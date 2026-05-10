Miami Boat Explosion: मियामी बीचवर पर्यटकांच्या बोटीचे उडाल्या चिंधड्या; गॅस गळतीमुळे 11 जण जखमी

Miami Boat Explosion : अमेरिकेतील मियामी बीच येथील हॉलओव्हर सँडबारवर एका बोटीत मोठा स्फोट झाला. गॅस गळतीमध्ये अकरा जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Updated On: May 10, 2026 | 11:23 AM
Miami Boat Explosion: मियामीमध्ये बोट स्फोट आणि गॅस गळतीमुळे झालेल्या मोठ्या अपघातात ११ जण जखमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भीषण स्फोट आणि ११ जखमी
  • गॅस गळतीचा संशय
  • तातडीने बचावकार्य

Miami Boat Explosion 2026 : अमेरिकेतील (America) फ्लोरिडा राज्यातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या ‘मियामी बीच’ वर नुकतीच एक काळीजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली आहे. सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी जमलेल्या पर्यटकांच्या एका बोटीमध्ये अचानक भीषण स्फोट झाला. हा अपघात मियामीमधील अत्यंत लोकप्रिय ‘हॉलओव्हर सँडबार’ (Haulover Sandbar) या भागात झाला. जेथे शेकडो लोक आपल्या बोटी घेऊन समुद्रात मजा करण्यासाठी जमतात, तिथेच हा विनाशकारी प्रसंग घडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमकी घटना काय?

स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १२:४८ च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. हॉलओव्हर सँडबार हा भाग उथळ पाण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या गर्दीसाठी ओळखला जातो. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक बोट तिथे उभी असताना अचानक त्यातून प्रचंड मोठा आवाज आला. हा आवाज इतका भीषण होता की, आसपासच्या इतर बोटींवरील लोकही हादरले. स्फोटानंतर काही क्षणांतच बोटीतून धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाला बाहेर पडू लागल्या. बोटीवर उपस्थित असलेले पर्यटक काही समजण्याच्या आतच आगीच्या विळख्यात सापडले.

बचाव पथकाची युद्धपातळीवर कारवाई

घटनेची माहिती मिळताच फ्लोरिडा मत्स्य आणि वन्यजीव संवर्धन (FWC) पथके, मियामी-डेड फायर रेस्क्यू आणि अमेरिकन तटरक्षक दल (US Coast Guard) तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मदत कार्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि बचाव बोटींचा वापर करण्यात आला. या भीषण स्फोटात एकूण ११ जण जखमी झाले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेने जवळच्या ‘ट्रॉमा सेंटर’मध्ये दाखल करण्यात आले असून, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर उपचार करत आहे.

गॅस गळतीमुळे झाला घात?

जरी तपास यंत्रणा अधिकृतपणे यावर काहीही बोलायला तयार नसली, तरी प्राथमिक तपासात गॅस गळती (Gas Leak) हेच या स्फोटाचे मुख्य कारण असल्याचे समोर येत आहे. बोटीच्या इंधन टाकीत बिघाड झाल्याने किंवा स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसची गळती झाल्यामुळे ही ठिणगी पडली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. हॉलओव्हर सँडबार हे ठिकाण अत्यंत अरुंद आणि गर्दीचे असल्याने, अशा अपघातामुळे मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती, मात्र बचाव पथकांच्या वेगामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली.

पर्यटकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

मियामी बीचवर दरवर्षी लाखो पर्यटक येतात. मात्र, अशा प्रकारच्या घटनांमुळे पर्यटकांच्या आणि विशेषतः भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या बोटींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाने आता बोटींच्या फिटनेस तपासणीबद्दल कडक नियम करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. सध्या पोलिसांनी हा संपूर्ण परिसर सील केला असून, फॉरेन्सिक टीम बोटीच्या अवशेषांची तपासणी करत आहे.

Published On: May 10, 2026 | 11:23 AM

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

May 13, 2026 | 08:32 AM

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

May 13, 2026 | 08:32 AM
पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

May 13, 2026 | 08:30 AM

पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

May 13, 2026 | 08:30 AM
अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

May 13, 2026 | 08:30 AM

अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

May 13, 2026 | 08:30 AM
Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

May 13, 2026 | 08:26 AM

Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

May 13, 2026 | 08:26 AM
Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स

May 13, 2026 | 08:15 AM

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स

May 13, 2026 | 08:15 AM
Numberlogy: अपरा एकादशीच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा

May 13, 2026 | 08:10 AM

Numberlogy: अपरा एकादशीच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना होईल फायदा

May 13, 2026 | 08:10 AM
IPL 2026 Points Table: गुजरातच्या विजयानंतर गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ! दोन संघांना फटका तर 'हा' संघ पहिल्या स्थानी 'विराजमान'

May 13, 2026 | 08:09 AM

IPL 2026 Points Table: गुजरातच्या विजयानंतर गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ! दोन संघांना फटका तर ‘हा’ संघ पहिल्या स्थानी ‘विराजमान’

May 13, 2026 | 08:09 AM

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM