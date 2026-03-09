Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Gautam Gambhir Criticized Whom This Has Been Celebrated In The Indian Team For As Long As I Have Been

गौतम गंभीरने कोणावर केली टीका? जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत भारतीय संघात ही गोष्ट साजरी…

भारत विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये फायनलचा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने हा सामना एकतर्फी जिंकला. त्यानंतर भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये टीका केली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:07 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

मुख्य प्रशिक्षक म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात वैयक्तिक कामगिरी साजरी केली जाणार नाही. या तत्त्वाची नवीनतम झलक रविवारी येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत करून तिसरा टी-२० विश्वचषक जिंकला तेव्हा दिसून आली. आयसीसी ग्लोबल फायनलमध्ये दोनदा आपल्या संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या गंभीरने जोर देऊन सांगितले की, “मला वाटते की सूर्या (India’s T20 captain Suryakumar Yadav) यांच्यासोबत माझे सामान्य तत्वज्ञान नेहमीच असे राहिले आहे की यश महत्त्वाचे नसते. ट्रॉफी महत्त्वाची नसतात.

पुढे त्याने सांगितले की, भारतीय क्रिकेटमध्ये खूप काळापासून आपण यशांबद्दल बोलत आहोत. आणि मला आशा आहे की जोपर्यंत मी तिथे आहे तोपर्यंत आपण यशांबद्दल बोलणार नाही.” यानंतर, भारतीय जनता पक्षाच्या माजी खासदाराने क्रिकेट माध्यमांना ‘उपलब्धी’ नव्हे तर ‘ट्रॉफी’ साजरे करण्याचे आवाहन केले. तो पुन्हा म्हणाला, “स्वत:चे यश साजरे करणे थांबवा, ट्रॉफी साजरे करा. हे महत्वाचे आहे कारण सांघिक खेळांचे अंतिम ध्येय ट्रॉफी जिंकणे आहे, वैयक्तिक धावा करणे नाही. ते माझ्यासाठी कधीही महत्त्वाचे नव्हते आणि कधीही असणार नाही.”

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

“मी खूप भाग्यवान आहे की सूर्या आणि माझे मत समान आहे, विशेषतः या बाबतीत,” गंभीर म्हणाला. कोणाचीही नावे घेतली गेली नाहीत पण तो कोणत्या ‘काम करणाऱ्यांबद्दल’ बोलत होता हे समजणे कठीण नाही. भारतीय क्रिकेटमधील हे एक उघड गुपित आहे की गंभीरला नेहमीच असे वाटत आले आहे की २०११ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने केलेली ९७ धावांची खेळी किंवा २००७ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात केलेली ७५ धावांची खेळी कमी लेखली गेली आहे.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये, महेंद्रसिंग धोनीचा सामना जिंकणारा षटकार (२०११) आणि जोगिंदर शर्माला शेवटचा षटक देण्याचा त्याचा मास्टरस्ट्रोक (२००७) भारतीय क्रिकेट लोककथेचा भाग बनला. गंभीरने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यांमध्ये, उपांत्य फेरीत आणि अंतिम सामन्यात संजू सॅमसनच्या खेळीचा उल्लेख करत म्हटले की, जवळजवळ क्वार्टर फायनलप्रमाणेच या खेळी सांघिक खेळ कसा खेळला जातो याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहेत. “गेल्या तीन सामन्यांमध्ये संजूने काय केले ते तुम्ही पाहू शकता. नाबाद ९७, ८९, ८८ (८९). कल्पना करा की जर तुम्ही एका मैलाचा दगड गाठण्यासाठी खेळत असता तर आम्ही कदाचित २५० धावा केल्या नसत्या, म्हणून मला वाटते की ते तुमच्यासाठीही आहे,” गंभीर म्हणाला.

गंभीरच्या मतांवर अनेक पातळ्यांवर वाद होऊ शकतात पण गेल्या दोन हंगामात भारताच्या विजयांसाठी त्याचे कौतुक कमी झाले आहे आणि जवळजवळ प्रत्येक वेळी अपयशांसाठी त्याची टीका झाली आहे हे नाकारता येत नाही. सोशल मीडियावरील टीकेमुळेही त्याचा मार्ग कठीण झाला, पण गंभीरला बाहेरून पाहणाऱ्यांच्या मतांची पर्वा नाही. “माझी जबाबदारी कोणत्याही सोशल मीडियावर नाही. माझी जबाबदारी बहुतेक ड्रेसिंग रूममध्ये बसलेल्या ३० लोकांवर आहे,” असे गंभीर म्हणाला.

“मी प्रशिक्षक म्हणून दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या असल्या तरी, काही फरक पडत नाही कारण भविष्यात, मला वाटते की माझ्या प्रशिक्षकपदाच्या काळात ते ३० लोक माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहेत, इतर कोणीही महत्त्वाचे नाही,” तो म्हणाला.

Web Title: Gautam gambhir criticized whom this has been celebrated in the indian team for as long as i have been

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 12:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा
1

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली
2

IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना
3

‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

India vs New Zealand : प्रशिक्षक Gautam Gambhir च्या यशामागे कोण? विश्वचषक जिंकून फेडले ऋण, या दोघांना दिले पूर्ण श्रेय
4

India vs New Zealand : प्रशिक्षक Gautam Gambhir च्या यशामागे कोण? विश्वचषक जिंकून फेडले ऋण, या दोघांना दिले पूर्ण श्रेय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

Mar 09, 2026 | 02:02 PM
DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral

DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral

Mar 09, 2026 | 02:01 PM
Ramadan: हजरत अलींची शहादत अन् नव्या नेत्याची घोषणा; इराणने मोज्तबा यांच्या नियुक्तीसाठी का साधला ‘Laylat Al Qadr’चा मुहूर्त

Ramadan: हजरत अलींची शहादत अन् नव्या नेत्याची घोषणा; इराणने मोज्तबा यांच्या नियुक्तीसाठी का साधला ‘Laylat Al Qadr’चा मुहूर्त

Mar 09, 2026 | 01:51 PM
Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

Rihanna Firing: हॉलिवूड गायिका Rihanna च्या घरावर गोळीबार, पोलिसांनी संशयित महिलेला केली अटक

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य…? जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

Jay Pawar PC: राजीनामे, नाराजीनाट्य…? जय पवारांची पत्रकार परिषद रद्द होण्याचं नेमकं कारण काय?

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट

इराण-इस्रायल युद्धाचा छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योगांना मोठा फटका; एलपीजी तुटवड्यामुळे उत्पादनावर संकट

Mar 09, 2026 | 01:47 PM
चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

Mar 09, 2026 | 01:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM