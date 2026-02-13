Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Nationalist Party Bnp Wins It Will Affect India Bangladesh Relations

India Bangladesh Relations : बांगलादेशच्या निवडणुकीचा भारतावर काय होणार परिणाम? संबंध सुधारणार की आणखी बिघडणार

बांगलादेश सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत. यामध्ये तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) पक्षाचे नेतृत्व दिसून येत आहे. मात्र याचा परिणाम भारतासोबतच्या संबंधावर होणार आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 02:22 PM
Bangladesh Nationalist Party BNP wins, it will affect India-Bangladesh relations

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने विजय मिळवला तर भारत बांग्लादेश रिलेशनवर परिणाम होईल (फोटो - AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणूका
  • बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) पक्षाच्या विजयाचा परिणाम
  • भारत – बांगलादेश संबंध सुधारणार की बिघडणार
India Bangladesh Relations : बांगलादेश : आपल्या शेजारील बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत. बांगलादेशातील निवडणुका भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरतात. (India Bangladesh) दोन्ही देशांमध्ये सीमा, व्यापार, सुरक्षा आणि पाणीवाटप यांसारखे संवेदनशील विषय आहेत. सध्या भारत आणि बांगलादेशमध्ये संबंध ताणले गेले आहेत. शेख हसिना यांना भारताने आश्रय दिल्यामुळे वाद वाढले आहेत. याचे परिणाम अगदी क्रिकेटच्या मैदानामध्ये देखील दिसून येत आहे. यामुळे बांगलादेशचा निकाल हा दोन्ही देशाच्या संबंधांवर मोठा परिणाम करणार आहे. (International News)

बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बहुमत मिळवल्यानंतर दक्षिण आशियाई राजकारणात एक नवीन अध्याय उदयास येत असल्याचे दिसून येत आहे. हा बदल केवळ ढाक्यातील सत्तेपुरता मर्यादित नाही तर त्याचा भारत-बांगलादेश संबंधांवरही थेट परिणाम होऊ शकतो. गेल्या दीड दशकात, अवामी लीगच्या नेतृत्वाखाली, दोन्ही देशांमधील सहकार्याची पातळी अभूतपूर्व वाढली होती. मात्र आता, BNP सरकारच्या आगमनाने धोरणांचे पुनर्संतुलन होण्याची शक्यता याबद्दल चर्चा तीव्र झाल्या आहेत.

हे देखील वाचा : १ फेब्रुवारीपासून सूत गिरण्या बंद? बांगलादेशात उद्योगसंकट

भारताचा BNPसोबतचा वाईट अनुभव

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की बीएनपीने पारंपारिकपणे भारताबाबत तटस्थ, कठोर किंवा अधिक संतुलित भूमिका स्वीकारली आहे. म्हणूनच, नवीन सरकार आपल्या देशांतर्गत मित्रपक्षांना विचारात घेऊन भारतासोबतच्या संबंधांचा आढावा घेऊ शकते. मात्र, हे तितकेच खरे आहे की भारत-बांगलादेश संबंध केवळ राजकीय पक्षांवर अवलंबून नाहीत तर भौगोलिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक गरजांमुळे देखील चालतात.

संबंधांचा कणा म्हणून सुरक्षा सहकार्य

सुरक्षा सहकार्य हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा कणा आहे. गेल्या दशकांमध्ये सीमापार दहशतवाद, बंडखोरी आणि बेकायदेशीर कारवाया नियंत्रित करण्यासाठी समन्वय मजबूत झाला आहे. जर बीएनपी सरकारने हे सहकार्य सुरू ठेवले तर प्रादेशिक स्थिरता राखता येईल. तथापि, जर देशांतर्गत राजकीय दबावांमुळे सुरक्षा सहकार्य कमकुवत झाले तर त्याचा परिणाम भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांवर आणि सीमावर्ती भागात होऊ शकतो.

हे देखील वाचा : ५१ पक्ष, २००० उमेदवार…, शेख हसीना पतनानंतर पहिली लढत, भारतासाठी ठरणार निर्णायक?

चीन आणि पाकिस्तानशी जवळीक साधणारा BNP

बीएनपी हा देखील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. बीएनपी सरकार चीनसोबत आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकते. अशा प्रकारे बांगलादेश भारत आणि चीनमधील संतुलनाचे धोरण स्वीकारेल. भारताने स्पर्धेपेक्षा सहकार्य आणि विश्वास निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरेल. बंदर, रेल्वे, रस्ते आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये परस्पर लाभ आणि सहकार्य सुनिश्चित करणे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे असेल.

Web Title: Bangladesh nationalist party bnp wins it will affect india bangladesh relations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Police Action on Illegal Bangladeshi: बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिल्यास तुरुंगवास; राज्य सरकारचा कडक इशारा
1

Mumbai Police Action on Illegal Bangladeshi: बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिल्यास तुरुंगवास; राज्य सरकारचा कडक इशारा

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?
2

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Bangladesh Election Results : बांगलादेशात बीएनपीला मोठं यश; तारिक रहमान होणार पंतप्रधान
3

Bangladesh Election Results : बांगलादेशात बीएनपीला मोठं यश; तारिक रहमान होणार पंतप्रधान

Bangladesh Elections : ‘आम्ही आनंदाने खुर्ची सोडू…’ ; युनूस यांनी जाहीर केला निवडणुकीनंतर प्लॅन
4

Bangladesh Elections : ‘आम्ही आनंदाने खुर्ची सोडू…’ ; युनूस यांनी जाहीर केला निवडणुकीनंतर प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Bangladesh Relations : बांगलादेशच्या निवडणुकीचा भारतावर काय होणार परिणाम? संबंध सुधारणार की आणखी बिघडणार

India Bangladesh Relations : बांगलादेशच्या निवडणुकीचा भारतावर काय होणार परिणाम? संबंध सुधारणार की आणखी बिघडणार

Feb 13, 2026 | 02:22 PM
Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी

Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी

Feb 13, 2026 | 02:18 PM
I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स

Feb 13, 2026 | 02:15 PM
TRP च्या शर्यतीत झी मराठीच्या मालिकांनी मोडले रेकॉर्ड; ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला मागे सारत ‘कमळी’ची टॉप 2 मध्ये एन्ट्री

TRP च्या शर्यतीत झी मराठीच्या मालिकांनी मोडले रेकॉर्ड; ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला मागे सारत ‘कमळी’ची टॉप 2 मध्ये एन्ट्री

Feb 13, 2026 | 02:01 PM
T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

Feb 13, 2026 | 01:59 PM
Fallen in Love With Your Boss: ऑफिसमधल्या बॉसवर जडलाय जीव; पण नोकरी जाण्याची वाटतेय भीती…? अशी द्या प्रेमाची कबुली

Fallen in Love With Your Boss: ऑफिसमधल्या बॉसवर जडलाय जीव; पण नोकरी जाण्याची वाटतेय भीती…? अशी द्या प्रेमाची कबुली

Feb 13, 2026 | 01:56 PM
Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

Feb 13, 2026 | 01:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM