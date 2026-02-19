Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Wi Vs Ita T20 World Cup West Indies Face Italy Ahead Of T20 World Cup Super 8 Match

WI vs ITA, T20 World Cup: टी-२० विश्वचषक सुपर 8 च्या सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजची रंगीत तालिम! दुबळ्या इटलीविरुद्ध रंगणार सामना

आज टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३७ व्या सामन्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिज आणि इटली यांच्यात आज सामना रंगणार आहे. सुपर ८ मध्ये दाखल झालेला वेस्ट इंडिज इटलीविरुद्ध आपली कामगिरी सुधाराण्याचा प्रयत्न करेल.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:54 AM
WI vs ITA, T20 World Cup: West Indies' colorful training ahead of T20 World Cup Super 8 match! Match to be played against weak Italy

इटली विरुद्ध वेस्ट इंडिज(फोटो-सोशल मिडीया)

Follow Us:
Follow Us:

WI vs ITA, T20 World Cup 2026 : आज आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३७  व्या सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि इटली यांच्यात आज सामना रंगणार आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर या दोन संघात सामना खेळला जाणार आहे. दोन वेळा विजेता वेस्ट इंडिज गुरुवारी इटलीविरुद्ध होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकातील गट क सामन्यात त्यांच्या संघ संयोजनात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. दशकांपूर्वी याच ठिकाणी दुसरा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर वेस्ट इंडिजने चांगली कामगिरी केलेली नाही, परंतु चालू स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच त्यांना गती मिळाली आहे आणि ती गती कायम ठेवण्यासाठी ते कोणतीही कसर सोडणार नाहीत.

स्पर्धा पुढे सरकत असताना वेस्ट इंडिजची कामगिरी सुधारली आहे. सुपर एटमध्ये, वेस्ट इंडिज २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत झिम्बाब्वेशी आणि २६ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेशी लढतील. त्यानंतर ते १ मार्च रोजी सह-यजमान आणि जेतेपदाच्या दावेदार भारताविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी येथे परततील. ईडन गार्डन्सवरील तो सामना लक्षात घेऊन, वेस्ट इंडिज या मैदानाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करेल.

हेही वाचा : IND vs NED, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये भारतच ठरला ‘किंग! नेदरलँड्स 17 धावांनी उडवला धुव्वा; चक्रवर्तीच्या 3 विकेट्स

वेस्ट इंडिजसाठी ही आनंदाची बातमी आहे की त्यांचा कर्णधार शाई होपने योग्य वेळी त्याची लय शोधली आहे. शिमरॉन हेटमायरने मधल्या फळीला बळकटी दिली आहे. त्याच मैदानावर स्कॉटलंडविरुद्धच्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात त्याने ६४ धावा केल्या. त्यानंतर त्याने नेपाळविरुद्ध नाबाद ४६ धावा केल्या. शेरफेन रदरफोर्डने फिनिशर म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गोलंदाजांमध्ये, मॅथ्यू फोर्डे विशेषतः प्रभावी आहे. त्याने दोन सामन्यांमध्ये चांगल्या इकॉनॉमी रेटने गोलंदाजी केली आहे आणि रोस्टन चेस आणि गुडाकेश मोटी यांच्यासह मधल्या षटकांमध्ये नियंत्रण मिळवले आहे.

हेही वाचा : Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी

 नामिबियाला १०२ धावांनी पराभूत करत पाकिस्तान सुपर ८ मध्ये दाखल

आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या ३५ व्या सामन्यात पाकिस्तानने नामिबियाला १०२ धावांनी पराभूत करत सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित केले आहे. यासह, सुपर ८ मध्ये पोहोचणाऱ्या सर्व संघांच्या नावांची यादी आता निश्चित झाली आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात आलेल्या पाकिस्तानसाठी करो या मरोच्या सामन्यात पाकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत ३ गडी गमावून १९९ धावा उभ्या केल्या. प्रतिउत्तरात नामिबियाचा संघ १७.३ षटकांत फक्त ९७ धावांवर गारद झाला. साहिबजादा फरहानच्या नाबाद शतकाने पाकिस्तानचा विजय सोपं केला.

Web Title: Wi vs ita t20 world cup west indies face italy ahead of t20 world cup super 8 match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 07:53 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WI vs ITA, T20 World Cup: टी-२० विश्वचषक सुपर 8 च्या सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजची रंगीत तालिम! दुबळ्या इटलीविरुद्ध रंगणार सामना

WI vs ITA, T20 World Cup: टी-२० विश्वचषक सुपर 8 च्या सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजची रंगीत तालिम! दुबळ्या इटलीविरुद्ध रंगणार सामना

Feb 19, 2026 | 07:53 AM
AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित

AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित

Feb 19, 2026 | 07:20 AM
Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी 

Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी 

Feb 19, 2026 | 07:17 AM
Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Feb 19, 2026 | 07:05 AM
शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

Feb 19, 2026 | 06:15 AM
प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

Feb 19, 2026 | 05:30 AM
Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Feb 19, 2026 | 05:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM