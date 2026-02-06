Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात जिल्हा परिषदेच्या तोंडावर खळबळ उडाली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच अलिबाग तालुक्यातील मापगावचे काँग्रेसचे माजी उपसरपंच वसीम कुर यांनी आपल्या समर्थकांसह शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात जाहीर पक्षप्रवेश केला. हा पक्षप्रवेश सोहळा अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी, आवास रायगड जिल्हा परिषदेचे उमेदवार दिलीप उर्फ छोटम भोईर यांच्या उपस्थितीत सोगाव येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी मापगाव ग्राम पंचायतीचे माजी उपसरपंच वसीम कुर, मुदस्सर कुर, किफायत कुर तसेच चोरोंडे येथील श्याम परब, जगदीश मल्हार, केतन परब व इतर अनेक कार्यकर्ते यांनी पक्षप्रवेश केला. पक्षप्रवेश केलेल्या सर्वांचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी शाल, पुष्पगुच्छ देऊन शिवसेना पक्षात स्वागत केले.
आवास जिल्हा परिषदेचे उमेदवार दिलीप भोईर यांनी पक्षप्रवेश केलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचा शिवसेना पक्षात विशेष सन्मान राखला जाईल, असे सांगितले. तसेच रायगड जिल्हा परिषदेचे उमेदवार दिलीप भोईर यांना जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळवून विजयी करणार असल्याचे शेवटी सांगितले. आमदार महेंद्र दळवी यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “सोगावचे माझ्यावर विशेष प्रेम असून माझ्या जडणघडणीत या सोगाव गावाने मला प्रत्येकवेळी मोलाची साथ दिली आहे. या पक्षप्रवेशामुळे शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार दिलीप भोईर व किहीम पंचायत समिती गणाच्या उमेदवार स्नेहा रुत यांच्या विजयाचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे, त्यामुळे या सर्व जागा मागील निवडणुकीपेक्षा यावेळी छोटमशेठ चार पटीने निवडून येणार, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.
अलिबागमध्ये राजकीय उलथापालथ झाल्याने कॉंग्रेसला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राजकीय समीकरण बदल्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या पक्षप्रवेशामुळे शिवसेना (शिंदे गट) यांची ताकद वाढल्याची दिसून येत आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली गटबंधन होताना दिसून येत आहे.
