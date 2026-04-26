Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Oppo Enco Clip 2 Earbuds Launched In Open Ear Design It Is The Perfect Combo Of Style And Sound Tech News Marathi

स्टाईल आणि साउंडचा परफेक्ट कॉम्बो! Oppo च्या नव्या इअरबड्सने यूजर्सना केलं थक्क, ओपन-ईयर डिझाईन अन् पावरफुल बॅटरीने सुसज्ज

Oppo Enco Clip 2 Launched: अलीकडेच ओप्पोने दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच केले होते. या स्मार्टफोनसोबतच कंपनीने एक लेटेस्ट आणि दमदार इअबरड्स देखील लाँच केले आहेत. याची साउंड क्वालिटी तुमचं मन जिंकेल.

Updated On: Apr 26, 2026 | 12:47 PM
स्टाईल आणि साउंडचा परफेक्ट कॉम्बो! Oppo च्या नव्या इअरबड्सने यूजर्सना केलं थक्क, ओपन-ईयर डिझाईन अन् पावरफुल बॅटरीने सुसज्ज

स्टाईल आणि साउंडचा परफेक्ट कॉम्बो! Oppo च्या नव्या इअरबड्सने यूजर्सना केलं थक्क, ओपन-ईयर डिझाईन अन् पावरफुल बॅटरीने सुसज्ज

Follow Us:
Follow Us:
  • ओप्पो एन्को क्लिप 2 मध्ये ओपन-ईयर क्लिप डिझाईन आणि ड्युअल ड्रायव्हर्समुळे आरामदायी आणि संतुलित साउंड अनुभव मिळतो.
  • ब्लूटूथ 6.1, ड्युअल-डिव्हाइस पेयरिंग आणि AI कॉल नॉइज रिडक्शनमुळे कनेक्टिव्हिटी व कॉल क्वालिटी अधिक चांगली होते.
  • एकदा चार्ज केल्यावर 9.5 तास आणि केससह 40 तासांपर्यंत बॅटरी बॅकअप मिळतो, ज्यामुळे लाँग यूज शक्य होते.
टेक कंपनी Oppo ने अलीकडेच आयोजित करण्यात आलेल्या एका ईव्हेटंमध्ये Oppo Enco Clip 2 इअबरड्स लाँच केले आहेत. चीन आणि जगातील काही निवडक मार्केटमध्ये कंपनीने Oppo Find X9 Ultra आणि Find X9s Pro सह नवे इअरबड्स देखील लाँच केले आहेत. नव्या इअरबड्सची डिझाईन अतिशय आकर्षक असून हे डिव्हाईस रोजच्या वापरासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. या नव्या इअरबड्समध्ये ओपन-ईयर क्लिप डिझाईन, डुअल डायनामिक ड्राइवर्स आणि ब्लूटूथ 6.1 कनेक्टिविटी सारखे काही फीचर्स समाविष्ट आहेत. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या ओप्पो एन्को क्लिप 2 इअरबड्सची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स सविस्तर जाणून घेऊया.

आता प्रत्येक बीट होणार अधिक क्लिअर आणि पॉवरफुल! दमदार फीचर्ससह नवे Honor इअरबड्स लाँच, वाचा फीचर्स आणि किंमत

ओप्पो एन्को क्लिप 2 ची किंमत आणि उपलब्धता

ओप्पोने लाँच केलेल्या नव्या इअरबड्सच्या किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर, लेटेस्ट लाँच इअरबड्सची किंमत CNY 899 म्हणजेच सुमारे 12,300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे ओपन-ईयर हेडसेट हाय-ग्लॉस गोल्ड आणि स्पेस ग्रे या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. डिव्हाईसची विक्री 24 एप्रिलपासून सुरु झाली आहे.  (फोटो सौजन्य – Oppo) 

ओप्पो एन्को क्लिप 2 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

ओप्पोने लाँच केलेल्या नव्या इअरबड्समध्ये ओपन-ईयर, ईयर-क्लिप डिझाईन देण्यात आले आहे. हे इअरबड्स अशा पद्धतीने डिझाईन करण्यात आले आहेत की, डिव्हाईस कानाच्या आतील भागाऐवजी बाहेरील भागावर फिट होते. यचा अर्थ असा आहे की, तुम्ही दिर्घकाळ या इअरबड्सचा वापर करू शकणार आहात. या इअरबड्समध्ये डुअल डायनामिक ड्राइवर सेटअप देखील देण्यात आला आहे. यामध्ये 11mm आणि 9mm चे ड्राइवर मिळणार आहेत.

संतुलित आवाज अनुभवता येणार

कंपनीने हे इअरबड्स अशा पद्धतीने डिझाईन केले आहेत की, यूजर्सना संतुलित आवाज अनुभवता येणार आहे. हे बड्स 20Hz ते 40kHz च्या फ्रीक्वेंसी रेंजला सपोर्ट करतात आणि यामध्ये जास्त इमर्सिव्ह ऐकण्याच्या अनुभवासाठी हेडफोन-साइड डेडिकेटेड ऑडिओ सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. कॉलदरम्यान आवाजाची स्पष्टता सुधारली जावी यासाठी यामध्ये AI-बेक्ड कॉल नॉइज रिडक्शनसाठी तीन-माइक्रोफोन सिस्टिम देखील दिले आहेत.

कनेक्टिविटी पर्याय

ओप्पो एन्को क्लिप 2 मध्ये ब्लूटूथ 6.1 आणि डुअल-डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट सारखे कनेक्टिविटी पर्याय देण्यात आले आहेत. याच्या मदतीने तुम्ही दोन कनेक्टेड डिव्हाईसमध्ये अगदी सहजपणे स्विच करू शकणार आहात. इअरबड्सची वर्किंग रेंज 10 मीटरपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. उत्तम दर्जाच्या वायरलेस ऑडिओ ट्रान्समिशनसाठी, हे बड्स एसबीसी, एएसी आणि एलएचडीसी सारख्या अनेक ऑडिओ कोडेक्सना देखील सपोर्ट करतात.

16 दिवसांची बॅटरी आणि अ‍ॅडव्हान्स हेल्थ फीचर्स… नव्या OPPO स्मार्टवॉचने वेधले सर्वांचे लक्ष, इतकी आहे किंमत

बॅटरी लाईफ

बड्सच्या चार्जिंग केसमध्ये 530mAh बॅटरी दिली आहे. बड्स यूएसबी टाइप-सी चार्जिंगला सपोर्ट करतात. बड्सला पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी सुमारे 80 मिनिटे लागतात. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा चार्ज केल्यावर हे इअरबड्स 9.5 तासांपर्यंतचा प्लेबॅक टाईम देऊ शकतात. चार्जिंग केससह, एकूण म्युझिक प्लेबॅक टाईम 40 तासांपर्यंत पोहोचू शकतो.

Web Title: Oppo enco clip 2 earbuds launched in open ear design it is the perfect combo of style and sound tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 12:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम
1

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी
3

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये
4

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM