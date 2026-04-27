Trump Iran Talks : पाकिस्तान तोंडावर आपटला! आता ट्रम्प स्वत: थेट शांतता चर्चा करणार; इराणनेही फिरवली पाठ

US Iran Peace Talks : पाकिस्तानचा जागतिक स्तरावर पुन्हा मोठा अपमान झाला आहे. इराणने आता अमेरिकेने देखील पाकिस्तानची मध्यस्थीची भूमिका नाकारली आहे. आता ट्रम्प थेट इराणशी चर्चा करणार आहेत.

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:15 AM
  • पाकिस्तान तोंडावर आपटला
  • आता ट्रम्प स्वत: थेट शांतता चर्चा करणार
  • इराणनेही फिरवली पाठ
  • पाकिस्तानची मध्यस्थीची भूमिका ठरली फेल
Trump Direct Offer to Talk with Iran : तेहरान/वॉशिंग्टन : जागतिक राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणसोबतचा तणाव वाढत असतानाच एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शांतता चर्चेसाठी आता कोणत्याही मध्यस्थीची गरज नसून, स्वतः ट्रम्प थेट इराणशी संवाद साधू शकतात असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने इस्लामाबाद येथील नियोजति चर्चाही रद्द केली आहे.

ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला एक विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी थेट इराणशी चर्चा करणार असल्याचे म्हटले. यासाठी १७ तासांचा प्रवास करुन शिष्टमंडळ पाठवण्याची आता गरज नाही असेही ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी म्हटले की, आमच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत. इराणला शांतता हवी असेल, तर कोणत्याही मार्गे न करता फोन करुन किंवा अमेरिकेत येऊन चर्चा करावी असे म्हटले.

पाकिस्तानची कोंडी

या विधानामुळे पाकिस्तानच्या राजकारमात मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असाताना ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे. चर्चेत कोणतीही ठोस प्रगती होत नसल्याने हा निर्णय ट्रम्प यांनी गा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे इराणने देखील पाकिस्तानला मध्यस्थीसाठी अपात्र मानले आहे.

इराणच्या संसदेचे जेष्ठ खासदार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रवक्ते इब्राहिम रेजाई यांनी पाकिस्तानच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पाकिस्तान (Pakistan) इराणचा मित्र देश असला तर आंतरराष्ट्रीय वादात मध्यस्थी करण्यास आणि निष्पक्ष राहण्यास तो पात्र नाही, अशा शब्दांत रेजाई यांनी पाकिस्तानला सुनावले आहे.

रेजाई यांनी पाकिस्तानच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली आहे. पाकिस्तान अमेरिकेच्या तालावर नाचत असल्याचे इराणने म्हटले आहे. दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या बदलेल्या भूमिकेुळेही पाकिस्तानचा जागतिक राजकारणात मोठा अपमान जाला आहे. यामुळे दक्षिण आशियातील समीकरणात मोठ्या बदलाचे वार वाहू लागले आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार

दुसरीकडे इराणने देखील होर्मुझ(Hormuz)चा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इराणने रस्ते आणि सागरी मार्ग रोखून धरणाऱ्या इराणने आता होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याचा आणि सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष थांबवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसमोर ठेवला आहे.

सध्या अमेरिका इराणच्या या बदलेल्या भूमिकेमुळे जगाला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरु असलेला संघर्ष थांबण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणला नक्की कोणती ऑफर दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय इराणशी चर्चा करण्यास तयार आहेत. यासाठी इराणने त्यांना थेट कॉल करावा किंवा अमेरिकेत येऊन चर्चा करावी असे म्हटले आहे.

  • Que: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गावर इराणने काय संकेत दिले आहेत?

    Ans: इराणकडून स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग खुला करण्याचे संकेत मिळाले आहे. यासाठी अमेरिकेसमोर एक नवा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 11:09 AM

May 16, 2026 | 06:22 PM
May 16, 2026 | 06:20 PM
May 16, 2026 | 06:19 PM
May 16, 2026 | 06:18 PM
May 16, 2026 | 06:00 PM
May 16, 2026 | 06:00 PM
May 16, 2026 | 06:00 PM

May 16, 2026 | 03:10 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM
May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM