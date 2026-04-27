OPPO च्या नव्या टॅब्लेटने केली धमाकेदार एंट्री! मोठा डिस्प्ले आणि पावरफुल बॅटरीने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत

OPPO Pad 5 Pro Launched: ओप्पोने एक नवीन टॅब्लेट लाँच करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. या डिव्हाईसमध्ये पावरफुल फीचर्स देण्यात आले आहे. हे डिव्हाईस कंपनीने प्रिमियम प्राईज सेगमेंटमध्ये लाँच केले आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 10:01 AM
  • ओप्पो पॅड 5 प्रो मध्ये 13.2-इंच 3.4K 144Hz डिस्प्ले आणि स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसरसारखे प्रिमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत.
  • या टॅब्लेटची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹58,920 असून विविध रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंट्समध्ये तो उपलब्ध आहे.
  • 67W फास्ट चार्जिंगसह 13,380mAh बॅटरी, 13MP कॅमेरा आणि 8 स्पीकर्ससारख्या फीचर्समुळे हा टॅब्लेट पॉवरफुल परफॉर्मन्स देतो.
ओप्पोने त्यांच्या एका ईव्हेंटदरम्यान लेटेस्ट टॅब्लेट लाँच केले आहे. हे नवीन टॅब्लेट कंपनीने OPPO Pad 5 Pro या नावाने सादर केलं आहे. हे नवीन टॅब्लेट कंपनीच्या टॅब्लेट श्रेणीमध्ये अनेक मोठे अपग्रेड्स घेऊन आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या टॅब्लेटमध्ये उच्च-रिझोल्यूशन 13.2 -इंचाचा डिस्प्ले आणि इतर अनेक प्रभावी फीचर्स देण्यात आले आहेत. यासोबतच टॅब्लेटमध्ये मोठी बॅटरी आणि लेटेस्ट जेनरेशनचा पावरफुल प्रोसेसर देखील देण्यात आला आहे. कंपनीने त्यांचे नवीन डिव्हाईस प्रिमियम रेंजमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. या डिव्हाईसची सुरुवातीची किंमत 58,920 रुपये आहे.

ओप्पो पॅड 5 प्रो ची किंमत आणि उपलब्धता

टॅब्लेटच्या 8GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत 4299 युआन म्हणजेच सुमारे 58,920 रुपये आहे. टॅब्लेटच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत 4499 युआन म्हणजेच सुमारे 61,670 रुपये आहे. टॅब्लेटच्या 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत 4999 युआन म्हणजेच सुमारे 68,530 रुपये आहे. टॅब्लेटच्या 16GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत 5499 युआन म्हणजेच सुमारे 75,370 रुपये आहे. ओप्पो पॅड 5 प्रोची विक्री चीनमध्ये सुरु झाली आहे. भारतात कंपनी 30 एप्रिल रोजी ‘वनप्लस पॅड 4’ या नावाने लाँच करेल.  (फोटो सौजन्य – OPPO)

ओप्पो पॅड 5 प्रो चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

ओप्पोने लाँच केलेल्या नव्या टॅब्लेटमध्ये 13.2-इंच 3.4K 144Hz डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच, टॅब्लेटमध्ये 315 पीपीआय, डॉल्बी व्हिजन, 1000 निट्सपर्यंत एचबीएम ब्राइटनेस आणि 540Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट देखील दिला आहे. कंपनीच्या नव्या टॅब्लेटमध्ये एड्रेनो 840 जीपीयूसह 4.32Hz पर्यंत ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 3nm प्रोसेसर देखील देण्यात आला आहे. टॅब्लेटमध्ये 256GB / 512GB यूएफएस 4.1 स्टोरेजसह 8GB / 12GB / 16GB एलपीडीडीआर5एक्स रॅम देखील देण्यात आले आहे.

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, टॅब्लेटमध्ये एलईडी फ्लॅशसह 13MP चा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 8MP चा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आणि यूएसबी टाइप-सी ऑडियो, 8 स्पीकर्स, डुअल माइक्रोफोन, हाय-रिस सर्टिफिकेशन देखील देण्यात आले आहे. ओप्पो पॅड 5 प्रो मध्ये 67W सुपरवूक फास्ट चार्जिंगसह 13380 mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.

