Trump Iran Talks : पाकिस्तान तोंडावर आपटला! आता ट्रम्प स्वत: थेट शांतता चर्चा करणार; इराणनेही फिरवली पाठ

Iran Pakistan Relations : पाकिस्तानचा मोठा अपमान! इराणी खासदाराने PM शाहबाज आणि फील्ड मार्शल मुनीरला फटकारलेस, प्रकरण काय?
ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला एक विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी थेट इराणशी चर्चा करणार असल्याचे म्हटले. यासाठी १७ तासांचा प्रवास करुन शिष्टमंडळ पाठवण्याची आता गरज नाही असेही ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी म्हटले की, आमच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत. इराणला शांतता हवी असेल, तर कोणत्याही मार्गे न करता फोन करुन किंवा अमेरिकेत येऊन चर्चा करावी असे म्हटले.
या विधानामुळे पाकिस्तानच्या राजकारमात मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असाताना ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे. चर्चेत कोणतीही ठोस प्रगती होत नसल्याने हा निर्णय ट्रम्प यांनी गा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे इराणने देखील पाकिस्तानला मध्यस्थीसाठी अपात्र मानले आहे.
इराणच्या संसदेचे जेष्ठ खासदार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रवक्ते इब्राहिम रेजाई यांनी पाकिस्तानच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पाकिस्तान (Pakistan) इराणचा मित्र देश असला तर आंतरराष्ट्रीय वादात मध्यस्थी करण्यास आणि निष्पक्ष राहण्यास तो पात्र नाही, अशा शब्दांत रेजाई यांनी पाकिस्तानला सुनावले आहे.
रेजाई यांनी पाकिस्तानच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली आहे. पाकिस्तान अमेरिकेच्या तालावर नाचत असल्याचे इराणने म्हटले आहे. दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या बदलेल्या भूमिकेुळेही पाकिस्तानचा जागतिक राजकारणात मोठा अपमान जाला आहे. यामुळे दक्षिण आशियातील समीकरणात मोठ्या बदलाचे वार वाहू लागले आहे.
दुसरीकडे इराणने देखील होर्मुझ(Hormuz)चा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इराणने रस्ते आणि सागरी मार्ग रोखून धरणाऱ्या इराणने आता होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याचा आणि सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष थांबवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसमोर ठेवला आहे.
सध्या अमेरिका इराणच्या या बदलेल्या भूमिकेमुळे जगाला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरु असलेला संघर्ष थांबण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
Ans: ट्रम्प कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय इराणशी चर्चा करण्यास तयार आहेत. यासाठी इराणने त्यांना थेट कॉल करावा किंवा अमेरिकेत येऊन चर्चा करावी असे म्हटले आहे.
Ans: इराणकडून स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग खुला करण्याचे संकेत मिळाले आहे. यासाठी अमेरिकेसमोर एक नवा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.