून तिसरा टी-२० विश्वचषक जिंकला तेव्हा दिसून आली. आयसीसी ग्लोबल फायनलमध्ये दोनदा आपल्या संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या गंभीरने जोर देऊन सांगितले की, “मला वाटते की सूर्या (India’s T20 captain Suryakumar Yadav) यांच्यासोबत माझे सामान्य तत्वज्ञान नेहमीच असे राहिले आहे की यश महत्त्वाचे नसते. ट्रॉफी महत्त्वाची नसतात.
पुढे त्याने सांगितले की, भारतीय क्रिकेटमध्ये खूप काळापासून आपण यशांबद्दल बोलत आहोत. आणि मला आशा आहे की जोपर्यंत मी तिथे आहे तोपर्यंत आपण यशांबद्दल बोलणार नाही.” यानंतर, भारतीय जनता पक्षाच्या माजी खासदाराने क्रिकेट माध्यमांना ‘उपलब्धी’ नव्हे तर ‘ट्रॉफी’ साजरे करण्याचे आवाहन केले. तो पुन्हा म्हणाला, “स्वत:चे यश साजरे करणे थांबवा, ट्रॉफी साजरे करा. हे महत्वाचे आहे कारण सांघिक खेळांचे अंतिम ध्येय ट्रॉफी जिंकणे आहे, वैयक्तिक धावा करणे नाही. ते माझ्यासाठी कधीही महत्त्वाचे नव्हते आणि कधीही असणार नाही.”
“मी खूप भाग्यवान आहे की सूर्या आणि माझे मत समान आहे, विशेषतः या बाबतीत,” गंभीर म्हणाला. कोणाचीही नावे घेतली गेली नाहीत पण तो कोणत्या ‘काम करणाऱ्यांबद्दल’ बोलत होता हे समजणे कठीण नाही. भारतीय क्रिकेटमधील हे एक उघड गुपित आहे की गंभीरला नेहमीच असे वाटत आले आहे की २०११ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने केलेली ९७ धावांची खेळी किंवा २००७ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात केलेली ७५ धावांची खेळी कमी लेखली गेली आहे.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये, महेंद्रसिंग धोनीचा सामना जिंकणारा षटकार (२०११) आणि जोगिंदर शर्माला शेवटचा षटक देण्याचा त्याचा मास्टरस्ट्रोक (२००७) भारतीय क्रिकेट लोककथेचा भाग बनला. गंभीरने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यांमध्ये, उपांत्य फेरीत आणि अंतिम सामन्यात संजू सॅमसनच्या खेळीचा उल्लेख करत म्हटले की, जवळजवळ क्वार्टर फायनलप्रमाणेच या खेळी सांघिक खेळ कसा खेळला जातो याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहेत. “गेल्या तीन सामन्यांमध्ये संजूने काय केले ते तुम्ही पाहू शकता. नाबाद ९७, ८९, ८८ (८९). कल्पना करा की जर तुम्ही एका मैलाचा दगड गाठण्यासाठी खेळत असता तर आम्ही कदाचित २५० धावा केल्या नसत्या, म्हणून मला वाटते की ते तुमच्यासाठीही आहे,” गंभीर म्हणाला.
CHAK DE, INDIAAAAA! 🇮🇳 Ladies & gentlemen, presenting the three-time ICC Men’s T20 World Cup champions 🏆🏆🏆#T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/0hb7APCcD2 — Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
गंभीरच्या मतांवर अनेक पातळ्यांवर वाद होऊ शकतात पण गेल्या दोन हंगामात भारताच्या विजयांसाठी त्याचे कौतुक कमी झाले आहे आणि जवळजवळ प्रत्येक वेळी अपयशांसाठी त्याची टीका झाली आहे हे नाकारता येत नाही. सोशल मीडियावरील टीकेमुळेही त्याचा मार्ग कठीण झाला, पण गंभीरला बाहेरून पाहणाऱ्यांच्या मतांची पर्वा नाही. “माझी जबाबदारी कोणत्याही सोशल मीडियावर नाही. माझी जबाबदारी बहुतेक ड्रेसिंग रूममध्ये बसलेल्या ३० लोकांवर आहे,” असे गंभीर म्हणाला.
“मी प्रशिक्षक म्हणून दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या असल्या तरी, काही फरक पडत नाही कारण भविष्यात, मला वाटते की माझ्या प्रशिक्षकपदाच्या काळात ते ३० लोक माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहेत, इतर कोणीही महत्त्वाचे नाही,” तो म्हणाला.