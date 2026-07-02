श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार भारतीय क्रिकेट टीम, 2 मॅच Test Series मध्ये भिडणार; कधी आणि कुठे होणार सामने

श्रीलंका क्रिकेटने आज एक अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करून या हाय-प्रोफाईल कसोटी मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे. आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या सध्याच्या चक्रांतर्गत भारताचा हा श्रीलंकेचा पहिला कसोटी दौरा असेल, ज्यामुळे अंतिम फेरी गाठण्याच्या शर्यतीत दोन्ही संघांसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
श्रीलंकेने जाहीर केले वेळापत्रक
श्रीलंका क्रिकेटने (SLC) जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, दोन सामन्यांची कसोटी मालिका ऐतिहासिक गॉल मैदानावर सुरू होईल. मालिकेतील पहिला कसोटी सामना १५ ते १९ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान गेल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. गॉलची खेळपट्टी नेहमीच फिरकी गोलंदाजांसाठी अनुकूल राहिली आहे, त्यामुळे भारतीय आणि श्रीलंकन फिरकी गोलंदाजांमध्ये एक चुरशीची लढत पाहायला मिळू शकते. यानंतर, मालिकेतील दुसरा आणि अंतिम कसोटी सामना २३ ते २७ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान कोलंबो येथील प्रसिद्ध सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळला जाईल. या मैदानाचा स्वतःचा एक गौरवशाली कसोटी इतिहास आहे, जिथे अनेक संस्मरणीय सामने खेळले गेले आहेत. श्रीलंका क्रिकेटने स्पष्ट केले आहे की दोन्ही कसोटी सामने स्थानिक वेळेनुसार सकाळी १०:०० वाजता सुरू होतील.
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|सामना
|तारीख
|ठिकाण
|वेळ (भारतीय)
|पहिला कसोटी सामना
|15–19 ऑगस्ट, 2026
|गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गाले
|सकाळी 10:00 वाजता
|दुसरा कसोटी सामना
|23–27 ऑगस्ट, 2026
|सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो
|सकाळी 10:00 वाजता
WTC गुणतालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मालिका
ही कसोटी मालिका केवळ द्विपक्षीय मालिका नसून, आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (२०२५-२०२७) चा एक भाग आहे. लॉर्ड्स येथील डब्ल्यूटीसी अंतिम सामन्यात आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणाची नितांत गरज आहे. श्रीलंकेच्या फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर खेळणे भारतीय संघासाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे.
तथापि, भारतीय संघात उत्कृष्ट फिरकी गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाजी चांगल्या प्रकारे खेळणारे फलंदाज आहेत, परंतु श्रीलंकेच्या संघाला त्यांच्या घरच्या मैदानावर हरवणे कधीच सोपे नसते. मुथैया मुरलीधरन आणि रंगना हेरथ यांच्यासारख्या दिग्गज खेळाडूंच्या काळापासून, गौल आणि कोलंबोच्या खेळपट्ट्यांवर पाहुण्या संघांची कसून परीक्षा घेतली गेली आहे.
जुन्या आठवणी आणि प्रतिस्पर्धा
भारत आणि श्रीलंका यांचा क्रिकेटमध्ये एक मोठा आणि समृद्ध इतिहास आहे. जेव्हा जेव्हा हे दोन संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये आमनेसामने येतात, तेव्हा चाहत्यांना सर्वोत्तम क्रिकेट पाहायला मिळते. भारतीय संघ आपल्या खेळपट्ट्यांवर वर्चस्व गाजवत असला तरी, श्रीलंकेत विजय मिळवणे हे भारतीय संघासाठी नेहमीच अभिमानाची बाब राहिली आहे. सध्याच्या जागतिक क्रिकेट स्पर्धेच्या (WTC) चक्रात आपले स्थान आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, भारतीय संघ या उपखंडाच्या दौऱ्यावर निर्भेळ विजय मिळवण्याच्या इराद्याने निघेल.
ऑगस्ट महिन्यात होणारी ही मालिका अत्यंत रोमांचक असेल अशी क्रिकेट चाहत्यांना अपेक्षा आहे, जिथे कोरड्या आणि फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर फलंदाजांचा संयम आणि गोलंदाजी कौशल्याची खरी कसोटी लागेल. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने मालिकेच्या यशस्वी आयोजनासाठी तयारी सुरू केली असून, तिकीट विक्री आणि इतर तपशीलही लवकरच जाहीर केले जातील. ही कसोटी मालिका केवळ एक द्विपक्षीय मालिका नसून, आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा एक भाग आहे. लॉर्ड्स येथे होणाऱ्या डब्ल्यूटीसी अंतिम सामन्यात आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणाची नितांत गरज आहे.
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भारतासाठी आव्हान
श्रीलंकेच्या फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर खेळणे भारतीय संघासाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. तथापि, भारतीय संघात उत्कृष्ट फिरकी गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाजी चांगल्या प्रकारे खेळणारे फलंदाज आहेत, परंतु श्रीलंकेच्या संघाला त्यांच्या घरच्या मैदानावर हरवणे कधीच सोपे नसते. मुथैया मुरलीधरन आणि रंगना हेरथ यांसारख्या दिग्गजांच्या काळापासून, गौल आणि कोलंबियन संघ डाव्या बाजूने बचावात्मक खेळणारे राहिले आहेत.