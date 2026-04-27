पुण्यातील प्रसिद्ध सराफी व्यावसायिकाची फसवणूक; तब्बल 18 कोटींना घातला गंडा

लक्ष्मी रस्त्यावरील एका प्रसिद्ध सराफी व्यावसायिकाची १८ कोटींची फसवणूक करण्यात आली असून, याप्रकरणात एका दुकानातील कामगाराचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणात तिघांना अटक केली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:16 AM
पुणे : लक्ष्मी रस्त्यावरील एका प्रसिद्ध सराफी व्यावसायिकाची १८ कोटींची फसवणूक करण्यात आली असून, याप्रकरणात एका दुकानातील कामगाराचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणात तिघांना अटक केली आहे. दुकानातील दागिने परराज्यातील एका महिलेला देऊन ही फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे. प्रशांत कांतीलाल बर्मेचा (वय ६१, रा. कोंढवा), रमाकांत महादेव पराळे (वय ६२, रा. केडगाव, जि. अहिल्यानगर) आणि मधु उर्फ महेश्वरी रमाकांत पराळे (वय २२, रा. केडगाव अहिल्यानगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.

 

याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. यामध्ये परराज्यातील महिलेवर देखील गुन्हा नोंदवला आहे. ही महिला फरार असून, तिला अद्याप अटक केलेली नाही. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे उपायुक्त (अतिरीक्त कार्यभार) विवेक मासाळ तसेच पोलिस निरीक्षक राम राजमाने, सहाय्यक निरीक्षक कल्याणी सरोदे व त्यांच्या पथकाने केली आहे.

संबंधित प्रसिद्ध व्यावसायिक यांचे लक्ष्मी रस्त्यावर मोठे सराफी दुकान आहे. या दुकानात प्रशांत बर्मेचा हा काही वर्षांपासून काम करत होता. दरम्यान, तक्रारदारांनी आर्थिक वर्षाचे लेखापरिक्षण केले. तेव्हा १२ किलो ८०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि ७२ लाख रुपयांचा फरक येत असल्याचे समोर आले. अधिक चौकशीत त्यांना १८ कोटींची फसवणूक केल्याचे समोर आले. या प्रकारानंतर तक्रारदारांनी विश्रामबाग पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानूसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू होता.

खंडणी विरोधी पथक दोनचे पोलिस निरीक्षक राम राजमाने यांच्या पथकाने तपास सुरू केल्यानंतर रमाकांत याच्या घरात छापा टाकल्यानंतर त्याठिकाणी प्रशांत बर्मेचा व रमाकांत या दोघांना पकडले. पोलिसांनी रमाकांत याच्या घराची झडती घेतली असता तेथून ५ कोटी २४ लाख ८२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. यामध्ये एका कारसह तसेच दागिने व रोकड आहे. प्रशांत हा गेल्या दीड वर्षांपासून रमाकांत व इतर आरोपींसोबत अहिल्यानगरमध्ये राहण्यास आहे. पोलिसांकडून आता उर्वरित दागिने व रोकड यासंदंर्भात तपास सुरू करण्यात आला आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 11:15 AM

