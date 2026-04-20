Airtel Recharge Hike: एअरटेल यूजर्सना धक्का! कंपनीचा हा प्लॅन झाला महाग, इतक्या रुपयांनी वाढली किंमत

एअरटेलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 799 रुपयांचा एक रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडीटी 84 दिवसांची आहे. आता हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. आपला महसूल वाढवणे आणि नेटवर्कची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे या उद्देशाने कंपनीने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जात आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मिळालेल्या माहितीनुसार, एअरटेलच्या 799 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत आता 100 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता 3 महिन्यांची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनसाठी आता ग्राहकांना अतिरिक्त 100 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. याचा परिणाम यूजर्सच्या खिशावर होणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनीने त्यांचा नफा वाढवण्यावर अधिक भर दे आहे. यामुळेच रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवण्यात आली आहे. 19 एप्रिल 2026 पासून हा बदल सर्वत्र लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकान जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.
899 रुपयांच्या नव्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये आता यूजर्सना दररोज 1.5GB हाय-स्पीड डेटा मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसीची सुविधा देखील ऑफर केली जाणार आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले एक्सेस देखील दिला जातो. संपूर्ण 84 दिवसांसाठी डेटा स्पीड स्थिर राहणार आहे. या प्लॅनमध्ये मिळणारे फायदे जबरदस्त आहेत. यामध्ये कोणतीही शंका नाही. मात्र कंपनीने रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने यूजर्स नाराज झाले आहेत. यामुळे आता यूजर्स स्वस्त रिचार्ज प्लॅनकडे वळण्याची शक्यता आहे. रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवण्याच्या निर्णयाचा ग्रामीण भागातील यूजर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.