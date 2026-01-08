Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Wpl 2026 Usha Internationals Partnership With The Mumbai Indians Womens Team Continues

WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स वुमेन्स टीमसोबत भागीदारी कायम: ऊषा इंटरनॅशनलने केली मोठी घोषणा 

भारतातील वस्तू ब्रँडपैकी एक असणाऱ्या ऊषा इंटरनॅशनलने २०२६ मध्ये होणाऱ्या महिला टी२० लीगच्या आगामी हंगामासाठी मुंबई इंडियन्स वुमेन्स टीमसोबत आपली भागीदारी सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 05:24 PM
WPL 2026: Partnership with Mumbai Indians Women's team continues: Usha International makes a big announcement.

एमआय वुमेन्स टीमसोबत ऊषा इंटरनॅशनलची भागीदारी (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Usha International partners with the MI Women’s team : भारतातील ग्राहकोपयोगी वस्तू ब्रँडपैकी एक असलेल्या ऊषा इंटरनॅशनलने २०२६ मध्ये होणाऱ्या महिला टी२० लीगच्या आगामी आवृत्तीसाठी मुंबई इंडियन्स वुमेन्स टीमसोबत आपली भागीदारी सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. महिला खेळाडूंसाठी सध्याचे वातावरण सुधारण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक खेळांमध्ये महिलांसाठी संधी निर्माण करण्यासाठी ऊषाच्या वचनबद्धतेतील हा दीर्घकालीन संबंध आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

हेही वाचा : “हे सगळं काय आहे भाऊ..? Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ पाहून रविचंद्रन अश्विनही झाला अवाक

या सीझनमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या दृश्य ओळखीत त्यांच्या प्रसिद्ध निळ्या आणि सोनेरी किटसह नवीन ऊर्जा जोडली जात आहे, जी आत्मविश्वास, उत्कृष्टता आणि अथक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. हालचाली आणि सातत्य यांनी प्रेरित असलेले हे तपशील, शहराच्या अथक उत्साहाचे आणि खेळावर कायमची छाप सोडण्याच्या टीमच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करतात. ९ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू होणाऱ्या या लीगच्या पहिल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्स आणि बेंगळुरू यांच्यात नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर सामना होईल. पहिल्या टप्प्यात एमआय वुमेन्स टीम १७ जानेवारीपर्यंत डीवाय पाटील स्टेडियमवर पाच सामने खेळेल, त्यानंतर बडोद्यामध्ये सामने होतील, जिथे उर्वरित लीग टप्प्याचे सामने बीसीए स्टेडियमवर आणि त्यानंतर प्लेऑफ होतील. टीम ३० जानेवारी रोजी गुजरातविरुद्ध त्यांचा शेवटचा लीग टप्पा खेळेल.

या भागीदारीबद्दल बोलताना, ऊषा इंटरनॅशनलच्या स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्हजच्या प्रमुख कोमल मेहरा म्हणाल्या, “ही लीग प्रेक्षकांशी असलेल्या सखोल संबंधांद्वारे तरुणांना विशेषतः महिलांना प्रेरणा देत राहते. या लीगने क्रीडा क्षेत्रातील महिलांसाठी व्यासपीठ निर्माण करण्यात, त्यांना ओळख मिळवून देण्यात आणि त्यांना सक्षम बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मैदानावर आणि मैदानाबाहेर त्यांचा वाढता सहभाग, कौशल्य आणि आत्मविश्वास जवळून पाहणे, हेच या लीगच्या वाढत्या प्रतिष्ठेचा पुरावा आहे. एक ब्रँड म्हणून, महिला क्रिकेटमध्ये प्रेरणादायी आणि प्रगतीला चालना देणाऱ्या बदलाचा भाग असल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.”

या असोसिएशनबद्दल आपले विचार मांडताना मुंबई इंडियन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “ऊषा इंटरनॅशनलसोबतची आमची दीर्घकालीन भागीदारी वाढवताना आम्हाला आनंद होत आहे. एकत्रितपणे, आम्ही महिला क्रिकेटला पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध आहोत आणि येणाऱ्या सीझनमध्ये या सामायिक दृष्टिकोनावर भर देण्यास उत्सुक आहोत. ऊषा ही आमच्या टीममधील सर्वात जुनी भागीदार आहे आणि आम्ही महिला क्रिकेटच्या वाढीला चालना देत राहू.”

ऊषा दीर्घकाळापासून देशभरातील समावेशक क्रीडा परिसंस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यामध्ये ज्यामध्ये अॅथलेटिक्स, कबड्डी, ज्युडो आणि पॉवरलिफ्टिंग यासह मुंबई इंडियन्स, अल्टिमेट फ्लाइंग डिस्क, फुटबॉल, महिला आणि ज्युनियर गोल्फ, कर्णबधिरांसाठी क्रिकेट आणि दृष्टिहीनांसाठी अनेक खेळांचा समावेश आहे. कलरीपयट्टू , मल्लखांब , सियात खनाम , थांग-ता, तुराई कबड्डी, साझ -लुंग, मर्दानी खेळ, सटोलिया , योग आणि सिलंबम यासारख्या पारंपारिक पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन हा ब्रँड भारताच्या समृद्ध क्रीडा वारशातही गुंतवणूक करत आहे.

हेही वाचा : अंकुश भारद्वाज कोण आहे? अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आहे आरोप; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

Web Title: Wpl 2026 usha internationals partnership with the mumbai indians womens team continues

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
1

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview
2

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती
3

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 
4

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM