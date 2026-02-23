Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Delhi Bomb Threat : ‘बॉम्ब फुटणार आहे…’; विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Delhi Bomb Threat News: गेल्या काही दिवसांपासून बॉम्ब स्फोट धमकीचे सत्र पाहायला मिळत आहे. आज पुन्हा एकदा दिल्लीमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या धमकीमुळे राजधानीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:56 AM
  • विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी
  • सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
  • ईमेलमध्ये स्पष्टपणे इशारा
Delhi Bomb Threat News In Marathi : दिल्लीमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या धमक्यांचा जोर अजूनही सुरूच आहे. ज्यामुळे राजधानीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज (23 फेब्रुवारी) सकाळी दिल्ली विधानसभा आणि लाल किल्ल्याला बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याने संपूर्ण दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. धौला कुआं येथील आम पब्लिक स्कूलमध्ये सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास धमकीचा ईमेल आला. ईमेलमध्ये स्पष्टपणे इशारा देण्यात आला होता की, सकाळी ९ वाजून ११ मिनिटाने या महत्त्वाच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट केला जाणार आहे.

बॉम्ब स्फोटाची माहिती मिळताच, शाळा प्रशासनाने तात्काळ उत्तर जिल्हा पोलिसांना कळवले. या माहितीनंतर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी विधानसभा आणि लाल किल्ल्याभोवतीचा परिसर तातडीने घेराव घातला आणि शोध मोहीम सुरू केली. मात्र या शोध मोहिमेनंतर आतापर्यंत काहीही संशयास्पद आढळले नाही ही दिलासादायक बाब आहे. अधिकारी या ईमेलच्या स्रोताचा शोध घेत आहेत की हा एक विनोद आहे की मोठा कट कोणी रचत आहे, याची तपासणी पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. गेल्या काही आठवड्यांत राजधानीतील अनेक संस्थांना मिळालेल्या या खोट्या कॉल्स आणि ईमेलमुळे पोलिसांसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

ED Raids: ईडी’चा दणका! अनिल अंबानी समूहाच्या मालमत्तेसह १०,००० कोटींहून अधिकची मालमत्ता जप्त

तीन शाळांना बॉम्बच्या धमक्या

यापूर्वी 19 फेब्रुवारीला 2026 रोजी सकाळी दिल्लीतील किमान तीन शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या. ज्यामुळे आपत्कालीन संस्थांना मुलांना ताबडतोब बाहेर काढण्यास आणि शोध मोहीम सुरू करण्यास भाग पाडले गेले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे धमक्या नंतर खोटे असल्याचे निश्चित झाले.

याप्रकरणी दिल्ली अग्निशमन सेवेच्या (DFS) अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्हाला तीन शाळांना बॉम्बच्या धमक्याचे ईमेल पाठवल्याची माहिती मिळाली – द्वारका येथील CRPF पब्लिक स्कूल आणि सेंट थॉमस स्कूल आणि वेस्ट एन्क्लेव्हमधील DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल. खबरदारीचा उपाय म्हणून, अग्निशमन दल आणि बचाव पथके ताबडतोब या ठिकाणी पाठवण्यात आली. शोध मोहिमेदरम्यान काहीही संशयास्पद आढळले नाही.” अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इशारा मिळाल्यानंतर लगेचच, पोलिस पथके, बॉम्ब पथके, श्वान पथके आणि स्थानिक प्रशासन अधिकारी शाळांमध्ये पाठवण्यात आले. खबरदारीचा उपाय म्हणून, शाळा प्रशासनाने शोध मोहिमेदरम्यान विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना परिसरातून बाहेर काढले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कसून तपासणी आणि शोधमोहिमेदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. त्यांनी असेही सांगितले की संपूर्ण कॅम्पसची कसून तपासणी करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की सायबर टीमला सतर्क करण्यात आले आहे आणि ईमेलचा स्रोत शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

बिहारचा ‘बिहारी बाबू’ झाला इंग्लंडचा एआय मंत्री; 20 वर्षांनंतर मायदेशी परतल्यावर केले विकासाचे कौतुक

Published On: Feb 23, 2026 | 11:56 AM

