BSNL Recharge Plan: महागड्या प्लॅन्सना रामराम! महिनाभराची व्हॅलिडिटी मिळणार केवळ इतक्या किंमतीत, फायदेही जबरदस्त

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सरकारी टेलिकॉम कंपनीने त्यांच्या नव्या प्लॅनची घोषणा केली आहे. नवीन प्लॅन लाँच करण्यासोबतच कंपनी त्यांची नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर देखील भर देत आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:26 AM
  • BSNL चा ₹225 रिचार्ज प्लॅन रोज 2.5GB हाय-स्पीड डेटा ऑफर करतो.
  • या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि दररोज 100 SMS ची सुविधा मिळते.
  • प्लॅनची वैधता 30 दिवसांची असून कमी किंमतीत जास्त फायदे मिळतात.
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल त्यांच्या ग्राहकांसाठी सतत नवीन प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन्स आणि डेटा प्लॅन्स घेऊन येत असते. खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत या रिचार्ज प्लॅन्सची किंमत कमी असते आणि यामध्ये जास्त फायदे देखील ऑफर केले जातात. याशिवाय नवीन यूजर्सना आकर्षित करण्यासाठी कंपनी सतत आकर्षक ऑफर्स देखील घेऊन येत असते. गेल्या काही महिन्यांपासून या ऑफर्सचा आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्सचा कंपनीला मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. कारण कंपनीच्या यूजर्स संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कंपनी त्यांच्या नव्या आणि जुन्या अशा सर्वच यूजर्ससाठी पुन्हा एकदा एक नवीन रिचार्ज प्लॅन घेऊन आली आहे.

बीएसएनएलने त्यांच्या ग्राहकांसाठी एक नवीन आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची गरज असते, अशा यूजर्सना लक्षात ठेऊन हा प्लॅन डिझाईन करण्यात आला आहे. यासोबतच कंपनी त्यांच्या या नव्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा देखील देणार आहे. यामुळे यूजर्सना कमी खर्चात जास्त डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगचा लाभ मिळणार असल्याने हा नवा रिचार्ज प्लॅन फायदेशीर मानला जात आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नव्या रिचार्ज प्लॅनची किंंमत

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत केवळ 225 रुपये आहे. याबाबत कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. कंपनी त्यांच्या नव्या प्लॅनमध्ये कमी किंमतीत आकर्षक बेनिफिट्स ऑफर करत आहे.

225 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

बीएसएनएलने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर 225 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनची माहिती दिली आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 2.5GB हाय-स्पीड डेटा ऑफर केला जाणार आहे. हा प्लॅन अशा लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, ज्यांना जास्त डेटाची आवश्यकता असते. म्हणजेच, जर तुम्ही भरपूर व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस किंवा सोशल मीडिया ब्राउझिंग करत असाल, तर हा बीएसएनएल प्लॅन तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे.

कॉलिंग आणि एसएमएस

डेटा व्यतिरिक्त हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना रोज 100 एसएमएसची सुविधा मिळणार आहे. ज्यामुळे यूजर्स अगदी सहज मेसेजिंगचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. तसेच प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील समाविष्ट आहे. याचा अर्थ असा की यूजर्स कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय देशभरात त्यांना पाहिजे तितके कॉल करू शकतात.

मिळणार इतकी व्हॅलिडीटी

प्लॅनची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची म्हणजेच संपूर्ण महिन्याची आहे. साधारणपणे, या किंमत श्रेणीत उपलब्ध असलेल्या अनेक प्लॅन्समध्ये कमी डेटा किंवा खूप कमी फीचर्स मिळतात, पण बीएसएनएल खूप चांगले फायदे देत आहे, ज्यामुळे हा प्लॅन पैशाचा पुरेपूर मोबदला देणारा वाटतो.

Published On: Apr 27, 2026 | 11:26 AM

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM