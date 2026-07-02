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PoK Protests: काश्मिरींच्या हातात बंदुका पाकिस्तानी सैन्यानेच दिल्या’; PoK मधील मोठ्या नेत्याचा खळबळजनक कबुलीजबाब, पाहा VIDEO

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:02 PM IST
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सारांश

PoK Protests : जम्मू आणि काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांबद्दल एक मोठा खुलासा झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका वरिष्ठ नेत्याने उघड केले आहे की, पाकिस्तानी सैन्याने त्यांच्या लोकांच्या हातात बंदुका दिल्या.

pok protests pakistan army gave guns to kashmiris sardar aman khan confession shaukat nawaz mir arrest

PoK Protests: 'पाकिस्तानी सैन्याने काश्मिरींच्या हातात बंदुका दिल्या', पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका नेत्याचा मोठा कबुलीजबाब ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बंडाचा भडका
  • पाकिस्तानी लष्कराचा पर्दाफाश
  • अटकेनंतर आंदोलन अधिक तीव्र

PoK protests leader Sardar Aman Khan speech : जम्मू-काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवायांबद्दल आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेहमी स्वतःला निष्पाप दाखवणाऱ्या पाकिस्तानचा बुरखा आता त्यांच्याच ताब्यातील नेत्यांनी फाडला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका अत्यंत वरिष्ठ आणि खंबीर नेत्याने जाहीरपणे कबूल केले आहे की, काश्मिरी तरुणांच्या हातामध्ये बंदुका आणि शस्त्रे देण्याचे पाप हे इतर कोणी नाही, तर स्वतः पाकिस्तानी सैन्याने (Pakistani Army) केले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या सैन्याने कालपर्यंत इथल्या लोकांना भारताविरुद्ध भडकवण्यासाठी शस्त्रे दिली, तेच पाकिस्तानी सैन्य आज आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या स्थानिक काश्मिरी जनतेला ‘दहशतवादी’ ठरवून त्यांच्यावर अमानुष दडपशाही करत आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई, बेरोजगारी आणि मूलभूत हक्कांसाठी तीव्र जनआंदोलन सुरू आहे. या बंडाच्या २४ व्या दिवशी संपूर्ण परिस्थितीला एक नवीन आणि अत्यंत स्फोटक वळण मिळाले. रावळकोट येथील ऐतिहासिक ईदगाह मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या एका महासभेत तब्बल ८०,००० हून अधिक स्थानिक नागरिकांची अथांग गर्दी जमली होती. या विराट जनसमुदायाला संबोधित करताना ‘जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी’चे (JAAC) वरिष्ठ नेते सरदार अमन खान यांनी थेट पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारला जाहीर आव्हान दिले. त्यांनी अत्यंत आक्रमक भाषेत सांगितले की, काश्मीरच्या भूमीवर दहशतवादाचे बीज रोवणारे आणि इथल्या शांततेला गालबोट लावणारे दुसरे कोणी नसून पाकिस्तानी लष्करच आहे.

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जैश-ए-मोहम्मद आणि पाकिस्तानी प्रशासनाचे साटेलोटे उघड

आपल्या भाषणात सरदार अमन खान यांनी केवळ लष्करावर आरोप केले नाहीत, तर पाकिस्तानी सरकार आणि कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांमधील अपवित्र युतीचा (Terror-State Nexus) कच्चा चिठ्ठाच जगासमोर मांडला. त्यांनी एक अत्यंत खळबळजनक पुरावा देताना सांगितले की, गेल्या वर्षी ५ फेब्रुवारी रोजी रावळकोटच्या डेप्युटी कमिशनरने (DC) स्वतः संयुक्त राष्ट्राने प्रतिबंधित केलेल्या ‘जैश-ए-मोहम्मद’ (Jaish-e-Mohammed) या दहशतवादी संघटनेच्या एका जाहीर कार्यक्रमाला अधिकृत मंजुरी दिली होती. एवढेच नव्हे, तर या दहशतवाद्यांच्या सभेला पाकिस्तानी पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा पुरवली होती.

credit – social media and Twitter

या शासकीय संरक्षणात जैश-ए-मोहम्मदचे सशस्त्र दहशतवादी हातात अत्याधुनिक एके-४७ (AK-47) रायफल्स आणि उघड्या तलवारी घेऊन रावळकोट शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरून खुलेआम संचलन करत होते. “ज्या देशात अधिकृतपणे दहशतवाद्यांचे संचलन घडवून आणले जाते आणि त्यांना सरकारी सुरक्षा दिली जाते, त्या देशाच्या लष्कराला आज आपल्या हक्काची भाकर मागणाऱ्या सामान्य काश्मिरी जनतेला दहशतवादी म्हणण्याचा अधिकार काय?” असा जळजळीत सवाल अमन खान यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या विधानानंतर संपूर्ण मैदानात पाकिस्तान विरोधी घोषणांनी आसमंत दणाणून सोडला होता.

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मुख्य नेते शौकत नवाज मीर यांना अटक; परिस्थिती स्फोटक

पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. गव्हाचे पीठ, वीज बिल कपात आणि स्थानिक संसाधनांवर हक्क यासारख्या रास्त मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने धरणे आंदोलन करणाऱ्या जनतेवर पाकिस्तानी लष्करी दलांनी (Rangers) बेछूट गोळीबार केला आहे, ज्यामध्ये अनेक निष्पाप आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पाकिस्तानी सरकारने आंदोलक संघटना ‘जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी’वर (JAAC) अधिकृतपणे बंदी घातली आहे.

या दडपशाहीचा भाग म्हणून, गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत आंदोलनाचे मुख्य सूत्रधार आणि जननेते शौकत नवाज मीर यांना ते आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच गुप्त ठिकाणी अटक केली. जेएएसीच्या मते, मीर जर आंदोलनस्थळी पोहोचले असते, तर जनसामान्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला असता, म्हणूनच भीतीपोटी लष्कराने त्यांना डांबून ठेवले आहे. मात्र, समितीने स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन आता कोणत्याही एका नेत्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हा संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेचा आक्रोश आहे. त्यामुळे नेत्यांना अटक करून किंवा संघटनांवर बंदी घालून हे बंड दडपशाहीच्या जोरावर थांबवणे आता पाकिस्तानला कधीही शक्य होणार नाही, उलट ही आग आता अधिक तीव्र होणार आहे.

Web Title: Pok protests pakistan army gave guns to kashmiris sardar aman khan confession shaukat nawaz mir arrest

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Published On: Jul 02, 2026 | 05:45 PM

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