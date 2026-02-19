WI vs ITA, T20 World Cup: टी-२० विश्वचषक सुपर 8 च्या सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजची रंगीत तालिम! दुबळ्या इटलीविरुद्ध रंगणार सामना

WI vs ITA, T20 World Cup 2026 : आज आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३७ व्या सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि इटली यांच्यात आज सामना रंगणार आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर या दोन संघात सामना खेळला जाणार आहे. दोन वेळा विजेता वेस्ट इंडिज गुरुवारी इटलीविरुद्ध होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकातील गट क सामन्यात त्यांच्या संघ संयोजनात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. दशकांपूर्वी याच ठिकाणी दुसरा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर वेस्ट इंडिजने चांगली कामगिरी केलेली नाही, परंतु चालू स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच त्यांना गती मिळाली आहे आणि ती गती कायम ठेवण्यासाठी ते कोणतीही कसर सोडणार नाहीत.
स्पर्धा पुढे सरकत असताना वेस्ट इंडिजची कामगिरी सुधारली आहे. सुपर एटमध्ये, वेस्ट इंडिज २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत झिम्बाब्वेशी आणि २६ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेशी लढतील. त्यानंतर ते १ मार्च रोजी सह-यजमान आणि जेतेपदाच्या दावेदार भारताविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी येथे परततील. ईडन गार्डन्सवरील तो सामना लक्षात घेऊन, वेस्ट इंडिज या मैदानाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करेल.
हेही वाचा : IND vs NED, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये भारतच ठरला ‘किंग! नेदरलँड्स 17 धावांनी उडवला धुव्वा; चक्रवर्तीच्या 3 विकेट्स
वेस्ट इंडिजसाठी ही आनंदाची बातमी आहे की त्यांचा कर्णधार शाई होपने योग्य वेळी त्याची लय शोधली आहे. शिमरॉन हेटमायरने मधल्या फळीला बळकटी दिली आहे. त्याच मैदानावर स्कॉटलंडविरुद्धच्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात त्याने ६४ धावा केल्या. त्यानंतर त्याने नेपाळविरुद्ध नाबाद ४६ धावा केल्या. शेरफेन रदरफोर्डने फिनिशर म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गोलंदाजांमध्ये, मॅथ्यू फोर्डे विशेषतः प्रभावी आहे. त्याने दोन सामन्यांमध्ये चांगल्या इकॉनॉमी रेटने गोलंदाजी केली आहे आणि रोस्टन चेस आणि गुडाकेश मोटी यांच्यासह मधल्या षटकांमध्ये नियंत्रण मिळवले आहे.
हेही वाचा : Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी
आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३५ व्या सामन्यात पाकिस्तानने नामिबियाला १०२ धावांनी पराभूत करत सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित केले आहे. यासह, सुपर ८ मध्ये पोहोचणाऱ्या सर्व संघांच्या नावांची यादी आता निश्चित झाली आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात आलेल्या पाकिस्तानसाठी करो या मरोच्या सामन्यात पाकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत ३ गडी गमावून १९९ धावा उभ्या केल्या. प्रतिउत्तरात नामिबियाचा संघ १७.३ षटकांत फक्त ९७ धावांवर गारद झाला. साहिबजादा फरहानच्या नाबाद शतकाने पाकिस्तानचा विजय सोपं केला.