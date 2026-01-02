ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिनसाठी चाहते प्रार्थना करत आहेत. त्यांना मेनिंजायटीसचा त्रास आहे आणि त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना ब्रिस्बेनमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना कोमात ठेवण्यात आले आहे. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर एका दिवसानंतर त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचे जवळचे मित्र आणि ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज यष्टीरक्षक-फलंदाज अॅडम गिलख्रिस्ट यांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की विविध वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये काही सकारात्मक लक्षणे दिसून येत आहेत.
गिलख्रिस्टने फॉक्स क्रिकेटला डेमियन मार्टिनबद्दल सांगितले की, “तो अजूनही रुग्णालयात आहे. अधिक माहिती जाहीर केली जाईल, परंतु गेल्या २४ तासांत त्याच्या वैद्यकीय चाचण्यांमधून निश्चितच काही सकारात्मक चिन्हे दिसून आली आहेत. तो सर्वांचा प्रिय आणि प्रिय आहे. तो एक उत्तम खेळाडू आहे, आशा आहे की, त्याची प्रकृती सुधारत राहील.” गिलख्रिस्ट म्हणाला, ” तो एक अद्भुत मित्र, आमचा माजी संघमित्र, डॅमियन मार्टिन… त्याच्या कुटुंबाच्या वतीने आणि त्याची जोडीदार अमांडाच्या वतीने, सर्व प्रेम आणि प्रार्थनांसाठी धन्यवाद. या आव्हानात्मक काळात डॅमियनला खूप काळजी, प्रार्थना आणि प्रेम मिळत आहे.”
५४ वर्षीय डेमियन मार्टिन हे एक उत्तम फलंदाज म्हणून ओळखले जातात, त्यांची कसोटी सामन्यांमध्ये सरासरी ४६.३७ आहे. डार्विनमध्ये जन्मलेल्या मार्टिनने १९९२-९३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत वयाच्या २१ व्या वर्षी डीन जोन्सची जागा घेऊन कसोटी पदार्पण केले. वयाच्या २३ व्या वर्षी त्यांनी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्वही केले.
डेमियन मार्टिनने १३ कसोटी शतके झळकावली आहेत. २००५ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने १६५ धावा केल्या होत्या. मार्टिनने २००६-०७ च्या अॅशेस दरम्यान अॅडलेड ओव्हलवर त्याचा शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. त्यानंतर तो पुन्हा समालोचनाकडे वळला.
मार्टिनने त्याच्या कारकिर्दीत २०८ एकदिवसीय सामने खेळले, ४०.८ च्या प्रभावी सरासरीने धावा केल्या. तो १९९९ आणि २००३ मध्ये विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होता. २००३ च्या अंतिम सामन्यात त्याने भारताविरुद्ध नाबाद ८८ धावा केल्या, त्याच्या बोटाचे बोट मोडले होते. २००६ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन संघाचाही तो भाग होता.