iPhone Slow Update: ॲपलच्या नवीन अपडेटमध्ये Virus? नेमका का होतोय आयफोन स्लो? खरं कारण आलं समोर

LPG Reforms: घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या डिलीवरीसाठी OTP सिस्टीम रद्द करणार? Mumbai High Court ने दिला ‘हा’ निकाल
Apple च्या एका माजी कर्मचाऱ्याने कंपनीवर एक गंभीर आरोप केला आहे. या अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीवर असा आरोप आहे की, ती जाणीवपूर्वक iPhones मध्ये malware पेरून त्यांची गती मंदावते; आणि अशा प्रकारे वापरकर्त्यांना नवीन उपकरण खरेदी करण्यास भाग पाडते. जगातील सर्वाधिक मूल्यवान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Apple वरील या आरोपामुळे जगभरातील लाखो iPhone वापरकर्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो. या माजी कर्मचाऱ्याचा असा दावा आहे की, कंपनी ‘सॉफ्टवेअर अपडेट्स’च्या नावाखाली iPhones मध्ये मालवेअर घुसवते, ज्यामुळे कालांतराने या उपकरणांची कार्यक्षमता खालावते.
ॲपलच्या एका माजी सॉफ्टवेअर अभियंत्याने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असा दावा केला आहे की, जेव्हा जेव्हा ॲपल नवीन आयफोन बाजारात आणते, तेव्हा ते जुन्या उपकरणांसाठी सॉफ्टवेअर अपडेट्स जारी करते. या अपडेट्ससोबत जुन्या फोन्सचा वेग मंदावण्यासाठी ‘मालवेअर’जोडलेले असते, असा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, आयफोन्सचा वेग मंदावल्यामुळे वापरकर्त्यांना अपग्रेड करणे भाग पडते.
Former software engineer at Apple is whistleblowing She says whenever Apple launches a new phone, they would push an update to older iPhones with malware to slow them down. This pushes people to upgrade “I used to be a software engineer at Apple, and with every new phone that… pic.twitter.com/SSeTQGXvUp — Wall Street Apes (@WallStreetApes) May 6, 2026
Apple संदर्भात यापूर्वीही अशाच प्रकारचे दावे करण्यात आले आहेत. जानेवारी २०१७ मध्ये, कंपनीने आपली नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS 10.2.1 सादर केली. या अपडेटनंतर, iPhone 6 च्या अनेक वापरकर्त्यांनी दावा केला की, त्यांना त्यांच्या फोनच्या बॅटरीमध्ये व्होल्टेजच्या चढ-उतारांशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागला. हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हे अपडेट जारी होण्याच्या अवघ्या तीन महिने आधीच कंपनीने iPhone 7 बाजारात आणला होता.
त्या वेळी, iPhone 6 च्या अनेक वापरकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, बॅटरीची पातळी सुमारे ३०% पर्यंत खाली आल्यावर त्यांचे फोन आपोआप बंद पडत होते. पण त्यानंतर कंपनीने एक नवीन अपडेट जारी करून ही समस्या सोडवली. या कालावधीत, अनेक वापरकर्त्यांनी कंपनीविरुद्ध खटले दाखल केले; त्यांनी असा आरोप केला की, कंपनीने हेतुपुरस्सर बॅटरीची कार्यक्षमता खालावली आणि throttling द्वारे उपकरणांचा वेग मंदावला. त्यानंतर, Apple ने अनेक वापरकर्त्यांच्या उपकरणांसाठी मोफत बॅटरी बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली.
एका माजी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने केलेल्या या आरोपावर ॲपलने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. पण हा मुद्दा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय बनला आहे. अनेक आयफोन वापरकर्त्यांना असे वाटते की त्यांची फसवणूक झाली आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की: कंपन्यांना असे करण्याची परवानगी आहे का?
आजपर्यंत बाजारात आलेल्या सर्व आयफोन्समध्ये लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर केला जातो. साधारणपणे तीन वर्षांपर्यंत या बॅटरीची कार्यक्षमता उत्तम राहते म्हणजेच ती फोनला पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा करू शकते. तीन वर्षांनंतर, बॅटरीची क्षमता साधारणपणे ८०% पर्यंत कमी होते. दैनंदिन वापरात यामुळे कोणतीही अडचण येत नसली तरी, जेव्हा एखादे नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट इन्स्टॉल केले जाते, तेव्हा बॅटरीला अचानक जास्त विजेची गरज भासते.
बॅटरी पुरेशी वीज निर्माण करू शकत नाही, ज्यामुळे फोन बंद पडतो जसे आयफोन ६ च्या बाबतीत झाले होते. याच कारणामुळे, वापरकर्त्यांना अपडेट्स करत असताना आपला फोन चार्जरला जोडून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. शिवाय, ‘सिस्टम ऑन चिप’ वर पडणाऱ्या वाढीव ताणामुळे फोनच्या एकूण कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे डिव्हाइस हँग होते किंवा प्रतिसाद देणे थांबवते.
IPL Tax Rules: परदेशी खेळाडूंनाही लागू होतो Income Taxचा नियम; कोट्यवधींच्या लिलावानंतर खिशात किती उरतात पैसे?