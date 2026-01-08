WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स वुमेन्स टीमसोबत भागीदारी कायम: ऊषा इंटरनॅशनलने केली मोठी घोषणा 

Usha International partners with the MI Women’s team : भारतातील ग्राहकोपयोगी वस्तू ब्रँडपैकी एक असलेल्या ऊषा इंटरनॅशनलने २०२६ मध्ये होणाऱ्या महिला टी२० लीगच्या आगामी आवृत्तीसाठी मुंबई इंडियन्स वुमेन्स टीमसोबत आपली भागीदारी सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. महिला खेळाडूंसाठी सध्याचे वातावरण सुधारण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक खेळांमध्ये महिलांसाठी संधी निर्माण करण्यासाठी ऊषाच्या वचनबद्धतेतील हा दीर्घकालीन संबंध आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
या सीझनमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या दृश्य ओळखीत त्यांच्या प्रसिद्ध निळ्या आणि सोनेरी किटसह नवीन ऊर्जा जोडली जात आहे, जी आत्मविश्वास, उत्कृष्टता आणि अथक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. हालचाली आणि सातत्य यांनी प्रेरित असलेले हे तपशील, शहराच्या अथक उत्साहाचे आणि खेळावर कायमची छाप सोडण्याच्या टीमच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करतात. ९ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू होणाऱ्या या लीगच्या पहिल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्स आणि बेंगळुरू यांच्यात नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर सामना होईल. पहिल्या टप्प्यात एमआय वुमेन्स टीम १७ जानेवारीपर्यंत डीवाय पाटील स्टेडियमवर पाच सामने खेळेल, त्यानंतर बडोद्यामध्ये सामने होतील, जिथे उर्वरित लीग टप्प्याचे सामने बीसीए स्टेडियमवर आणि त्यानंतर प्लेऑफ होतील. टीम ३० जानेवारी रोजी गुजरातविरुद्ध त्यांचा शेवटचा लीग टप्पा खेळेल.
या भागीदारीबद्दल बोलताना, ऊषा इंटरनॅशनलच्या स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्हजच्या प्रमुख कोमल मेहरा म्हणाल्या, “ही लीग प्रेक्षकांशी असलेल्या सखोल संबंधांद्वारे तरुणांना विशेषतः महिलांना प्रेरणा देत राहते. या लीगने क्रीडा क्षेत्रातील महिलांसाठी व्यासपीठ निर्माण करण्यात, त्यांना ओळख मिळवून देण्यात आणि त्यांना सक्षम बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मैदानावर आणि मैदानाबाहेर त्यांचा वाढता सहभाग, कौशल्य आणि आत्मविश्वास जवळून पाहणे, हेच या लीगच्या वाढत्या प्रतिष्ठेचा पुरावा आहे. एक ब्रँड म्हणून, महिला क्रिकेटमध्ये प्रेरणादायी आणि प्रगतीला चालना देणाऱ्या बदलाचा भाग असल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.”
या असोसिएशनबद्दल आपले विचार मांडताना मुंबई इंडियन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “ऊषा इंटरनॅशनलसोबतची आमची दीर्घकालीन भागीदारी वाढवताना आम्हाला आनंद होत आहे. एकत्रितपणे, आम्ही महिला क्रिकेटला पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध आहोत आणि येणाऱ्या सीझनमध्ये या सामायिक दृष्टिकोनावर भर देण्यास उत्सुक आहोत. ऊषा ही आमच्या टीममधील सर्वात जुनी भागीदार आहे आणि आम्ही महिला क्रिकेटच्या वाढीला चालना देत राहू.”
ऊषा दीर्घकाळापासून देशभरातील समावेशक क्रीडा परिसंस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यामध्ये ज्यामध्ये अॅथलेटिक्स, कबड्डी, ज्युडो आणि पॉवरलिफ्टिंग यासह मुंबई इंडियन्स, अल्टिमेट फ्लाइंग डिस्क, फुटबॉल, महिला आणि ज्युनियर गोल्फ, कर्णबधिरांसाठी क्रिकेट आणि दृष्टिहीनांसाठी अनेक खेळांचा समावेश आहे. कलरीपयट्टू , मल्लखांब , सियात खनाम , थांग-ता, तुराई कबड्डी, साझ -लुंग, मर्दानी खेळ, सटोलिया , योग आणि सिलंबम यासारख्या पारंपारिक पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन हा ब्रँड भारताच्या समृद्ध क्रीडा वारशातही गुंतवणूक करत आहे.
