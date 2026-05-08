Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Is Apple Sending Malware Update To Slow Down Iphones Truth Behind Rumors See More Details

iPhone Slow Update: ॲपलच्या नवीन अपडेटमध्ये Virus? नेमका का होतोय आयफोन स्लो? खरं कारण आलं समोर

सोशल मीडियावर सध्या एका बातमीने आयफोन युजर्सची झोप उडवली आहे. अनेक युजर्सनी तक्रार केली आहे की, नवीन iOS अपडेट इन्स्टॉल केल्यानंतर त्यांचा फोन कमालीचा स्लो झाला आहे.ऍपल जाणूनबुजून करत असल्याचा दावा केला जात आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 07:42 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ॲपलच्या नवीन अपडेटमध्ये Virus?
  • अपडेट्स दरम्यान फोन हळू का होतो?
  • एका माजी कर्मचाऱ्याचे आरोप
iPhone Slow Update: सोशल मीडियावर सध्या एका बातमीने आयफोन युजर्सची झोप उडवली आहे. अनेक युजर्सनी तक्रार केली आहे की, नवीन iOS अपडेट इन्स्टॉल केल्यानंतर त्यांचा फोन कमालीचा स्लो झाला आहे. काही जण तर असा दावा करत आहेत की, ऍपल जाणूनबुजून ‘मालवेअर’ किंवा ‘व्हायरस’ असलेले अपडेट पाठवून जुने फोन निकामी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याबाबत Apple च्या एका माजी कर्मचाऱ्याने देखील एक्स पोस्ट करत खळबळजनक विधान केलं आहे. पण नेमकं संपूर्ण प्रकरण काय आहे ? का नेमकी अशी परिस्थित उद्भवत आहे समजून घेऊयात.

LPG Reforms: घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या डिलीवरीसाठी OTP सिस्टीम रद्द करणार? Mumbai High Court ने दिला ‘हा’ निकाल

Apple च्या एका माजी कर्मचाऱ्याने कंपनीवर एक गंभीर आरोप केला आहे. या अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीवर असा आरोप आहे की, ती जाणीवपूर्वक iPhones मध्ये malware पेरून त्यांची गती मंदावते; आणि अशा प्रकारे वापरकर्त्यांना नवीन उपकरण खरेदी करण्यास भाग पाडते. जगातील सर्वाधिक मूल्यवान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Apple वरील या आरोपामुळे जगभरातील लाखो iPhone वापरकर्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो. या माजी कर्मचाऱ्याचा असा दावा आहे की, कंपनी ‘सॉफ्टवेअर अपडेट्स’च्या नावाखाली iPhones मध्ये मालवेअर घुसवते, ज्यामुळे कालांतराने या उपकरणांची कार्यक्षमता खालावते.

एका माजी कर्मचाऱ्याचे आरोप

ॲपलच्या एका माजी सॉफ्टवेअर अभियंत्याने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असा दावा केला आहे की, जेव्हा जेव्हा ॲपल नवीन आयफोन बाजारात आणते, तेव्हा ते जुन्या उपकरणांसाठी सॉफ्टवेअर अपडेट्स जारी करते. या अपडेट्ससोबत जुन्या फोन्सचा वेग मंदावण्यासाठी ‘मालवेअर’जोडलेले असते, असा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, आयफोन्सचा वेग मंदावल्यामुळे वापरकर्त्यांना अपग्रेड करणे भाग पडते.

यापूर्वीही असे आरोप

Apple संदर्भात यापूर्वीही अशाच प्रकारचे दावे करण्यात आले आहेत. जानेवारी २०१७ मध्ये, कंपनीने आपली नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS 10.2.1 सादर केली. या अपडेटनंतर, iPhone 6 च्या अनेक वापरकर्त्यांनी दावा केला की, त्यांना त्यांच्या फोनच्या बॅटरीमध्ये व्होल्टेजच्या चढ-उतारांशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागला. हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हे अपडेट जारी होण्याच्या अवघ्या तीन महिने आधीच कंपनीने iPhone 7 बाजारात आणला होता.
त्या वेळी, iPhone 6 च्या अनेक वापरकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, बॅटरीची पातळी सुमारे ३०% पर्यंत खाली आल्यावर त्यांचे फोन आपोआप बंद पडत होते. पण त्यानंतर कंपनीने एक नवीन अपडेट जारी करून ही समस्या सोडवली. या कालावधीत, अनेक वापरकर्त्यांनी कंपनीविरुद्ध खटले दाखल केले; त्यांनी असा आरोप केला की, कंपनीने हेतुपुरस्सर बॅटरीची कार्यक्षमता खालावली आणि throttling द्वारे उपकरणांचा वेग मंदावला. त्यानंतर, Apple ने अनेक वापरकर्त्यांच्या उपकरणांसाठी मोफत बॅटरी बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली.

एका माजी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने केलेल्या या आरोपावर ॲपलने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. पण हा मुद्दा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय बनला आहे. अनेक आयफोन वापरकर्त्यांना असे वाटते की त्यांची फसवणूक झाली आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की: कंपन्यांना असे करण्याची परवानगी आहे का?

अपडेट्स दरम्यान फोन हळू का होतो?

आजपर्यंत बाजारात आलेल्या सर्व आयफोन्समध्ये लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर केला जातो. साधारणपणे तीन वर्षांपर्यंत या बॅटरीची कार्यक्षमता उत्तम राहते म्हणजेच ती फोनला पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा करू शकते. तीन वर्षांनंतर, बॅटरीची क्षमता साधारणपणे ८०% पर्यंत कमी होते. दैनंदिन वापरात यामुळे कोणतीही अडचण येत नसली तरी, जेव्हा एखादे नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट इन्स्टॉल केले जाते, तेव्हा बॅटरीला अचानक जास्त विजेची गरज भासते.

बॅटरी पुरेशी वीज निर्माण करू शकत नाही, ज्यामुळे फोन बंद पडतो जसे आयफोन ६ च्या बाबतीत झाले होते. याच कारणामुळे, वापरकर्त्यांना अपडेट्स करत असताना आपला फोन चार्जरला जोडून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. शिवाय, ‘सिस्टम ऑन चिप’ वर पडणाऱ्या वाढीव ताणामुळे फोनच्या एकूण कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे डिव्हाइस हँग होते किंवा प्रतिसाद देणे थांबवते.

IPL Tax Rules: परदेशी खेळाडूंनाही लागू होतो Income Taxचा नियम; कोट्यवधींच्या लिलावानंतर खिशात किती उरतात पैसे?

Web Title: Is apple sending malware update to slow down iphones truth behind rumors see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 07:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

Navi Mumbai : तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM