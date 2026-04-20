Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Airtel Increased This Recharge Plan Price Users Have To Pay More Money From Now Tech News Marathi

Airtel Recharge Hike: एअरटेल यूजर्सना धक्का! कंपनीचा हा प्लॅन झाला महाग, इतक्या रुपयांनी वाढली किंमत

भारती एअरटेलने त्यांच्या 84 दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवून ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. 799 रुपयांचा प्लॅन आता 899 रुपयांना मिळणार असून, या बदलामुळे बजेट यूजर्सच्या खर्चात वाढ होणार आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 12:59 PM
Airtel Recharge Hike: एअरटेल यूजर्सना धक्का! कंपनीचा हा प्लॅन झाला महाग, इतक्या रुपयांनी वाढली किंमत

Airtel Recharge Hike: एअरटेल यूजर्सना धक्का! कंपनीचा हा प्लॅन झाला महाग, इतक्या रुपयांनी वाढली किंमत

Follow Us:
Follow Us:
  • भारती एअरटेलने 84 दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 799 रुपयांवरून 899 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, म्हणजेच थेट 100 रुपयांची वाढ.
  • या किंमतवाढीमुळे बजेट यूजर्सवर मोठा परिणाम होणार असून, अनेकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
  • नव्या 899 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये दररोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्लेचे फायदे मिळणार आहेत.
देशातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांपैकी एक असलेल्या भारती एअरटेलने त्यांच्या ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीने अधिकृतपणे त्यांच्या 84 दिवसांच्या व्हॅलिडीटी असलेल्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत 799 रुपयांत उपलब्ध असणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनसाठी ग्राहकांना जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. कंपनीने जाहिर केलेल्या या निर्णयावर यूजर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जे यूजर्स बजेट फ्रेंडली आणि कमी किंमतीत उपलब्ध असणारे रिचार्ज प्लॅन खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात, अशा यूजर्सवर आता कंपनीच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

Samsung TriFold फोनला जबरदस्त प्रतिसाद! अमेरिका-कोरियामध्ये सोल्ड आऊट, पुन्हा रीस्टॉक होणार का?

एअरटेलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 799 रुपयांचा एक रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडीटी 84 दिवसांची आहे. आता हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. आपला महसूल वाढवणे आणि नेटवर्कची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे या उद्देशाने कंपनीने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जात आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मिळालेल्या माहितीनुसार, एअरटेलच्या 799 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत आता 100 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता 3 महिन्यांची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनसाठी आता ग्राहकांना अतिरिक्त 100 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. याचा परिणाम यूजर्सच्या खिशावर होणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनीने त्यांचा नफा वाढवण्यावर अधिक भर दे आहे. यामुळेच रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवण्यात आली आहे. 19 एप्रिल 2026 पासून हा बदल सर्वत्र लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकान जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.

Tech Tips: Gaming Smartphone खरेदी करताय? हे फीचर्स नक्की तपासा, नाहीतर कराल पश्चाताप

899 रुपयांच्या नव्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये आता यूजर्सना दररोज 1.5GB हाय-स्पीड डेटा मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसीची सुविधा देखील ऑफर केली जाणार आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले एक्सेस देखील दिला जातो. संपूर्ण 84 दिवसांसाठी डेटा स्पीड स्थिर राहणार आहे. या प्लॅनमध्ये मिळणारे फायदे जबरदस्त आहेत. यामध्ये कोणतीही शंका नाही. मात्र कंपनीने रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने यूजर्स नाराज झाले आहेत. यामुळे आता यूजर्स स्वस्त रिचार्ज प्लॅनकडे वळण्याची शक्यता आहे. रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवण्याच्या निर्णयाचा ग्रामीण भागातील यूजर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Airtel increased this recharge plan price users have to pay more money from now tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स
1

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी
2

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी
3

BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स
4

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

May 14, 2026 | 02:20 PM
दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

May 14, 2026 | 02:15 PM
Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

May 14, 2026 | 02:12 PM
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM