Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट; सदस्य पांडुरंग इंगळे प्रकरणानंतर बुधगाव बंदची हाक

शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य पांडुरंग (तात्या) इंगळे हे निवडीच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. त्यानंतर इंगळे यांच्या कथित अपहरणाची माहिती समोर आल्यानंतर तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:40 PM
मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट

मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट
  • सदस्य पांडुरंग इंगळे प्रकरणानंतर बुधगाव बंदची हाक
मिरज : मिरज पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीत महाविकास आघाडीने एकजूट दाखवत भाजपला धक्का देत सत्ता काबीज केली असतानाच आता या निवडणुकीवरच ‘अपहरण’चे सावट आले आहे. शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य पांडुरंग (तात्या) इंगळे हे निवडीच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. त्यानंतर इंगळे यांच्या कथित अपहरणाची माहिती समोर आल्यानंतर तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

माहितीनुसार, ९ मार्च रोजी सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास बुधगाव पंचायत समिती सदस्य पांडुरंग (तात्या) इंगळे यांना काही अज्ञात व्यक्तींनी पिस्तुलाचा धाक दाखवत बुधगावमधून उचलून नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सभापती व उपसभापती निवडणुकीच्या मतदानापासून त्यांना दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार घडल्याची चर्चा सुरू आहे. रात्री उशिरा अपहरणकर्त्यांनी त्यांची सुटका केल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, मिरज पंचायत समितीच्या सभापतीपदी तन्वी कमलेकर यांची निवड झाली असून त्या राज्यातील सर्वात कमी वयाच्या सभापती ठरल्या आहेत. तर उपसभापतीपदी ललिता शेजुळ यांची निवड झाली. महाविकास आघाडीने एकजूट दाखवत भाजपच्या संख्याबळाला आव्हान देत ११ विरुद्ध १० मतांनी सत्ता काबीज केली. भाजपकडून सभापतीपदासाठी राणी भोरे रिंगणात होत्या.

Sangli News: माजी खासदारांच्या गावात राजकीय भूंकप! चिंचणीचे लोकनियुक्त सरपंच सदाशिव माळी यांचा अचानक राजीनामा

या निवडणुकीदरम्यान शिवसेनेचे सदस्य पांडुरंग इंगळे अनुपस्थित राहिल्याने काही काळ नाट्यमय घडामोडी घडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. त्यातच आता त्यांच्या कथित अपहरणाचा आरोप पुढे आल्याने या निवडणुकीभोवतीचे राजकारण अधिकच चिघळले आहे.

या घटनेच्या निषेधार्थ बुधगाव, कावजी खोतमवाडी, बिसूर आणि वाजेगाव परिसरातील कार्यकर्त्यांनी १२ मार्च रोजी कडकडीत ‘बुधगाव बंद’ची हाक दिली आहे. लोकशाही प्रक्रियेला काळीमा फासणाऱ्या या प्रकारातील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मिरज पंचायत समिती निवडीचे गणित

सभापती : तन्वी कमलेकर

उपसभापती : ललिता शेजुळ

भाजप उमेदवार : राणी भोरे

महाविकास आघाडीचा विजय : ११ विरुद्ध १० मतांनी

Sangali News: तासगावच्या द्राक्ष संशोधन केंद्राकडे दुर्लक्ष का? सांगलीच्या आमदारांचा लक्षवेधीद्वारे सरकारला सवाल

Web Title: Pandurang ingale kidnapping miraj panchayat samiti politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 09:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli News : सुरेश खाडेंच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड; अजितराव घोरपडेंचा राजकीय डाव यशस्वी
1

Sangli News : सुरेश खाडेंच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड; अजितराव घोरपडेंचा राजकीय डाव यशस्वी

Sangli News: माजी खासदारांच्या गावात राजकीय भूंकप! चिंचणीचे लोकनियुक्त सरपंच सदाशिव माळी यांचा अचानक राजीनामा
2

Sangli News: माजी खासदारांच्या गावात राजकीय भूंकप! चिंचणीचे लोकनियुक्त सरपंच सदाशिव माळी यांचा अचानक राजीनामा

Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले
3

Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले

Sangli News: सांगली जिल्हा परिषदेचे १४ कर्मचारी निलंबित, वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र सादर न कल्याने सीईओ नरवाडे यांची कारवाई
4

Sangli News: सांगली जिल्हा परिषदेचे १४ कर्मचारी निलंबित, वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र सादर न कल्याने सीईओ नरवाडे यांची कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Football विश्वात खळबळ! इराणची FIFA World Cup 2026 मधून माघार; अमेरिकेसोबतच्या तणावामुळे टोकाचा निर्णय

Football विश्वात खळबळ! इराणची FIFA World Cup 2026 मधून माघार; अमेरिकेसोबतच्या तणावामुळे टोकाचा निर्णय

Mar 11, 2026 | 10:01 PM
गौरव कपूर अडकला विवाहबंधनात! कृतिका कामराशी बांधली लग्नगाठ; गपचूप उरकले लग्न

गौरव कपूर अडकला विवाहबंधनात! कृतिका कामराशी बांधली लग्नगाठ; गपचूप उरकले लग्न

Mar 11, 2026 | 09:41 PM
मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट; सदस्य पांडुरंग इंगळे प्रकरणानंतर बुधगाव बंदची हाक

मिरज पंचायत समिती निवडीवर ‘अपहरण’चे सावट; सदस्य पांडुरंग इंगळे प्रकरणानंतर बुधगाव बंदची हाक

Mar 11, 2026 | 09:40 PM
“महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Mar 11, 2026 | 09:26 PM
पायरेटेड कंटेंटवर केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार! Telegram ला बजावली अधिकृत नोटीस; ३,१४२ हून अधिक चॅनेल्स रडारवर

पायरेटेड कंटेंटवर केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार! Telegram ला बजावली अधिकृत नोटीस; ३,१४२ हून अधिक चॅनेल्स रडारवर

Mar 11, 2026 | 09:24 PM
Steve Jobs ची अनोखी Interview पद्धत! ‘Water Glass’; पाणी आणण्याच्या पद्धतीवरून दिली जाते नोकरी

Steve Jobs ची अनोखी Interview पद्धत! ‘Water Glass’; पाणी आणण्याच्या पद्धतीवरून दिली जाते नोकरी

Mar 11, 2026 | 09:00 PM
World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

Mar 11, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM