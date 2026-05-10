Miami Boat Explosion: मियामी बीचवर पर्यटकांच्या बोटीचे उडाल्या चिंधड्या; गॅस गळतीमुळे 11 जण जखमी

Miami Boat Explosion 2026 : अमेरिकेतील (America) फ्लोरिडा राज्यातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या ‘मियामी बीच’ वर नुकतीच एक काळीजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली आहे. सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी जमलेल्या पर्यटकांच्या एका बोटीमध्ये अचानक भीषण स्फोट झाला. हा अपघात मियामीमधील अत्यंत लोकप्रिय ‘हॉलओव्हर सँडबार’ (Haulover Sandbar) या भागात झाला. जेथे शेकडो लोक आपल्या बोटी घेऊन समुद्रात मजा करण्यासाठी जमतात, तिथेच हा विनाशकारी प्रसंग घडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १२:४८ च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. हॉलओव्हर सँडबार हा भाग उथळ पाण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या गर्दीसाठी ओळखला जातो. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक बोट तिथे उभी असताना अचानक त्यातून प्रचंड मोठा आवाज आला. हा आवाज इतका भीषण होता की, आसपासच्या इतर बोटींवरील लोकही हादरले. स्फोटानंतर काही क्षणांतच बोटीतून धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाला बाहेर पडू लागल्या. बोटीवर उपस्थित असलेले पर्यटक काही समजण्याच्या आतच आगीच्या विळख्यात सापडले.
घटनेची माहिती मिळताच फ्लोरिडा मत्स्य आणि वन्यजीव संवर्धन (FWC) पथके, मियामी-डेड फायर रेस्क्यू आणि अमेरिकन तटरक्षक दल (US Coast Guard) तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मदत कार्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि बचाव बोटींचा वापर करण्यात आला. या भीषण स्फोटात एकूण ११ जण जखमी झाले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेने जवळच्या ‘ट्रॉमा सेंटर’मध्ये दाखल करण्यात आले असून, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर उपचार करत आहे.
🇺🇸 A boat explosion near Miami’s Haulover Sandbar sent 15 people to the hospital on a packed Saturday afternoon. 25 emergency units on scene. Level 2 Mass Casualty event declared. Haulover is one of the most crowded party spots on the water in South Florida. Conditions still… pic.twitter.com/RexnhHShna — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 9, 2026
credit – social media and Twitter
जरी तपास यंत्रणा अधिकृतपणे यावर काहीही बोलायला तयार नसली, तरी प्राथमिक तपासात गॅस गळती (Gas Leak) हेच या स्फोटाचे मुख्य कारण असल्याचे समोर येत आहे. बोटीच्या इंधन टाकीत बिघाड झाल्याने किंवा स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसची गळती झाल्यामुळे ही ठिणगी पडली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. हॉलओव्हर सँडबार हे ठिकाण अत्यंत अरुंद आणि गर्दीचे असल्याने, अशा अपघातामुळे मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती, मात्र बचाव पथकांच्या वेगामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली.
मियामी बीचवर दरवर्षी लाखो पर्यटक येतात. मात्र, अशा प्रकारच्या घटनांमुळे पर्यटकांच्या आणि विशेषतः भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या बोटींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाने आता बोटींच्या फिटनेस तपासणीबद्दल कडक नियम करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. सध्या पोलिसांनी हा संपूर्ण परिसर सील केला असून, फॉरेन्सिक टीम बोटीच्या अवशेषांची तपासणी करत आहे.