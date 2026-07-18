Airtel Recharge Plan: काय सांगता! वेबसाईट आणि ॲपवरून अचानक गायब झाला हा लोकप्रिय प्लॅन; आता यूजर्सकडे कोणते पर्याय उपलब्ध?

Airtel Update: अनलिमिटेड 5G वापरताय? Airtel च्या प्लॅनमध्ये हॉटस्पॉटवरून डेटा शेअर करण्यास बंदी! यूजर्सनी व्यक्त केला संताप
जे यूजर्स एका हायर-टियर प्लॅनच्या शोधात असतात, त्यांच्यासाठी 699 रुपयांचा फॅमिली प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. यामध्ये एक प्रायमरी सिम आणि एक ॲड ऑन सिम कनेक्शन ऑफर केले जाणार आहे. तर नव्या सब्सक्राइबर्ससाठी 449 रुपयांचा इंडिविजुअल प्लॅन देखील एंट्री-लेवल पर्याय ठरणार आहे. कंपनीने 549 रुपयांचा इंडिविजुअल पोस्टपेड प्लॅन हटवल्यानंतर आता यूजर्सकडे एंट्री-लेवल 449 रुपये आणि 699 रुपयांचा फॅमिली प्लॅन असे दोन पर्याय आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
एअरटेलच्या पोर्टफोलिओमधील 449 रुपयांचा इंडिविजुअल पोस्टपेड प्लॅन आज देखील यूजर्ससाठी परवडणाऱ्या पर्यायांपैकी एक ठरणार आहे. या प्लॅनममध्ये अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा, अनलिमिटेड लोकल, STD आणि नॅशनल रोमिंग कॉल्ससह रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जातात. सब्सक्राइबर्सना 5G स्लाइसिंगसह फास्ट लेन टेक्नोलॉजीचा ॲक्सेस, सहा महिन्यांसाठी 100GB गूगल वन क्लाउड स्टोरेज, तीन महिन्यांसाठी एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम, एका वर्षासाठी ॲडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम, फ्री हेलो ट्यून आणि ब्लू रिबन बॅग ट्रॅकिंग सर्विस मिळणार आहे. हा प्लॅन एअरटेलचे सिक्योरिटी फीचर्स देखील बंडल करतो, ज्यामध्ये फ्रॉड लिंक ब्लॉकिंग, स्पॅम प्रोटेक्शन आणि ओटीपी अलर्ट्स यांचा समावेश आहे.
दुसरा पर्याय म्हणजेच, 699 रुपयांचा फॅमिली प्लॅन. यामध्ये एक रेगुलर सिम आणि एक फ्री ॲड-ऑन सिम यांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये प्रत्येक मेंबरसाठी इफेक्टिव कॉस्ट सुमारे 350 रुपये असते. या प्लॅनमध्ये दोन्ही यूजर्ससाठी अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा आणि अनलिमिटेड व्हॉईस कॉल्ससह रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जातात.
एअरटेलच्या स्टँडर्ड फायद्यांव्यतिरिक्त सहा महिन्यांचे ॲमेझॉन प्राइम मोबाइल सब्सक्रिप्शन, एका वर्षासाठी जिओहॉटस्टार मोबाइल एक्सेस, सहा महिन्यांचे गुगल वन क्लाउड स्टोरेज (100GB), तीन महिन्यांचे एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम आणि 12 महिन्यांचे ॲडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम बंडल ऑफर केले जाणार आहे. यूजर्सना 5G स्लाइसिंगसह फास्ट लेन टेक्नॉलॉजी, ब्लू रिबन बॅग ट्रॅकिंग, फ्री हॅलो ट्यून्स, फ्रॉड लिंक ब्लॉकिंग, स्पॅम डिटेक्शन आणि ओटीपी अलर्ट्स देखील मिळणार आहे.
6500mAh बॅटरी अन् मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी… Vivo च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष; किंमत 20 हजारांहून कमी
ग्राहक दोन मोफत ॲड-ऑन सिमसह 999 रुपयांचा फॅमिली प्लॅन, तीन ॲड-ऑन सिमसह 1,199 आणि 1,399 रुपयांचे प्लॅन, आणि चार मोफत ॲड-ऑन सिमसह सर्वात महागडा 1,749 रुपयांचा फॅमिली प्लॅन यांमधूनही निवड करू शकतात. हे हायर-टियर प्लॅन्स अनलिमिटेड डेटा, व्हॉइस कॉलिंग आणि दूसऱ्या एअरटेल सर्विसेज जसे स्टँडर्ड बेनिफिट्ससह ॲपल टीव्ही+ आणि नेटफ्लिक्ससारख्या अतिरिक्त मनोरंजन सबस्क्रिप्शन्सचाही समावेश असतो.