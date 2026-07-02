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Online Sale : खरेदी करण्याची मोठी संधी! स्मार्टफोन, लॅपटॉप ते स्मार्ट होम डिव्हाइस; 4 जुलैच्या मेगा सेलमध्ये मिळणार जबरदस्त ऑफर्स

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:00 PM IST
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सारांश

Amazon Prime Day 2026: 4 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या वर्षातील मोठ्या ऑनलाइन सेलमध्ये फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप, स्मार्टवॉच आणि स्मार्ट होम उपकरणांवर आकर्षक ऑफर्स मिळणार आहेत. निवडक उत्पादनांवर तब्बल 48 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळण्याची संधी असून, ग्राहकांना बँक ऑफर्स, एक्स्चेंज बोनस आणि ईएमआय सुविधांचाही लाभ घेता येणार.

खरेदी करण्याची मोठी संधी! स्मार्टफोन, लॅपटॉप ते स्मार्ट होम डिव्हाइस; 4 जुलैच्या मेगा सेलमध्ये मिळणार जबरदस्त ऑफर्स

खरेदी करण्याची मोठी संधी! स्मार्टफोन, लॅपटॉप ते स्मार्ट होम डिव्हाइस; 4 जुलैच्या मेगा सेलमध्ये मिळणार जबरदस्त ऑफर्स

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विस्तार

Amazon Prime Day 2026: ऑनलाइन शॉपिंगची आवड असलेल्या ग्राहकांसाठी वर्षातील सर्वात मोठ्या सेलची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे. Amazon Prime Day 2026 सेल 4 जुलैपासून सुरू होत असून 6 जुलैपर्यंत तब्बल 72 तास चालणार आहे. यंदाचा Prime Day अधिक खास आहे, कारण Amazon आपल्या Prime Day सेलचा 10 वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. या सेलमध्ये लाखो उत्पादनांवर मोठ्या सवलतींसह बँक ऑफर्स, एक्स्चेंज बोनस, नो-कॉस्ट EMI आणि विशेष प्राइम ऑफर्सचा लाभ ग्राहकांना मिळणार आहे.

जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही, टॅबलेट, स्मार्ट स्पीकर किंवा घरगुती उपकरण खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही वर्षातील सर्वोत्तम संधी ठरू शकते. मात्र, केवळ सवलत पाहून खरेदी न करता उत्पादनाची गुणवत्ता, परफॉर्मन्स, सॉफ्टवेअर अपडेट्स, वॉरंटी आणि सर्व्हिस नेटवर्क यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

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1. Nothing Phone (3) – प्रीमियम स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय

Nothing Phone (3) हा या सेलमधील सर्वात आकर्षक डील्सपैकी एक आहे. या फोनची मूळ किंमत ₹84,999 असताना Prime Day सेलमध्ये तो ₹43,999 मध्ये उपलब्ध होणार असून जवळपास 48 टक्के सवलत मिळणार आहे. या फोनमध्ये Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कॅमेरा, 1.5K AMOLED 120Hz डिस्प्ले आणि कंपनीचा प्रसिद्ध Glyph Interface देण्यात आला आहे. फ्लॅगशिप परफॉर्मन्स आणि वेगळ्या डिझाइनचा स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

2. iQOO Z10 Lite 5G – कमी बजेटमध्ये दमदार फोन

कमी बजेटमध्ये चांगली बॅटरी आणि 5G फोन शोधत असाल, तर iQOO Z10 Lite 5G हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. ₹27,999 किंमतीचा हा फोन सेलमध्ये ₹14,999 मध्ये उपलब्ध होणार असून जवळपास 46 टक्के सवलत मिळणार आहे. यामध्ये 6000mAh बॅटरी, 50MP Sony AI कॅमेरा आणि 5G सपोर्ट मिळतो. विद्यार्थी आणि बजेट युजर्ससाठी हा योग्य पर्याय आहे.

3. OnePlus 13 – फ्लॅगशिप स्मार्टफोनची उत्तम ऑफर

OnePlus 13 हा कंपनीचा प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन असून Prime Day सेलमध्ये ₹72,999 ऐवजी ₹57,998 मध्ये उपलब्ध होणार आहे. या फोनमध्ये Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, Hasselblad कॅमेरा सिस्टीम, उत्कृष्ट AMOLED डिस्प्ले आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट मिळतो. गेमिंग, फोटोग्राफी आणि उच्च परफॉर्मन्स हवा असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

4. Amazon Echo Dot (5th Gen) – स्मार्ट होमची सुरुवात करण्यासाठी योग्य

घर स्मार्ट बनवण्याचा विचार करत असाल, तर Echo Dot (5th Generation) हा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. ₹5,499 किंमतीचा हा स्मार्ट स्पीकर Prime Day मध्ये ₹3,999 मध्ये मिळणार आहे. यामध्ये Alexa Voice Assistant, Motion Detection, Temperature Sensor आणि सुधारित ऑडिओ क्वालिटी देण्यात आली आहे.

5. Bosch GSB 600 Impact Drill Kit – घरगुती कामांसाठी उपयुक्त

DIY किंवा घरातील दुरुस्तीची कामे स्वतः करणाऱ्यांसाठी Bosch GSB 600 Impact Drill Kit आकर्षक ऑफरमध्ये उपलब्ध आहे ₹9,350 किंमतीचे हे ड्रिल किट ₹5,099 मध्ये मिळणार असून जवळपास 45 टक्के सवलत आहे. यामध्ये 600W मोटर, 100 अॅक्सेसरीज आणि 1 वर्षाची वॉरंटी मिळते.

6. Samsung Galaxy Tab S10 Lite – अभ्यास आणि ऑफिससाठी योग्य टॅबलेट

Samsung Galaxy Tab S10 Lite हा विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी चांगला पर्याय आहे. 10.9 इंचाचा डिस्प्ले, S Pen, AI फीचर्स आणि 90Hz रिफ्रेश रेट यामुळे अभ्यास, नोट्स आणि मनोरंजनासाठी हा टॅबलेट उपयुक्त ठरतो. या टॅबलेटची किंमत ₹41,999 वरून ₹39,499 इतकी करण्यात आली आहे.

खरेदी करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा

Prime Day सेलमध्ये आकर्षक ऑफर्स दिसत असल्या तरी, केवळ मोठी सवलत पाहून खरेदी करू नका. उत्पादनाचा प्रोसेसर, डिस्प्ले, कॅमेरा, बॅटरी, AI फीचर्स, सॉफ्टवेअर अपडेट्स, वॉरंटी आणि सर्व्हिस नेटवर्क यांचा नीट विचार करा. तुमच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार योग्य उत्पादन निवडल्यासच सेलचा खरा फायदा मिळू शकतो.

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यंदाच्या Amazon Prime Day 2026 सेलमध्ये फ्लॅगशिप स्मार्टफोनपासून स्मार्ट होम उपकरणांपर्यंत विविध श्रेणीतील आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध असल्याने, योग्य नियोजन करून खरेदी केल्यास मोठी बचत करण्याची ही उत्तम संधी ठरू शकते.

Web Title: Big sale from 4 july best deals on flagship phones and smart home devices

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Published On: Jul 02, 2026 | 06:00 PM

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