PCMC News: कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पिंपरी 'अस्वच्छ'च पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची पोलखोल

महापालिका प्रशासनाने रात्रीच्या वेळी रस्ते सफाई आणि यंत्राद्वारे स्वच्छतेचे धोरण स्वीकारले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार कच-याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:52 AM
  • घंटागाड्या वेळेवर येत नसल्यामुळे नागरिक उघड्यावर कचरा टाकण्यास प्रवृत्त होत आहेत.
  • सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर महापालिकेकडून कडक कायदेशीर कारवाई होताना दिसत नाही.
  • शहराला खऱ्या अर्थाने स्वच्छ करण्यासाठी प्रशासनाने नागरिकांशी संवाद साधून कचरा संकलन यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे.
विजया गिरमे। PCMC News: स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर अनेक मानाचे पुरस्कार पटकावून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने देशात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र, वास्तवात शहराच्या गल्लीबोळांत आणि मुख्य चौकांत फेरफटका मारल्यास ‘कचराकुंडीमुक्त शहर’ ही संकल्पना केवळ कागदावरच असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शहरात ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग महापालिकेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. केवळ पुरस्कार मिळवून शहर स्वच्छ होत नाही, तर त्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे. जोपर्यंत पालिका प्रशासन कचरा संकलनाचे वेळापत्रक पाळत नाही आणि कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर बडगा उगारत नाही, तोपर्यंत ‘स्वच्छ पिंपरी-चिंचवड’चे स्वप्न अधुरेच राहील.

स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास

कचराकुंड्या हटवल्या, पण कचऱ्याची समस्या कायम !

महापालिकेने ‘कचराकुंडीमुक्त शहर करण्यासाठी प्रभागांमधील कचराकुंड्या हटवून घंटागाड्यांची संख्या वाढवली, सुरुवातीला नागरिकांनी याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, परंतु आता हीच यंत्रणा कोलमडताना दिसत आहे. कालेवाडी फाटा, डांगे चौक, जगताप हेअरी, रावेत मार्ग आणि विविध बीआरटी स्थानकांच्या धरिसरात आजही कचरा उघड्यावर टाकला जात आहे. उडाणपुलांखालील मोकळ्या जागा आणि सरकारी भूखंड आता अघोषित ‘कचरा जेपी बनले आहेत.

मनपा हद्दीतील क्षेत्रीय पातळीवरील नेमके वास्तव; कुठे काय उणीव ?

१) पिंपरीगावः लोकसंख्या वाढली, गाड्या घटल्या : पिंपरीगावात कचरा संकलनासाठी घंटागाड्‌यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. अनेक गाड्या नादुरुस्त असल्याने उपलब्ध गाड्यांवर ताण येत आहे. कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने नागरिक रस्त्याकडेला कचरा टाकत आहेत. ओला, सुका आणि घातक अशा पाच प्रकारच्या वर्गीकरणाचे आवाहन केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आनंदीआनंदच आहे.

२) चिंचवड नियोजनाचा अभाव आणि अनियमितता चिंचवड परिसरात रस्ते सफाई नियमित होत असली तरी घंटागाडीच्या वेळेचा पत्ता नसतो. नोकरीनिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना गाडीची प्रतीक्षा करणे शक्य होत नसल्याने, रात्रीच्या वेळी कचरा उघड्यावर टाकला जातो. विशेषतः पवना नदीकाठ आणि प्रेमलोक पार्क परिसरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे. काचेच्या वस्तूंच्या विल्हेवाटीसाठी कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने समस्या अधिक जटील बनली आहे.

३) निगडी प्राधिकरणः निसर्गरम्य परिसरात पालापाचोळ्याचा प्रश्न शहरातील सर्वात विकसित भाग समजल्या जाणाऱ्या निगडी प्राधिकरणात झाडांच्या पालापाचोळ्याचा मोठा प्रश्न आहे. हा कचरा उचलण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने तो रस्त्याकडेला साचतो. मोकाट कुत्र्यांकडून कचऱ्याच्या पिशव्या फाडल्या जात असल्याने परिसरात दुर्गंधी आणि रोगराई पसरत आहे.

अनियमित वेळः घंटागाड्यांच्या येण्याची वेळ निश्चित नसल्याने नागरिकांची गैरसोय.
अपुरी यंत्रणा वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत घंटागाड्या आणि कर्मचारी कमी.
अपुर्ण वर्गीकरण : ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याबाबत गांभीर्याचा अभाव.
दंडात्मक कारवाईचा अभावः उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने धाक उरलेला नाही.

HSC Exam: ‘बारावीच्या रसायनशास्त्राच्या पेपरफुटीच्या अफवा खोट्या, ‘पेपरफुटी’ नाही तर…’, बोर्डाने स्पष्ट सांगितलं

प्रशासनाचे प्रयत्न व मर्यादा

महापालिका प्रशासनाने रात्रीच्या वेळी रस्ते सफाई आणि यंत्राद्वारे स्वच्छतेचे धोरण स्वीकारले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार कच-याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, हॉटेल व्यावसायिक, फेरीवाले आणि काही बेजबाबदार नागरिकांकडून होणारे कचरा फेकीचे प्रकार थांबवण्यात पालिकेचा आरोग्य विभाग अपयशी ठरताना दिसत आहे.

● घंटागाडी वेळेत येते आणि ओला-सुका कचरा वेगवेगळा संकलित केला जातो. रस्ता स्वच्छ करण्यासाठी स्वच्छता कर्मचारीदेखील येतात, पण काही नागरिक आणि आस्थापना रस्त्यावर कचरा टाकतात. हे थांबले पाहिजे,
संतोष पवार, चिंचवड,

● घंटागाडी सकाळी वेळेत येते पण नागरी वस्तीत दोनवेळा गाडी आली पाहिजे. आमच्या घरात सर्वजण कामासाठी बाहेर पडतात म्हणून कचरा हा रोज टाकला जात नाही, त्यांना सायंकाळी कचरा गाडी आली तर कचरा बाहेर टाकण्याची वेळ येणार नाही,
– अभिजीत टाक, निगडी

व्यावसायिक आणि हॉटेल कचऱ्याचे गौडबंगाल ?
रात्रीचा ‘कचरा फेको’ कार्यक्रमः अनेक हॉटेल चालक आणि छोटे व्यावसायिक कचरा संकलन शुल्कापासून वाचण्यासाठी रात्रीच्या अधारात आपला कचरा बीआरटी मार्ग किया उड्डाणपुलांखाली टाकून देतात.

फेरीवाल्यांचे अतिक्रमणः खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि भाजी विक्रेते दिवसाचा व्यवसाय संपल्यानंतर उरलेला कचरा रस्त्यावरच सोडून जातात, ज्यामुळे सकाळी परिसरात दुर्गंधी पसरते.

 

 

Published On: Feb 23, 2026 | 11:52 AM

