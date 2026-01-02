Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

उस्मान ख्वाजा का घेतोय निवृती? माजी खेळाडूवर साधला निशाणा… ऑस्ट्रेलियन प्लेयरच्या विधानाने खळबळ

ख्वाजाने पत्रकार परिषदेत माजी खेळाडूंवर जोरदार हल्ला चढवला आणि माध्यमांवरही टीका केली. अ‍ॅशेस मालिकेच्या सुरुवातीला पाठीच्या दुखापतीनंतर मिळालेल्या प्रतिक्रियांमुळे ख्वाजाने खूप निराशा व्यक्त केली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 11:39 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ऑस्ट्रेलियाचा पहिला मुस्लिम क्रिकेटपटू उस्मान ख्वाजाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याने शुक्रवारी सांगितले की सिडनी येथे ३ जानेवारीपासून सुरू होणारा २०२५ च्या अ‍ॅशेस मालिकेचा शेवटचा सामना हा त्याचा शेवटचा असेल. ख्वाजाने पत्रकार परिषदेत माजी खेळाडूंवर जोरदार हल्ला चढवला आणि माध्यमांवरही टीका केली. अ‍ॅशेस मालिकेच्या सुरुवातीला पाठीच्या दुखापतीनंतर मिळालेल्या प्रतिक्रियांमुळे ख्वाजाने खूप निराशा व्यक्त केली. या काळात इतर ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंपेक्षा त्याला वेगळी वागणूक देण्यात आली, असे त्याने सांगितले. 

५० मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत ख्वाजाने या टिप्पण्यांबद्दल सांगितले. त्याच्यासोबत त्याची पत्नी राहेल देखील होती. ख्वाजा म्हणाला की त्याला नेहमीच वेगळे वाटायचे आणि ते अजूनही तसेच आहे. “मला नेहमीच वेगळे वाटायचे आणि ते अजूनही तसेच आहे. माझ्या मते ऑस्ट्रेलियन संघ हा आमचा सर्वोत्तम संघ आहे. तो आमचा अभिमान आहे. पण आदराच्या बाबतीत मला खूप वेगळे वाटले आहे. माझ्याशी ज्या पद्धतीने वागले गेले आहे, ज्या पद्धतीने गोष्टी वेगळ्या आहेत,” ख्वाजा म्हणाला.

मृत्यूशी झुंजणाऱ्या डेमियन मार्टिनची तब्येत कशी आहे? मित्र अ‍ॅडम गिलख्रिस्टने केला खुलासा, म्हणाला – गेल्या २४ तासांत…

“मला पाठीचा त्रास होता. ते असे काहीतरी होते जे मी नियंत्रित करू शकत नव्हतो. पण ज्या पद्धतीने मीडिया आणि माजी खेळाडूंनी माझ्यावर हल्ला केला, ते मी दोन दिवस सहन करू शकलो असतो, पण मी ते पाच दिवस सहन केले. आणि ते माझ्या कामगिरीबद्दलही नव्हते,” तो म्हणाला.

वैयक्तिक हल्ले केले

ख्वाजा म्हणाले की त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्ला करण्यात आला. “ते खूप वैयक्तिक होते. ते माझ्या तयारीबद्दल होते. माझ्या तयारीबद्दल प्रत्येकजण ज्या पद्धतीने विधाने करत होता ते खूप वैयक्तिक होते, जसे की, ‘तो वचनबद्ध नाही, त्याला फक्त स्वतःची काळजी आहे, तो आदल्या दिवशी गोल्फ खेळत होता, तो स्वार्थी आहे, तो कठोर परिश्रम करत नाही, तो आळशी आहे.’ हे स्टिरियोटाइप्स होते, वांशिक स्टिरियोटाइप्स जे मी माझे संपूर्ण आयुष्य जगलो आहे,” तो म्हणाला.

“मला वाटलं होतं की मीडिया आणि माजी खेळाडू यातून पुढे गेले असतील, पण आम्ही असं केलं नाही कारण मी कधीही ऑस्ट्रेलियन संघातील कोणालाही अशा प्रकारे वागताना पाहिलेलं नाही,” तो म्हणाला.

Published On: Jan 02, 2026 | 11:27 AM

