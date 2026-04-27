Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Brics Summit 2026 India Presidency Challenges Iran Pakistan Conflict Analysis

World Order: SAARCप्रमाणे BRICSही संपेल? इराणचा हट्ट अन् पाकिस्तानची घुसखोरी; PM मोदींसमोर ‘हे’ सर्वात मोठे राजनैतिक संकट

BRICS Summit 2026: सार्क आणि क्वाडनंतर, ब्रिक्सचे भवितव्यही धोक्यात आले आहे का? इराण विवाद आणि पाकिस्तानच्या प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, २०२६ ची शिखर परिषदेसाठी भारतासमोर एक मोठे आव्हान आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:07 AM
brics summit 2026 india presidency challenges iran pakistan conflict analysis

सार्कप्रमाणे ब्रिक्सही संपेल? इराणचा आडमुठेपणा आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताचा तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान मोदी काय करतील? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ब्रिक्सवर विघटनाचे सावट
  • सार्कसारखी अवस्था होणार?
  • भारताचा मुत्सद्देगिरीचा कस

BRICS Summit 2026 India : आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दक्षिण आशियाई देशांची संघटना ‘सार्क’ (SAARC) आधीच पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे इतिहासजमा झाली आहे. त्यानंतर ‘क्वाड’ची गती मंदावली आणि आता सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) २०२६ शिखर परिषदेवरही काळे ढग जमा झाले आहेत. भारताकडे यावर्षीचे अध्यक्षपद असूनही, सदस्य देशांमधील अंतर्गत कलह ही भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.

इराणचा ‘अँटी-वेस्ट’ अजेंडा अन् भारताची अडचण

इराण सध्या अमेरिकेच्या निर्बंधांनी आणि युद्धाच्या आगीत होरपळत आहे. अशा परिस्थितीत, इराणला ब्रिक्स या मंचाचा वापर पाश्चात्य देशांविरुद्ध एक हत्यार म्हणून करायचा आहे. इराणचा असा आग्रह आहे की, ब्रिक्सने अमेरिकेच्या धोरणांचा जाहीर निषेध करावा. मात्र, भारताचे अमेरिकेसोबतचे वाढते व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध पाहता, भारताला ब्रिक्सकडे ‘पाश्चात्य-विरोधी’ गट म्हणून पाहिले जाणे मान्य नाही. रशिया आणि चीन इराणच्या बाजूने झुकलेले असताना, भारताला हा राजनैतिक समतोल साधणे अत्यंत कठीण जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WHCD Shooting : ‘मी रेपिस्ट नाही’ लाइव्ह टीव्हीवर भडकले डोनाल्ड ट्रम्प; हल्लेखोराच्या पत्रातील घाणेरड्या आरोपांना दिलं उत्तर

पाकिस्तानची एन्ट्री: सार्कच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती?

ब्रिक्समधील सर्वात मोठा तणाव पाकिस्तानच्या प्रवेशावरून निर्माण झाला आहे. चीन आपल्या जुन्या सवयीनुसार पाकिस्तानला या शक्तिशाली गटात सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताचा याला तीव्र विरोध आहे, कारण सार्कमध्ये पाकिस्तानने ज्या प्रकारे अडथळ्याचे धोरण स्वीकारले होते, तशीच पुनरावृत्ती ब्रिक्समध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे. जर पाकिस्तान ब्रिक्समध्ये आला, तर भारतासाठी ही संघटना केवळ वादाचा अड्डा बनून राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

credit – social media and Twitter

क्वाडपासून ब्रिक्सपर्यंत: भारताची बदलती भूमिका

केवळ ब्रिक्सच नाही, तर २०२५ मध्ये होणारी ‘क्वाड’ शिखर परिषदही भारताच्या अध्यक्षतेखाली होऊ शकली नाही. व्यापार शुल्क आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे भारताचा क्वाडमधील उत्साह कमी झाला आहे. भारताला असे वाटते की, या संघटनांचा वापर केवळ अमेरिकेच्या फायद्यासाठी न होता भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी झाला पाहिजे. आता सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी कोणता पवित्रा घेतात, यावर केवळ भारताचेच नाही तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran War : आखाती देशांत शांततेचे वारे! इराणचा पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला ‘गुप्त’ प्रस्ताव; वाचा अटी आणि शर्तींचा पेच काय?

पुढचे पाऊल काय?

भारतासमोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे रशिया-चीनच्या दबावाला तोंड देणे आणि दुसरीकडे अमेरिकेसोबतचे संबंध टिकवून ठेवणे. जर सदस्य देश इराण आणि पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर एकमतावर पोहोचले नाहीत, तर सप्टेंबरमधील शिखर परिषद केवळ नावापुरती उरेल. भारताची मुत्सद्देगिरी या मंचाला विघटनापासून वाचवू शकेल का, हाच २०२६ मधील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: २०२६ ब्रिक्स शिखर परिषद कोठे आणि कधी होणार आहे?

    Ans: २०२६ ब्रिक्स शिखर परिषद भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणार असून, सप्टेंबर महिन्यात महत्त्वाची बैठक नियोजित आहे.

  • Que: भारत पाकिस्तानच्या ब्रिक्स प्रवेशाला विरोध का करत आहे?

    Ans: पाकिस्तानच्या अडथळा आणणाऱ्या धोरणांमुळे सार्क संघटना अपयशी ठरली, तशीच परिस्थिती ब्रिक्समध्ये निर्माण होऊ नये म्हणून भारत विरोध करत आहे.

  • Que: इराणचा ब्रिक्समध्ये कोणता मुख्य मुद्दा आहे?

    Ans: इराणला ब्रिक्स मंचाचा वापर करून अमेरिकन निर्बंधांचा आणि पाश्चात्य धोरणांचा निषेध करायचा आहे.

Web Title: Brics summit 2026 india presidency challenges iran pakistan conflict analysis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
1

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार
2

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर
3

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?
4

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apara Ekadashi 2026: काय आहे अपरा एकादशीचे महत्त्व, या दिवशी काय करावे जाणून घ्या

Apara Ekadashi 2026: काय आहे अपरा एकादशीचे महत्त्व, या दिवशी काय करावे जाणून घ्या

May 13, 2026 | 09:30 AM
काळजी नको ! देशात दोन महिन्यांचा पुरेसा इंधनसाठा; केंद्र सरकारने दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

काळजी नको ! देशात दोन महिन्यांचा पुरेसा इंधनसाठा; केंद्र सरकारने दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

May 13, 2026 | 09:28 AM
Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

May 13, 2026 | 09:25 AM
Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

May 13, 2026 | 09:03 AM
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

May 13, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

May 13, 2026 | 08:46 AM
स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

May 13, 2026 | 08:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM