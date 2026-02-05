Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स

Sale Offer: गॅलेक्सी डेज पेजला भेट देणारे सुपरकॉइन्स मिळवू शकतात, तर भाग्यवान खरेदीदारांना पात्र मॉडेल्सवर डिस्काउंट कूपनसाठी मिस्ट्री बॉक्स अनलॉक करण्याची संधी मिळते.

Feb 05, 2026 | 03:58 PM
सॅमसंग गॅलेक्सी डेज (फोटो- सोशल मीडिया)

सध्या सुरू आहे सॅमसंगचा सेल
अनेक गोष्टींवर मिळते खास सूट
फ्लिपकार्टवर सुरू आहे गॅलेक्सी डेज सेल

मुंबई: भारतातील सर्वात मोठ्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड सॅमसंगचा फ्लिपकार्टवर सुरु असलेल्या गॅलेक्सी डेजचा आज शेवटचा दिवस असून सॅमसंग गॅलेक्सी स्मार्टफोन, टॅब्लेट, लॅपटॉप आणि वेअरेबल्सची विस्तृत श्रेणी अतुलनीय (Tech News)सवलतींसह एक्सप्लोर करण्याची ही उत्तम संधी आहे.

अतुलनीय किंमती, उत्तम कॅशबॅक

गॅलेक्सी डेज दरम्यान, ग्राहक फक्त ८,९९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या सॅमसंग गॅलेक्सी एफ सिरीज, १९,९९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या गॅलेक्सी ए सिरीज, ४२,९९९ रुपयांपर्यंत कमी किमतीत फ्लॅगशिप गॅलेक्सी एस सिरीज आणि ९९,९९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या आकर्षक गॅलेक्सी झेड फोल्डेबल्स खरेदी करू शकतात, निवडक उत्पादनांवर १०,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कॅशबॅकसह. विक्री कालावधीत खरेदीदारांना गॅलेक्सी टॅब्लेट, लॅपटॉप आणि वेअरेबल्सवर विशेष सवलती देखील मिळू शकतात.

सॅमसंग केअर+ प्रोटेक्शन

फ्लिपकार्टवर सॅमसंग केअर+ निवडून ग्राहक त्यांची खरेदी वाढवू शकतात. ही योजना पात्र गॅलेक्सी स्मार्टफोनसाठी अपघाती आणि द्रव नुकसान संरक्षण प्रदान करते, अपग्रेड दरम्यान अधिक आत्मविश्वास आणि सोयीची खात्री देते.

रिवॉर्ड्स

फ्लिपकार्टवरील गॅलेक्सी डेज पेजला भेट देणारे सुपरकॉइन्स मिळवू शकतात, तर भाग्यवान खरेदीदारांना पात्र मॉडेल्सवर डिस्काउंट कूपनसाठी मिस्ट्री बॉक्स अनलॉक करण्याची संधी मिळते. गॅलेक्सी डेज अपग्रेड प्रवास अखंड आणि फायदेशीर बनवण्यासाठी डिझाइन केले आहे, आकर्षक एक्सचेंज पर्याय, सोयीस्कर संरक्षण योजना आणि रोमांचक आश्चर्यांसह विस्तृत श्रेणीचे फायदे देते. या अविश्वसनीय ऑफर टिकून राहिल्या तरी त्यांचा आनंद घेण्यासाठी फ्लिपकार्टवरील गॅलेक्सी डेज पेजला भेट द्या.

Samsung Unpacked 2026 ची तारीख झाली Leak, Galaxy S26 Ultra सह संपूर्ण S26 सिरीज याच महिन्यात लाँच

Samsung Unpacked 2026 ची तारीख झाली Leak

दक्षिण कोरियाच्या मीडिया रिपोर्ट्स आणि टिपस्टर इव्हान ब्लास यांच्या मते, सॅमसंग अनपॅक्ड 2026 हा इव्हेंट 25 फेब्रुवारी रोजी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. हा 2026 चा कंपनीचा पहिला मोठा जागतिक लाँच इव्हेंट असेल. असे वृत्त आहे की या दिवशी नवीन गॅलेक्सी एस२६ सीरीजचे अनावरण केले जाईल. हा इव्हेंट भारतीय वेळेनुसार रात्री 11.30 वाजता होण्याची अपेक्षा आहे. हे सॅमसंगच्या YouTube चॅनेल, वेबसाइट आणि न्यूजरूम प्लॅटफॉर्मवर लाइव्ह स्ट्रीम केले जाईल. लीकनुसार, मानक Galaxy S26 मध्ये FHD+ रिझोल्यूशनसह 6.3-इंचाचा डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असण्याची अपेक्षा आहे. फोनमध्ये सॅमसंगचा नवीन 2nm Exynos 2600 चिपसेट असण्याची अपेक्षा आहे, जो पॉवर कार्यक्षमतेत लक्षणीय अपग्रेड देईल अशी अपेक्षा आहे.

Feb 05, 2026 | 03:50 PM

