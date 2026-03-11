मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट; सदस्य पांडुरंग इंगळे प्रकरणानंतर बुधगाव बंदची हाक

माहितीनुसार, ९ मार्च रोजी सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास बुधगाव पंचायत समिती सदस्य पांडुरंग (तात्या) इंगळे यांना काही अज्ञात व्यक्तींनी पिस्तुलाचा धाक दाखवत बुधगावमधून उचलून नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सभापती व उपसभापती निवडणुकीच्या मतदानापासून त्यांना दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार घडल्याची चर्चा सुरू आहे. रात्री उशिरा अपहरणकर्त्यांनी त्यांची सुटका केल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, मिरज पंचायत समितीच्या सभापतीपदी तन्वी कमलेकर यांची निवड झाली असून त्या राज्यातील सर्वात कमी वयाच्या सभापती ठरल्या आहेत. तर उपसभापतीपदी ललिता शेजुळ यांची निवड झाली. महाविकास आघाडीने एकजूट दाखवत भाजपच्या संख्याबळाला आव्हान देत ११ विरुद्ध १० मतांनी सत्ता काबीज केली. भाजपकडून सभापतीपदासाठी राणी भोरे रिंगणात होत्या.
या निवडणुकीदरम्यान शिवसेनेचे सदस्य पांडुरंग इंगळे अनुपस्थित राहिल्याने काही काळ नाट्यमय घडामोडी घडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. त्यातच आता त्यांच्या कथित अपहरणाचा आरोप पुढे आल्याने या निवडणुकीभोवतीचे राजकारण अधिकच चिघळले आहे.
या घटनेच्या निषेधार्थ बुधगाव, कावजी खोतमवाडी, बिसूर आणि वाजेगाव परिसरातील कार्यकर्त्यांनी १२ मार्च रोजी कडकडीत ‘बुधगाव बंद’ची हाक दिली आहे. लोकशाही प्रक्रियेला काळीमा फासणाऱ्या या प्रकारातील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
सभापती : तन्वी कमलेकर
उपसभापती : ललिता शेजुळ
भाजप उमेदवार : राणी भोरे
महाविकास आघाडीचा विजय : ११ विरुद्ध १० मतांनी
